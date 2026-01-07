मेष राशिफल 8 जनवरी 2026: मेष राशि वालों के खिलाफ कोवर्कर साचिश रच सकता है, जाने कैसा रहेगा दिन

संक्षेप: Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal, Aries Horoscope 8 January 2026: राशि चक्र की यह पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। मेष राशि वालों के खिलाफ कोवर्कर साचिश रच सकता है

Aries Horoscope Today 8 January 2026 : मेष राशि के लोग समस्याओं को कम करने और पहचानने में एक्सपर्ट हैं। आपको लवलाइफ की दिक्कतों को भी दूर करना चाहिए। इसके लिए इमोशनली चीजों को शेयर कर रोमांटिक अफेयर सही कर सकते हैं। आपको खुशनुमा अवसर के लिए करियर ग्रोथ को देखना है।आज आर्थि तौर पर समृद्धि रहेगी और आपके फेवर में है। आपको लवर के साथ खुलकर जो दिल में वो बात करनी चाहिए। आज आप पर्सनल गोल पाने में सफल रहेंगे। आज आपकी हेल्थ और वेल्थ दोनों सही रहेगी। आइए जाने कैसा रहेगा आपका आज दिन करियर, लव, आर्थिक और हेल्थ के मामले में

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

मेष लव राशिफल आज मेष राशि वालों का धैर्य वाला एटीट्यूड रिलेशनशिप में काम करेगा। आको आज अच्छे से पार्टनर की बातों को सुनना है। आप जानें कि आखिर पार्टनर क्या चाहता है। आज आपकी लाइफ में सीरियस दिक्कत नहीं होगी। इससे आप महत्वपूर्ण फैसले लेने में भी मदद मिलेगी। आज कुछ लोगों को पैरेंट्स की सपोर्ट मिलने का भी सौभाग्य मिलेगा। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, तो आज का दिन दोपहर का समय अपने क्रश को प्रपोज करने के लिए भी अच्छा है। सिंगल लोग आज ऐसा कर सकते हैं। शादीशुदा लोगों को सावधान रहना है, खासकर आज पत्नी के घर के लोगों से कुछ भी गलत ना बोलें।

मेष करियर राशिफल आज मेष राशि वालों को ऑफिस पॉलिटिक्स को लेकर खास तौर पर केयरफुल रहना चाहिए। आज आपके साथ काम करने वाला आपके खिलाफ साचिश रच सकता है। आज प्रॉडक्टिविटी को लेकर भी दिक्कत हो सकती है। इससे आपके सीनियर्स नाराज हो सकते हैं। आज कुछ काम ऐसे होंगे, जिनको लेकर अपडेट की जरूरत होगी। आज का दिन उन लोगों के लिए भी बहुत जरूरी है जो लीगल, फाइनेंस, बिजनेस, आर्किटेक्चर से जुड़े लोग हैं। अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं, तो आप आज पेपर डाल सकते हैं। आपके पास न्यू कॉल भी आज आ सकती है। इसलिए आप नए जॉब के इंटरव्यू के लिए तैयारी करनी चाहिए।

मेष मनी राशिफल

आज समृद्धि आपके फेवर में है। आज आर्थिक क्राइसिस का खास तौर पर पर्सनल लाइफ में आपको सोल्व करने का मौका भी मिल सकता है। महिलाओं का बैंक लोन आज अप्रूव हो सकता है। आप आज दोस्त परिवार में भी आर्थिक समस्या को सोल्व कर लेंगे। जोलोग विदेश में जाकर घूमने का प्लान कर रहे हैं, तो आपके लिए वो आज रिजर्वेशन और फ्लाइट और बुकिंग और आर्थिक स्टेटस आपका अच्छा है, इसलिए आप कहीं बाहर जा सकते है।

मेष हेल्थ राशिफल

हेल्थ आपकी आज अच्छी शेप में रहेगी। आपको बस और ट्रैन में चढ़ते समय भी सावधान रहें, क्योंकि आपको चोट लग सकती है। बच्चों में इस समय डाइजेशन से जुड़ी दिक्कत आ सकती है। जंक फूड को अवाइड करें। आपको डाइट पर खास कंट्रोल करना चाहिए, जिससे आप वेट मैनेज कर सकें। कुछ महिलाओं को मेडिकल अटेंशन की भी जरूरत हो सकती है, खासकर अगर आंखों में और कानों में इंफेक्शन हो जाए तो। वायरल फीवर आपको हो सकता है, इसके कारण आपका रुटीन खराब हो सकता है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com