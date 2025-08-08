मेष राशिफल 9 अगस्त: धन का होगा आगमन, ऑफिस पॉलिटिक्स का हो सकते हैं शिकार

Mesh Rashi Ka Rashifal, Aries Horoscope 9 August 2025: राशि चक्र की यह पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है।

Aries Horoscope Today 9 August 2025, आज का मेष राशिफल: मेष राशि के जातक आज लवर को खुश रखें और साथ समय बिताते समय एक्सप्रेसिव रहें। अपने प्रोफेशनल लक्ष्यों को पाने के लिए अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल करें। पैसा सोच-समझकर खर्च करना अच्छा है। आज सेहत से जुड़ी परेशानियां रह सकती हैं।

मेष लव राशिफल- रिलेशनशिप में ऐसे महत्वपूर्ण पल आएंगे जब आप अपना आपा खो सकते हैं, जिससे खलबली भी मच सकती है और इससे प्यार के फ्री फ्लो पर भी गंभीर असर पड़ सकता है। आपको सतर्क रहना चाहिए कि माता-पिता को बहस में नहीं घसीटें और कुछ लव अफेयर भी टूटने के कगार पर हो सकते हैं। आपको ईगो के बिना और खुलकर बातचीत से मामलों को सुलझाने के लिए तैयार रहना चाहिए। कुछ सिंगल महिलाओं को आज कोई दिलचस्प व्यक्ति अपने जीवन में आता हुआ मिल सकता है। शादीशुदा महिलाओं को अपने मैरिड लाइफ को बचाने के लिए अपने जीवनसाथी पर नजर रखने की जरूरत है।

मेष करियर राशिफल- ऑफिस में आपके कमिटमेंट को किसी सीनियर से चैलेंज किया जा सकता है। आज आपको कड़ी आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ सकता है। ऑफिस की पॉलिटिक्स का शिकार होने से बचें और नए प्रोजेक्ट शुरू करने पर विचार करें जो आपको अपनी स्किल दिखाने में मदद करेंगे। आप जॉब के लिए इंटरव्यू पास करने में सफल हो सकते हैं, जबकि टेक्निकल एग्जामिनेशन में सफल होना मुश्किल है, और आपको डिटेल पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होगी। नई डील पर साइन करने की प्लानिंग बना रहे बिजनेसमैन को दिन का इंतजार करना होगा क्योंकि समय अनुकूल नहीं है।

मेष आर्थिक राशिफल- धन का आगमन होगा और आप पर्सनल सुख-सुविधाओं पर खर्च करने में माहिर होंगे। कुछ महिलाएं ज्वैलरी खरीदेंगी, और ऐसे भी उदाहरण होंगे जहां आप खुशी-खुशी किसी फ्रेंड की पैसे से मदद कर सकती हैं। दिन का दूसरा भाग नई संपत्ति खरीदने के लिए अच्छा है और बच्चों की शिक्षा के लिए भी धन की जरूरत होगी। बिजनेसमैन को आज विस्तार प्लानिंग पर पैसा खर्च करते समय सतर्क रहना चाहिए।

मेष सेहत राशिफल- लग्स और चेस्ट से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं। आपको अपनी लाइफस्टाइल को लेकर सतर्क रहना चाहिए और अपने आहार में फैट और ऑयल को कम करना चाहिए। इसके बजाए ज्यादा फल और सब्जियां लें। जो लोग डायबिटिक से परेशान हैं उन्हें दिन के दूसरे भाग में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। गीले फर्श पर चलते समय बड़े-बुजुर्ग फिसल सकते हैं। कुछ जातकों को वायरल फीवर, गले में खराश और पाचन से जुड़ी परेशानियां होंगी।

मेष राशि के गुण- ताकत: आशावादी, ऊर्जावान, ईमानदार, बहुप्रतिभाशाली, साहसी, उदार, हंसमुख, जिज्ञासु

कमजोरी: लापरवाह, तर्क-वितर्क करने वाला, जोर से बोलने वाला, अधीर

प्रतीक: राम

तत्त्व: अग्नि

शरीर का भाग: सिर

राशि स्वामी: मंगल

शुभ दिन: मंगलवार

शुभ रंग : लाल

भाग्यशाली अंक: 5

शुभ रत्न: माणिक्य

मेष अनुकूलता चार्ट- स्वाभाविक झुकाव: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मेष, तुला

औसत अनुकूलता: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

किस राशि के साथ कम जमेगी: कर्क, मकर

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

