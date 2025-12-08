Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Aries Horoscope Today 9 December 2025 aaj ka mesh rashi ka rashifal daily future predictions
मेष राशिफल 9 दिसंबर : मेष राशि वाले आज कमाएंगे धन-दौलत, लोन चुकाने में भी होंगे सफल

मेष राशिफल 9 दिसंबर : मेष राशि वाले आज कमाएंगे धन-दौलत, लोन चुकाने में भी होंगे सफल

संक्षेप:

Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal, Aries Horoscope 9 December 2025: राशि चक्र की यह पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। मेष राशि वालों के लिए आज धन आने के योग बन रहे हैं। लोन चुकाने के लिए भी दिन अच्छा है।

Dec 08, 2025 06:26 pm ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Aries Horoscope Today 9 December 2025, Aaj ka Mesh Rashifal, मेष राशिफल: रिश्तों में ईगो न आने दें। शांत रहकर बात करेंगे तो प्यार मजबूत होगा। प्रोफेशनल चुनौतियां आएंगी, लेकिन मेहनत और अनुशासन से आप उन्हें पार कर लेंगे। आज धन आएगा और आप उसे समझदारी से बचा भी पाएंगे। कामकाज में नए टास्क मिलेंगे, जिससे दिन काफी व्यस्त रहेगा। आज थोड़ा वक्त अपने पार्टनर को जरूर दें, इससे रिश्ता और अच्छा होगा। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और समझदारी से निवेश करने का मौका मिलेगा। हेल्थ के मामले में कोई बड़ी समस्या नहीं दिख रही है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

लव राशिफल: प्यार में छोटे-मोटे मनमुटाव होंगे, लेकिन फिर भी आपके बीच खुशी के पल रहेंगे। पार्टनर थोड़ा जिद्दी हो सकता है, पर अंदर से प्यार रहेगा। चाहें तो आज अपने पार्टनर को घरवालों से मिलवा सकते हैं, शादी की बात आगे बढ़ सकती है। बस ध्यान रखें कि रिश्ते में किसी तीसरे की दखल न हो। कुछ लोगों की शादी भी तय हो सकती है।

करियर राशिफल: ऑफिस में आपकी परफॉर्मेंस को लेकर सीनियर्स थोड़े नाखुश हो सकते हैं, इसलिए काम की क्वालिटी पर ध्यान दें। कुछ महिला प्रोफेशनल्स को मीटिंग में टोकाटाकी सुननी पड़ सकती है। क्रिएटिव क्षेत्रों- जैसे लेखन, संगीत, डिजाइनिंग, आर्किटेक्चर, कुकिंग, पेंटिंग में काम करने वालों के लिए दिन अच्छा रहेगा। बिजनेस वाले नई डील साइन करेंगे, जो आगे चलकर फायदे में रहेगी।

ये भी पढ़ें:खरमास में कैसा रहेगा सभी 12 राशियों का हाल? पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल

आर्थिक राशिफल: आज धन आने के योग बन रहे हैं। लोन चुकाने के लिए भी दिन अच्छा है। दोपहर के बाद दान-पुण्य करना शुभ रहेगा। व्यापारी टैक्स या कागज़ी काम निपटा पाएंगे। शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं, पर अच्छी तरह समझकर ही कदम उठाएँ। ऑफिस पार्टी या किसी आयोजन पर खर्च भी हो सकता है। कुछ महिलाओं को प्रॉपर्टी विवाद का सामना करना पड़ सकता है। बिजनेस वाले आज नए निवेशक से पैसा भी जुटा पाएंगे।

स्वास्थ्य राशिफल: स्वास्थ्य ठीक रहेगा, फिर भी दिन की शुरुआत हल्की एक्सरसाइज से करें। परिवार के साथ समय बिताएं, इससे मानसिक तनाव कम होगा। खाने में फल और सब्जियां बढ़ाएं और नेगेटिव सोच वाले लोगों से दूरी रखें। महिलाएं एडवेंचर एक्टिविटी या आउटडोर गेम्स में चोट से बचें।

मेष राशि के गुण-

ताकत: आशावादी, ऊर्जावान, ईमानदार, बहुप्रतिभाशाली, साहसी, उदार, हंसमुख, जिज्ञासु

कमजोरी: लापरवाह, तर्क-वितर्क करने वाला, जोर से बोलने वाला, अधीर

प्रतीक: राम

तत्त्व: अग्नि

शरीर का भाग: सिर

राशि स्वामी: मंगल

शुभ दिन: मंगलवार

शुभ रंग : लाल

भाग्यशाली अंक: 5

शुभ रत्न: माणिक्य

मेष अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मेष, तुला

औसत अनुकूलता: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

किस राशि के साथ कम जमेगी: कर्क, मकर

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
Aries Aries Horoscope Mesh Rashifal अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने