Aries Horoscope Today Aaj Ka Mesh Rashi Ka Rashifal 22 September 2025 Future prediction मेष राशिफल 22 सितंबर: आज पैसों के मामले में सावधानी बहुत जरूरी, न लगाएं इस चीज में पैसा
Aries Horoscope Today Aaj Ka Mesh Rashi Ka Rashifal 22 September 2025 Future prediction

मेष राशिफल 22 सितंबर: आज पैसों के मामले में सावधानी बहुत जरूरी, न लगाएं इस चीज में पैसा

Aries Horoscope Today 22 September 2025 Aaj Ka Mesh Rashifal Future prediction: मेष राशि राशि चक्र की पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है।

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 21 Sep 2025 09:57 PM
मेष राशिफल 22 सितंबर: आज पैसों के मामले में सावधानी बहुत जरूरी, न लगाएं इस चीज में पैसा

Aries Horoscope Today, मेष राशिफल 22 सितंबर 2025: आज की एनर्जी आपका साथ देगी। प्लानिंग और शब्दों पर ध्यान केंद्रित करें। किसी लक्ष्य की ओर एक छोटा कदम बढ़ाएं, डिटेल्स की जांच करें और दूसरों की हेल्प भी करें। शाम तक आप प्रगति और आगे बढ़ते रहने के लिए कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। बार-बार मुस्कुराएं और जरूरी कदम भी उठाएं।

मेष लव लाइफ: किसी ऐसे व्यक्ति से क्लियर रूप से बात करें, जिसकी आप परवाह करते हैं। प्यार भरा मैसेज या कोई एक्टिविटी बॉन्ड को स्ट्रांग बनाएगी। अगर आप सिंगल हैं, तो नए लोगों के साथ दोस्ताना व्यवहार करें लेकिन जल्दबाजी न करें। कपल्स सैर की योजना बनाएं या एक कप चाय/कॉफी का साथ में आनंद लें। आपके कोमल शब्द प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे और विश्वास का निर्माण करेंगे। इससे आज आपका रिश्ता और अधिक मजबूत होगा। याद रखें कि छोटे-छोटे इशारे अक्सर सबसे ज्यादा मायने रखते हैं।

करियर राशिफल: आज ऑफिस में अपने टास्क पर ध्यान केंद्रित करें और उसे अच्छी तरह से पूरा भी करें। एक साथ बहुत सारे काम करने से बचें। अगर आप डाउट में हैं तो कोई मददगार सवाल पूछें और मीटिंग में कोई व्यावहारिक आइडिया भी पेश करें। आपकी गति सहकर्मियों द्वारा देखी जाएगी। डॉक्यूमेंट्स को साफ-सुथरा रखें। समय की जांच करें और ईमेल में विनम्र रहें। अभी किए गए छोटे-छोटे सुधार आपको प्रशंसा के बेहतर अवसर या जल्द ही कोई नया पद दिला सकते हैं। रोजाना नई चीज सीखते रहें।

फाइनेंशियल लाइफ: आज आपको पैसों के मामले में थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। छोटे-छोटे बिल्स की जांच करें और खरीदने के लिए चीजों की एक छोटी लिस्ट बनाएं। अचानक बड़ा खर्च करने या जुआ खेलने से बचें। अगर आप थोड़ी-सी भी बचत करते हैं, तो यह बाद में काम आएगी। खरीदारी से पहले ऑफर ध्यान से देखें और कीमतों की तुलना करें। कोई दोस्त बचत करने का कोई सस्ता तरीका सुझा सकता है। रसीदें संभाल कर रखें, एक छोटा बजट बनाएं। धैर्य रखें और महीने के लिए एक छोटा बजट लक्ष्य निर्धारित करें।

सेहत राशिफल: अपने शरीर और मन का ध्यान रखें। थोड़ा टहलें, पानी पिए और थकने पर आराम करें। सुबह हल्की स्ट्रेचिंग करें और कुछ मिनटों के लिए धीरे-धीरे सांस लें। अगर आप तनाव महसूस करते हैं, तो एक अच्छी बात लिख लें और मुस्कुराएं। बिना ब्रेक के भारी काम करने से बचें। ऊर्जा बनाए रखने के लिए थोड़ा जल्दी सोएं और ताजे फल, सब्जियां और गर्म भोजन खाएं। आज परिवार या किसी भरोसेमंद दोस्त से प्यार से बात करें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल:djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

