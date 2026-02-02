Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Aries Horoscope Today: Aaj Ka Mesh Rashi Rashifal for 3 February 2026
मेष राशिफल 3 फरवरी 2026: मेष राशि वालों का बढ़ेगा आत्मविश्वास, छोटे काम सुलझेंगे और परिवार का मिलेगा भरपूर साथ

मेष राशिफल 3 फरवरी 2026: मेष राशि वालों का बढ़ेगा आत्मविश्वास, छोटे काम सुलझेंगे और परिवार का मिलेगा भरपूर साथ

संक्षेप:

Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal, Aries Horoscope 3 February 2026: राशि चक्र की यह पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। आइए जानते हैं, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 3 फरवरी 2026 का दिन…

Feb 02, 2026 11:32 pm ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेय
share Share
Follow Us on

Aries Horoscope Today 3 February 2026, Aaj ka Mesh Rashifal, मेष राशिफल- मेष राशि वाले आज खुद को ज्यादा आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करेंगे। काम धीरे-धीरे लेकिन सही दिशा में आगे बढ़ेगा। छोटी-मोटी परेशानियां आज जल्दी सुलझ सकती हैं। ऑफिस और परिवार दोनों जगह से आपको सहयोग और काम की सलाह मिल सकती है। किसी करीबी की बात आज आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। आज का दिन साफ फैसले लेने और ठोस कदम बढ़ाने का है। जो काम जरूरी हैं, उन्हीं पर ध्यान दें। बातचीत में नरमी रखें और छोटे-छोटे लक्ष्य तय करें। अचानक कोई छोटा मौका सामने आ सकता है, लेकिन वही चुनें जो आपकी सोच और मूल्यों से मेल खाता हो। परिवार के साथ बिताया गया समय मन को शांति देगा। धैर्य बनाए रखें, जल्दबाजी में कोई फैसला न लें। अपनी समझ और स्थिर फोकस पर भरोसा रखें।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मेष राशि लव राशिफल- आज प्यार में छोटे-छोटे अच्छे काम बहुत मायने रखेंगे। अपने पार्टनर की रोजमर्रा की बातों में सच्ची रुचि दिखाएं। कम बोलें और ज्यादा सुनें, इससे रिश्ता और मजबूत होगा। जरूरत पड़ने पर छोटी-सी मदद ऑफर करें। अगर आप सिंगल हैं, तो मुस्कुराएं और हल्की-फुल्की बातचीत शुरू करें। आज आपकी गर्मजोशी सामने वाले को करीब ला सकती है। अगर किसी छोटी बात पर गलतफहमी हो जाए, तो तीखे शब्दों से बचें। एक पल रुकें, गहरी सांस लें और शांति से अपनी बात रखें। किसी छोटे आउटिंग या साथ में किसी काम की योजना बनाना रिश्ते में नजदीकी बढ़ाएगा। जो वादा करें, उसे निभाएं और भावनाओं के मामले में धैर्य रखें। आज तारीफ के दो शब्द और छोटे-छोटे प्यार भरे इशारे खुलकर करें।

मेष राशि करियर राशिफल- कामकाज में आज एक समय पर एक ही टास्क पूरा करने पर फोकस रखें। पहले एक काम खत्म करें, फिर अगले पर जाएं। अपनी डेस्क साफ करें और एक छोटी-सी टू-डू लिस्ट बना लें। अगर किसी बात को लेकर कन्फ्यूजन हो, तो किसी भरोसेमंद सहयोगी से राय लेने में हिचकें नहीं। आज छोटे सुधार भी बड़ा फर्क ला सकते हैं। फाइलें ठीक से रखें, रिक्वेस्ट का जवाब शालीनता से दें और साधारण डेडलाइन समय पर पूरी करें। नए आइडिया शांति से चीजों को देखने पर मिल सकते हैं, इसलिए उन्हें नोट कर लें। काम का क्रेडिट लेने को लेकर बहस से बचें। आज टीम के नतीजों पर ध्यान देना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। आज धीमी लेकिन स्थिर रफ्तार जीत दिलाएगी। टीम के साथ किसी छोटी सफलता को सेलिब्रेट करें, इससे माहौल अच्छा रहेगा।

ये भी पढ़ें:वृषभ राशि वाले खर्चों पर रखें कंट्रोल, छोटी बचत से आर्थिक स्थिति होगी मजबूत

मेष राशि आर्थिक राशिफल- आज खर्चों को संभालने का सही दिन है। रोजमर्रा के छोटे खर्चों को देखें और कोई गैर-जरूरी खरीदारी टाल दें। अगर किसी बड़े खर्च की योजना बना रहे हैं, तो अभी से थोड़ी बचत शुरू करें और पहले अच्छी तरह जानकारी जुटाएं। किसी को पैसा उधार देने से पहले सोच-समझकर फैसला लें और शर्तें साफ रखें। अगर बजट में है, तो खुद के लिए छोटा-सा इनाम लेना ठीक रहेगा। राशन या ट्रांसपोर्ट जैसे खर्चों में बचत के छोटे तरीके ढूंढें। साझा खर्चों को लेकर खुलकर और ईमानदारी से बात करें, इससे आगे भ्रम नहीं होगा। पेमेंट का रिकॉर्ड रखें और आज खरीदारी से पहले डिस्काउंट जरूर चेक करें।

ये भी पढ़ें:शनि के राशि परिवर्तन से इन 3 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन

मेष राशि स्वास्थ्य राशिफल- आज शरीर को हल्की एक्टिविटी पसंद आएगी। छोटी वॉक या हल्की स्ट्रेचिंग करने से तनाव कम होगा। पानी समय-समय पर पीते रहें और थकान लगे तो आराम करें। तनाव के समय सरल ब्रीदिंग एक्सरसाइज मदद करेगी। बेचैनी महसूस हो तो पांच बार धीरे-धीरे गहरी सांस लें। रात में भारी खाना न खाएं और भूख लगे तो हल्का, संतुलित शाकाहारी भोजन लें। अगर दर्द या लगातार थकान महसूस हो, तो किसी भरोसेमंद डॉक्टर से सलाह लें। शरीर के संकेतों को नजरअंदाज न करें और छोटी जरूरतों का भी ध्यान रखें। आज जल्दी सोने की कोशिश करें और स्क्रीन टाइम कम रखें।

ये भी पढ़ें:सूर्य और शुक्र एक साथ बदलेंगे चाल, कुछ राशियों को मिलेगा फायदा

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
Aries Aries Horoscope Mesh Rashifal अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने