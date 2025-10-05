Aries Horoscope Today Aaj Ka Mesh Rashi Ka Rashifal 6 October 2025 Future prediction मेष राशिफल 6 अक्टूबर: करियर, लव या हो धन, आज दोपहर का टाइम रहेगा बेहद खास, होगा धन लाभ, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Aries Horoscope Today Aaj Ka Mesh Rashi Ka Rashifal 6 October 2025 Future prediction

मेष राशिफल 6 अक्टूबर: करियर, लव या हो धन, आज दोपहर का टाइम रहेगा बेहद खास, होगा धन लाभ

Aries Horoscope Today 6 October 2025 Aaj Ka Mesh Rashifal Future prediction: मेष राशि राशि चक्र की पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है।

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 5 Oct 2025 08:52 PM
share Share
Follow Us on
मेष राशिफल 6 अक्टूबर: करियर, लव या हो धन, आज दोपहर का टाइम रहेगा बेहद खास, होगा धन लाभ

Aries Horoscope Today, मेष राशिफल 6 अक्टूबर 2025: प्यार के मामले में मतभेद होने पर भी शांत रहें। करियर में चुनौतियों से निपटने में आपका रवैया बेहद जरूरी है। धन के मामलों को सावधानी से संभालें। आज स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

मेष लव लाइफ: आज आपको मतभेदों के दौरान सावधान रहने की जरूरत है। पॉजिटिव एनर्जी के बावजूद, इगो से जुड़ी की समस्या हो सकती है। आपका साथी एटीट्यूड में लग सकता है, जिससे आप परेशान हो सकते हैं। अपने पार्टनर को भावनाओं में न उलझने दें। जो लोग नए रिलेशन में हैं, उनके लिए दोपहर का वक्त महत्वपूर्ण है। सिंगल महिलाएं भी अपने एक्स लवर के पास वापस जा सकती हैं, जिससे पुराने प्रेम संबंध फिर से शुरू हो सकते हैं। मैरिड महिलाएं परिवार बनाने पर गंभीरता से विचार कर सकती हैं।

करियर राशिफल: ऑफिस में प्रोडक्टिविटी संबंधी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आपसे कम टाइम लिमिट के साथ नई भूमिकाएं निभाने की एक्सपेक्टेशन हो सकती है। नई जॉब के लिए इंटरव्यू देने वालों के लिए दोपहर का वक्त महत्वपूर्ण है। आप क्लाइंट से जुड़े मुद्दों को सुलझाने में भी सफल हो सकते हैं। यह आपके तकनीकी और कम्यूनिकेशन स्किल्स में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। जो लोग विदेश में पढ़ाई या काम करने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए नए मौके खुलेंगे। नौकरी चाहने वालों को पॉजिटिव परिणाम मिलेंगे।

ये भी पढ़ें:शरद पूर्णिमा से चमकेगी इन राशियों की किस्मत, शनि-चंद्र की चाल देगी लाभ
ये भी पढ़ें:टैरो राशिफल: 6-12 अक्टूबर का समय मेष राशि से लेकर मीन के लिए कैसा रहेगा?

फाइनेंशियल लाइफ: सुबह में पैसों से जुड़ी छोटी-मोटी दिक्कतें रहेंगी, लेकिन दोपहर में पिछले इंवेस्टमेंट से लाभ के रूप में धन लाभ हो सकता है। आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदने की योजना पर आगे बढ़ सकते हैं। महिलाओं को ज्वेलरी खरीदने में भी खुशी मिलेगी। शेयर मार्केट और सट्टा कारोबार आज पॉजिटिव विकल्प नहीं हैं। व्यवसायियों को नए क्षेत्रों में निवेश करते समय सावधानी बरतनी चाहिए।

सेहत राशिफल: कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या आपको परेशान नहीं करेगी। सेहत के लिहाज से आपका दिन शुभ हो। आज आप शरीर को मजबूत बनाने के लिए जिम या योगा क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जबकि उम्रदराज जातकों को दोपहर में नींद से जुड़ी छोटी-मोटी दिक्कतें हो सकती हैं। ज्यादा ऑयल और चिकनाई वाले भोजन से परहेज करें। इसके बजाय, प्रोटीन, पोषक तत्वों, विटामिन और आवश्यक कार्बोहाइड्रेट से भरपूर डाइट लें।

ये भी पढ़ें:अंक राशिफल: 1-9 मूलांक के लिए 6 से 12 अक्टूबर तक का समय कैसा रहेगा?
ये भी पढ़ें:शरद पूर्णिमा पर 10 घंटे से ज्यादा देर तक भद्रा का साया, जानें खीर रखने का समय

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल:djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

ये भी पढ़ें:सुबह 6:17 बजे से शरद पूर्णिमा का उत्तम मुहूर्त, जानें मां लक्ष्मी पूजाविधि, उपाय
ये भी पढ़ें:राशिफल: 6 अक्टूबर को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा?
Aries Aries Horoscope Mesh Rashifal
जानें धर्म न्यूज़ , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने