मेष राशिफल 8 अक्टूबर: आज धन के मामले में भाग्य देगा साथ, अहंकार से बचें

Aries Horoscope Today 8 October 2025 Aaj Ka Mesh Rashifal Future prediction: मेष राशि राशि चक्र की पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है।

Aries Horoscope Today, मेष राशिफल 8 अक्टूबर 2025: आज स्ट्रेसफ्री रहें। रोमांटिक रिश्ते का आनंद लें। ऑफिस में आगे बढ़ने के कई मौके भी मिलेंगे। धन-संपत्ति के मामले में आप भाग्यशाली रहेंगे। आपकी सेहत देखभाल की मांग करता है।

मेष लव लाइफ: आज लव लाइफ को मजबूत और सुदृढ़ बनाए रखें। इगो और जिद्दी रवैया जैसी छोटी-मोटी मुश्किलों के बावजूद, आप दोनों साथ में समय बिताना पसंद करेंगे। अपने पार्टनर को खुश रखना भी जरूरी है। आज आपको एक अच्छा श्रोता बनने की जरूरत है। दोपहर का टाइम भविष्य पर बात करने के लिए महत्वपूर्ण है। मैरिड महिलाओं को किसी तीसरे व्यक्ति, जैसे भाई-बहन या जीवनसाथी के माता-पिता का हस्तक्षेप भी परेशान कर सकता है। आज अपने जीवनसाथी के साथ खुलकर बात करना अच्छा रहेगा।

करियर राशिफल: दफ्तर में अहंकार की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आप किसी टीम प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं, तो टीम के सदस्यों के साथ अच्छा व्यवहार करना बेहद जरूरी है। आपकी कम्यूनिकेशन स्किल्स आपको अपने विचारों को क्लियर रूप से व्यक्त करने में भी मदद करेगी। टीम लीडर्स को अपनी टीम को लगन से संभालना चाहिए। टीम के सदस्यों के साथ नर्म व्यवहार करें। टीम मीटिंग में नए सुझाव दें। निर्माण, धन, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल से जुड़े व्यवसायियों को बिजनेस बढ़ाने के नए मौके मिल सकते हैं।

फाइनेंशियल लाइफ: धन का आगमन होगा। यह आपको स्मार्ट निवेश विकल्पों में मदद करेगा। कुछ जातक शेयर मार्केट में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। आप कोई नई संपत्ति भी खरीद सकते हैं। कुछ व्यवसायियों को पार्टनर से आर्थिक सपोर्ट मिलेगा। इससे बिजनेस को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। दोपहर का समय परिवार में किसी उत्सव में धन का योगदान करने के लिए अच्छा है।

सेहत राशिफल: आज हड्डियों से जुड़ी समस्याओं को हल्के में न लें। आपको सांस लेने में भी तकलीफ हो सकती है। पहाड़ी इलाकों में कैंपिंग करते समय बच्चों को सावधान रहना चाहिए। कुछ महिलाओं को पाचन संबंधी समस्याओं की शिकायत हो सकती है। बच्चों को मौखिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। जिन लोगों की आज सर्जरी होनी है, वे अपनी सर्जरी करवा सकते हैं। सभी प्रकार के जंक फूड्स से बचें। डाइट में हरी पत्तेदार सब्जियां शामिल करें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ