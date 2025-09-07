Aries Horoscope Today 8 September 2025 Aaj Ka Mesh Rashifal Future prediction मेष राशिफल 8 सितंबर: आज शादीशुदा लोग सावधान रहें, किसी को बड़ी रकम न दें उधार, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
मेष राशिफल 8 सितंबर: आज शादीशुदा लोग सावधान रहें, किसी को बड़ी रकम न दें उधार

Aries Horoscope Today 8 September 2025 Aaj Ka Mesh Rashifal Future prediction: मेष राशि राशि चक्र की पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है।

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 7 Sep 2025 09:31 PM
Aries Horoscope Today, मेष राशिफल 8 सितंबर 2025: लव के मामले में मतभेद न करें। प्रोफेशनल तौर पर, आप चुनौतियों से निपटने में सफल रहेंगे। आज आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं रहेगी। स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहेगा।

मेष लव लाइफ: रिश्ते की अहमियत समझें। कुछ मामलों में खुलकर बात करना जरूरी होता है। यह लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में और भी जरूरी है। जो लोग अपने रिलेशन को अगले लेवल पर ले जाना चाहते हैं, वे अपने माता-पिता से बात कर सकते हैं। सिंगल लोगों को कोई खास व्यक्ति मिल सकता है और आने वाले दिनों में रिश्ता और मजबूत हो सकता है। शादीशुदा लोगों को सावधान रहना चाहिए कि वे बाहर किसी और के साथ अफेयर न रखें, क्योंकि आज रात उनके जीवनसाथी को इसकी जानकारी मिल सकती है।

करियर राशिफल: ऑफिस में आपका अनुशासन काम आएगा। जो लोग आईटी, हेल्थकेयर, एविएशन, फाइनेंस, डिजाइनिंग, मीडिया, कानून और विज्ञापन से जुड़े काम करते हैं, उन्हें अपनी मेहनत दिखाने का मौका मिलेगा। न्यू जॉब का इंटरव्यू पास करने के लिए आपको अपने टेक्निकल स्किल्स को बेहतर करने की भी जरूरत पड़ सकती है। जो लोग नई नौकरी में हैं, उन्हें मीटिंग में हिस्सा लेते समय डिप्लोमेटिक रहना चाहिए। कपड़ा, जूते, आईटी, ट्रांसपोर्ट और बैंकिंग से जुड़े व्यापारियों को आज अच्छा रिटर्न मिल सकता है। परीक्षा पास करने के लिए स्टूडेंट्स को पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए।

फाइनेंशियल लाइफ: आज छोटी-मोटी आर्थिक दिक्कतें आ सकती हैं। आपको पुराने निवेश से कोई खास फायदा नहीं होगा। इससे आपकी रोजमर्रा की जिंदगी भी प्रभावित हो सकती है, जैसे कि अगर आपने गहने या गाड़ी खरीदने का प्लान बनाया हो। किसी दोस्त या रिश्तेदार को बड़ी रकम उधार न दें, क्योंकि आपको वह वापस मिलने में मुश्किल होगी। हालांकि आज प्रॉपर्टी खरीदने के लिए शुभ दिन है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। एक्सपर्ट की सलाह लें। व्यापारियों को भी फंड जुटाने के लिए एक-दो दिन रुक जाना चाहिए।

सेहत राशिफल: आपको सेहत संबंधी समस्याएं हो सकती है। डायबिटिक लोगों को अपने खान-पान का ध्यान रखना चाहिए। कुछ बुजुर्ग लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है और उन्हें डॉक्टर से सलाह लेनी पड़ सकती है। एडवेंचर स्पोर्ट्स, खासकर माउंटेन बाइकिंग से बचें, जो खतरनाक हो सकती है। शाम को खेलते समय बच्चों को चोट लग सकती है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल:djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

