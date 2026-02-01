Hindustan Hindi News
Aries Horoscope Today: Aaj Ka Mesh Rashi Rashifal for 2 February 2026
मेष राशिफल 2 फरवरी 2026: मेष राशि वालों के लिए सकारात्मक संकेत, दोस्तों और परिवार का मिलेगा साथ, पढ़ें विस्तृत राशिफल

संक्षेप:

Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal, Aries Horoscope 2 February 2026: राशि चक्र की यह पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। आइए जानते हैं, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 2 फरवरी 2026 का दिन…

Feb 01, 2026 11:54 pm ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान
Aries Horoscope Today 2 February 2026, Aaj ka Mesh Rashifal, मेष राशिफल- मेष राशि वालों के लिए यह समय आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रह सकता है। मन थोड़ा हल्का रहेगा और मूड भी बेहतर महसूस होगा। छोटे-छोटे फैसले आपको सही दिशा में आगे ले जा सकते हैं। आसपास के लोग, खासकर दोस्त या जान-पहचान वाले, मददगार साबित हो सकते हैं। आप किसी ऐसे काम को करने के लिए खुद को तैयार महसूस करेंगे, जिसे पहले थोड़ा मुश्किल मानते थे। निजी लक्ष्यों की तरफ धीरे-धीरे लेकिन पक्की प्रगति दिखाई देगी। सोच साफ रहेगी, जिससे रोजमर्रा की छोटी समस्याएं आसानी से सुलझ जाएंगी। परिवार आपके प्लान को समझेगा और सपोर्ट करेगा। बेहतर होगा कि आप हर कदम सोच-समझकर और शांति से उठाएं। बातचीत में ईमानदारी रखें, इससे गलतफहमियां नहीं होंगी। किसी नए आइडिया से हल्का-सा फायदा हो सकता है। नतीजों को लेकर बहुत जल्दबाज़ी न करें। धैर्य रखें और छोटी-छोटी कामयाबियों को सेलिब्रेट करना न भूलें, क्योंकि यही आगे चलकर बड़ा हौसला देंगी।

मेष राशि लव राशिफल- प्यार के मामले में आपकी सच्चाई और साफ दिल आज अच्छा असर डालेगी। अगर आप किसी रिश्ते में हैं, तो अपने पार्टनर से नरमी से बात करें और उनकी छोटी-छोटी बातों को ध्यान से सुनें। आज बड़े वादों की जरूरत नहीं है, बल्कि छोटे-छोटे प्यार भरे शब्द और समझदारी ज्यादा काम आएंगे। जो लोग सिंगल हैं, उनकी किसी से मुलाकात किसी साझा शौक, दोस्ती या ग्रुप एक्टिविटी के जरिए हो सकती है। किसी हल्के-फुल्के इनविटेशन को नजरअंदाज न करें। दोस्ती को धीरे-धीरे बढ़ने दें, जल्दबाजी न करें। पार्टनर पर दबाव डालने या ज्यादा मांग करने से बचें। रिश्ते में भरोसा समय के साथ बनता है। एक छोटा मैसेज, फोन कॉल या ध्यान भरा इशारा भी रिश्ते में मिठास ला सकता है। समय के साथ यही छोटी बातें गहरे जुड़ाव में बदलेंगी।

मेष राशि करियर राशिफल- कामकाज के मामले में चीजें संभली हुई और साफ नजर आ सकती हैं। अगर आप काम को एक-एक स्टेप में करेंगे, तो मन भी शांत रहेगा और काम भी सही ढंग से पूरा होगा। किसी टास्क को खत्म करने से पहले उसकी डिटेल्स चेक करना फायदेमंद रहेगा। ऑफिस या काम की जगह पर कोई साथी आपसे मदद या सलाह मांग सकता है। जहां संभव हो, साधारण और साफ तरीके से सहयोग दें। नए आइडिया अच्छे हैं, लेकिन उन्हें तुरंत लागू करने से पहले तथ्यों के साथ जांच लेना जरूरी है। जोखिम भरे शॉर्टकट अपनाने से बचें और जो वादा करें, उसे पूरा करने की कोशिश करें। अगर किसी मीटिंग में माहौल थोड़ा तनाव भरा लगे, तो शांत आवाज और ठोस बातों के साथ अपनी बात रखें। धीरे-धीरे मिली छोटी सफलताएं आगे चलकर बेहतर मौके और जिम्मेदारी दिला सकती हैं।

मेष राशि आर्थिक राशिफल- पैसों के मामले में स्थिति तब बेहतर रहेगी, जब आप अपने खर्च पर नजर रखेंगे। रोजमर्रा के छोटे खर्च लिखकर रखने से बजट संभालना आसान होगा। थोड़ी-थोड़ी बचत की आदत आगे चलकर काम आएगी। आज अचानक बड़े खर्च या खरीदारी से बचना बेहतर रहेगा। रोज के खर्च कम करने के छोटे तरीके ढूंढ सकते हैं, जैसे प्लान बनाकर सामान लेना या फालतू खर्च टालना। अगर कोई आर्थिक मदद या सलाह दे, तो पहले पूरी जानकारी जांच लें। जोखिम भरे निवेश या उधार देने से दूरी रखें। किसी छोटे रिफंड, इनाम या बची हुई रकम का फायदा मिल सकता है- इसे खर्च करने की बजाय बचाकर रखें। समय पर बिल चुकाने से घर में भी शांति बनी रहेगी और बजट भी कंट्रोल में रहेगा।

मेष राशि स्वास्थ्य राशिफल- सेहत सामान्य रहेगी, बशर्ते आप हल्की और नियमित दिनचर्या अपनाएं। समय पर उठना, पानी पीना और हल्की एक्सरसाइज या वॉक आपको एनर्जेटिक रखेगी। अगर थकान महसूस हो, तो खुद को आराम देने में हिचकिचाएं नहीं। सोने से पहले ज्यादा देर तक मोबाइल या स्क्रीन देखने से बचें। खाना सादा और संतुलित रखें। सब्जियां, फल और साबुत अनाज शामिल करना फायदेमंद रहेगा, खासकर अगर आप शाकाहारी भोजन लेते हैं।अगर मन में तनाव महसूस हो, तो गहरी सांस लेने की आदत डालें। शांत दिमाग और नियमित आदतें पूरे दिन आपकी ऊर्जा को संतुलित रखेंगी।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
