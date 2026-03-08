मेष राशिफल 9 मार्च 2026: मेष राशिफल आज: मेष राशि वालों को हो सकता है धन लाभ, मिलेंगे नए मौके, जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी
Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal, Aries Horoscope 9 March 2026: राशि चक्र की यह पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। आइए जानते हैं, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 9 मार्च 2026 का दिन…
Aries Horoscope Today 8 March 2026, Aaj ka Mesh Rashifal, मेष राशिफल- आज का दिन प्यार, करियर और सेहत के लिहाज से संतुलित रह सकता है। रिश्तों में खुशी बनी रहेगी और कामकाज में खुद को साबित करने के मौके मिल सकते हैं। पैसों के मामले में थोड़ा सोच-समझकर फैसले लेना बेहतर रहेगा। सेहत भी सामान्य रूप से ठीक रहने की संभावना है।
मेष लव राशिफल: रिश्ते में प्यार रहेगा, साथ में समय बिताने का मौका मिलेगा
रिश्ते में कुछ छोटी-मोटी चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन आप दोनों मिलकर उन्हें संभाल लेंगे। अगर आप अपने रिश्ते के बारे में परिवार से बात करना चाहते हैं तो आज प्रतिक्रिया सकारात्मक मिल सकती है। पार्टनर से बातचीत करते समय कड़वे शब्दों से बचें, क्योंकि इससे रिश्ता प्रभावित हो सकता है। आपका साथी आज आपसे थोड़ा ज्यादा प्यार और रोमांस की उम्मीद कर सकता है। जो लोग यात्रा पर हैं, वे फोन या मैसेज के जरिए अपने साथी से संपर्क जरूर रखें।
मेष करियर राशिफल: काम में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, खुद को साबित करने का मौका मिलेगा
काम के मामले में पेशेवर रवैया बनाए रखें। इससे ऑफिस में आपकी छवि मजबूत होगी और वरिष्ठ अधिकारी भी आपसे खुश रहेंगे। अगर आपको नई जिम्मेदारियां मिलती हैं तो उन्हें आत्मविश्वास के साथ निभाएं। दिन का दूसरा हिस्सा खास तौर पर उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है जो वरिष्ठ पदों पर कार्यरत हैं। कुछ लोगों को नई नौकरी का ऑफर या इंटरव्यू में सफलता मिल सकती है। आईटी, हेल्थकेयर, हॉस्पिटैलिटी और अकाउंटिंग से जुड़े लोगों को विदेश से जुड़े अवसर भी मिल सकते हैं।
मेष आर्थिक राशिफल: पैसों का आगमन होगा, लेकिन खर्च में सावधानी रखें
आज आय के कुछ नए स्रोत बन सकते हैं। हालांकि भविष्य को ध्यान में रखते हुए बचत करना जरूरी रहेगा। शेयर बाजार में बड़े निवेश से फिलहाल दूरी बनाकर रखना बेहतर रहेगा। किसी दोस्त या रिश्तेदार को बड़ी रकम उधार देने से पहले अच्छी तरह सोच लें। कुछ महिलाओं के पुराने आर्थिक विवाद आज सुलझ सकते हैं। व्यापार से जुड़े लोगों को नए क्षेत्रों में काम बढ़ाने के मौके मिल सकते हैं।
मेष स्वास्थ्य राशिफल: सेहत रहेगी ठीक, कुछ लोगों को छोटी परेशानी हो सकती है
सेहत सामान्य रूप से अच्छी रहेगी। पेट, आंखों या हड्डियों से जुड़ी पुरानी समस्याओं से राहत मिल सकती है। हालांकि कुछ महिलाओं को मुंह या दांत से संबंधित परेशानी हो सकती है। दिन के दूसरे हिस्से में भारी सामान उठाने से बचना चाहिए। अगर आप शराब या तंबाकू छोड़ने का सोच रहे हैं तो आज शुरुआत करने के लिए अच्छा दिन हो सकता है। वहीं कुछ बच्चों को वायरल बुखार की वजह से स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ सकती है।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
संक्षिप्त विवरण
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि