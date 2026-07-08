मेष राशिफल 9 जुलाई: मेष राशि आज कोई नया फैसला लेने से पहले रुके, पढ़ें आज का राशिफल

मेष राशिफल 9 जुलाई: मेष राशि आज कोई नया फैसला लेने से पहले रुके, पढ़ें आज का राशिफल
Aries Horoscope Today 9 July 2026 Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal: मेष राशि राशि चक्र की पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। आइए जानते हैं, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 9 जुलाई 2026 का दिन-
Aries Horoscope Today 9 July 2026 Aaj Ka Mesh Rashifal, मेष राशिफल 9 जुलाई: दिन की शुरुआत आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ होगी। चंद्रमा का असर मेष में होने से आप पूरे दिन सक्रिय, सतर्क और अपनी जरूरतों को लेकर जागरूक रहेंगे। लोगों की नजर में आप आज थोड़े खास लग सकते हैं और आपकी उपस्थिति का असर होगा। संचार से जुड़े काम आगे आ सकते हैं जैसे कोई जरूरी संदेश भेजना, फोन करना या किसी को जवाब देना। बुध वक्री होने से इन बातों में थोड़ी सावधानी जरूरी है क्योंकि गलतफहमी की संभावना रहती है। सुबह के समय आप थोड़ा जल्दी में रह सकते हैं और बिना सोचे बात निकल सकती है। दोपहर के बाद परिवार, घर के माहौल और खाने पीने पर ध्यान जाएगा। रचनात्मक गतिविधियों या किसी करीबी से दिल की बात करने का मन बन सकता है। वाणी में गर्मजोशी रहेगी लेकिन तेज लहजे को काबू में रखना जरूरी होगा। खर्च की तरफ थोड़ा सचेत रहें क्योंकि शनि वक्री का असर अनावश्यक खर्च बढ़ा सकता है। छोटी उपलब्धि भी आज आपको संतुष्ट करेगी।
मेष राशि आज कोई नया फैसला लेने से पहले रुके, पढ़ें आज का राशिफल
लव राशिफल
रिश्तों में आपका व्यवहार और उपस्थिति आज काफी प्रभावी रहेगी। आप आकर्षक लगेंगे और आपकी बातें सामने वाले पर अच्छा असर डालेंगी। जीवनसाथी या करीबी साथी के साथ घर से जुड़ी किसी बात पर सुकूनभरी बातचीत हो सकती है। परिवार के सदस्यों को आपका साथ अच्छा लगेगा। अगर कोई पुरानी बात मन में रुकी हुई थी तो उसे शाम के वक्त शांत लहजे में उठाना ठीक रहेगा। बुध वक्री होने से पुराने संपर्क या भावनात्मक यादें दोबारा आ सकती हैं। सिंगल लोगों के लिए दूसरों का ध्यान खींचने का अच्छा समय है। बच्चों के साथ रचनात्मक समय बिताने का मौका मिले तो जरूर लें। प्यार जताने के लिए बड़े शब्द नहीं बल्कि छोटा सहयोग ज्यादा असर करेगा।
करियर राशिफल
कामकाज में संचार की प्रमुखता रहेगी। कोई जरूरी दस्तावेज, मेल या मीटिंग ध्यान मांग सकती है। बुध वक्री होने से किसी पुराने प्रोजेक्ट या काम पर दोबारा नजर डालनी पड़ सकती है और यह सुधार का मौका है। विद्यार्थियों के लिए दिन काफी उपयोगी है। पिछले पढ़े हुए को दोहराना, नोट्स व्यवस्थित करना और पुराने प्रश्नों का अभ्यास करना आज बेहतर असर देगा। रचनात्मक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को उत्साह और नए विचार मिल सकते हैं। कोई नया जोखिम भरा फैसला लेने से पहले थोड़ा रुकें। दोपहर बाद ध्यान का स्तर बेहतर रहेगा और काम की रफ्तार बढ़ेगी।
धन राशिफल
आर्थिक मोर्चे पर दिन ठीक ठाक रहेगा। छोटे स्रोतों से आय या सहयोग मिल सकता है। हालांकि खर्च की तरफ भी ध्यान देना जरूरी है क्योंकि अनावश्यक चीजों पर पैसे जाने की संभावना रहेगी। किसी पुराने लेन देन, बिल या भुगतान की समीक्षा करना उचित रहेगा। उधार देने या किसी नए वित्तीय करार पर जल्दी निर्णय न लें। परिवार के लिए जरूरी खर्च बोझिल नहीं लगेगा लेकिन बजट के भीतर रहना सही रहेगा।
सेहत राशिफल
शरीर में ऊर्जा ठीक रहेगी। स्क्रीन के सामने ज्यादा वक्त बिताने से आंखों में थकान हो सकती है, इसलिए बीच बीच में उठकर थोड़ा टहलें। खाने में हल्का और सुपाच्य भोजन लें। नींद का समय न बिगाड़ें। रात में अनावश्यक सोच से दूरी बनाएं और थोड़ी देर शांत वातावरण में रहें।
आज की सलाह: अपनी बात नपे तुले शब्दों में कहें, खर्चों पर नजर रखें और थोड़ा वक्त परिवार को जरूर दें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र