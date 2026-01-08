मेष राशिफल 9 जनवरी 2026: मेष वालों का आर्थिक स्टेट्स बहुत अच्छा, तीसरे को लाइफ में हावी ना होने दें

संक्षेप: Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal, Aries Horoscope 9 January 2026: राशि चक्र की यह पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। मेष राशि वालों का आर्थिक स्टेट्स बहुत अच्छा, जाने कैसा रहेगा दिन

Aries Horoscope TodayAries Horoscope Today 9 January 2026 : मेष राशि वाले आदर्शों में विश्वास करते हैं। आज लवर के साथ जितने भी इशयूज हैं, उन्हें सोल्व कर लें। आज ऑफिस में नए जिम्मेदारी के कारण आप बिजी रह सकते हैं। अपने आर्थिक खर्चों को लेकर अभी से संभल जाएं। आपकी हेल्थ भी आज अच्छी रहेगी। प्रोफेशनली आप प्रॉडक्टिव रहेंगे। आपको ऑफिस में हो रहे विवादों से इस समय दूरी बनाकर रखनी चाहिए। आपकी हेल्थ भी आज अच्छी रहेगी। आज आर्थिक तौर पर परेशानी आपको नहीं रहेगी

मेष लव राशिफल आज अगर आपमें असहमति होती है, तो थोड़ा अलर्ट रहें। आपको किसी भी हालत में अपना आपा नहीं खोना है। आपके लिए ऐसी परिस्थिति आए, तो चुप हो जाएं, वरना आपके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। दोपहर का समय नए लवर्स के लिए दिक्कत भरा हो सकता है। आप लव अफेयर को पैरेंट्स को लेकर भी बात कर सकते हैं आपको उनसे अप्रूवल मिल जाएगा। शादशुदा लोगों को इस बात से सावधान रहना चाहिए कि तीसरा शख्स आपकी लाइफ में हावी ना हो। इससे आपके रिलेशनशिप खराब हो सकते हैं। आज आप सुबह अपने क्रश को भी प्रपोज कर सकते हैं।

मेष करियर राशिफल आज मेष राशि वालों के सामने प्रॉडक्टिविटी से जुड़ी दिक्कत हो आ सकती हैं। आपको आज ऑफिस में अधिक घंटे रुककर भी काम करना पड़ सकता है। कोई बुजुर्ग आपकी पर्फोर्मेंस को लेकर नाखुश भी हो सकता है। इससे परेशानी हो सकती है। जो लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, उन्हें अपने टेक्निकल स्किल्स को और भी मांजने की जरूरत है। हेल्थ सर्विस कानूनी, परिवहन, मीडिया, ऑटोमोबाइल, सेल्स से जुड़े लोग आज के दिन बिजी रह सकते हैं? बिजनेस और बैंकिंग से जुड़े लोगों को कस्टमर से प्यार से बात करनी चाहिए। स्टूडेंट्स को विदेशी यूनिवर्सिट में एडमिशन से संबंधित खुशखबरी भी मिलेगी।

मेष मनी राशिफल आज आपका आर्थिक स्टेट्स बहुत अच्छा है। आज आपको पहले किए गए आपके निवेश का अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। आज इलेक्ट्रॉनिक चीजें खरीदने के लिए भी अच्छा है। आज कुछ महिलाओं को पैतृक तौर पर प्रोपर्टी भी मिल सकती है। अगर किसी दोस्त को पैसों की जरूरत है, तो कुछ लोग उसकी मदद भी करेंगे। दोपहर के समय दान ना करें, तो अच्छा है, यह समय दान के लिए शुभ नहीं है।

मेष हेल्थ राशिफल आज कोई बड़ी हेल्थ समस्या नहीं होगी। हालांकि, दिन के पहले भाग में महिलाओं को स्त्री रोग संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। आज मेष राशि के लोगों हिल स्टेशन में यात्रा करते समय सावधानी बरतें। आज कोशिश करें कि आप खाने में तेल और ऑयल ना खाएं। खासकर दिन के दूसरे भाग में। बच्चों को पैरों में दर्द की शिकायत हो सकती है। आपको जंक फूड और कार्बोनेटेड पेय पदार्थों का सेवन भी छोड़ना होगा।