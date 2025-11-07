Hindustan Hindi News
मेष राशिफल 8 नवंबर : मेष राशि वालों के लिए आज का दिन खास, भाग्य का मिलेगा साथ, रिश्ते होंगे मजबूत

संक्षेप: Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal, Aries Horoscope 8 November 2025: राशि चक्र की यह पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। मेष राशि वालों के लिए खुश रहना आज सबसे जरूरी है।

Fri, 7 Nov 2025 08:15 PMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Aries Horoscope Today 8 November 2025, Aaj ka Mesh Rashifal, मेष राशिफल: खुश रहना आज सबसे जरूरी है। यही आपके रिश्ते और काम, दोनों में अच्छा असर डालेगा। ऑफिस में उम्मीदों पर खरे उतरने की कोशिश करें और नए काम शुरू करने से पीछे न हटें। पैसों के मामले में समझदारी से फैसले लेना फायदेमंद रहेगा। रिश्ते में वफादार रहें और किसी तीसरे की बातों में आकर अपने पार्टनर से न उलझें। काम में अच्छा प्रदर्शन आपको आगे बढ़ा सकता है। पैसों को लेकर थोड़ा ध्यान रखें। खर्च सोच-समझकर करें। सेहत को लेकर हल्की दिक्कतें रह सकती हैं, लेकिन आप सबकुछ अच्छे से संभाल लोगे।

लव राशिफल: आज रिश्ते में ज्यादा बातचीत और समझ की जरूरत है। अपने पार्टनर को समय दें, भले ही काम या पढ़ाई में कितनी भी व्यस्तता हो। छोटी-छोटी बातों पर बहस से बचें, वरना मामला बिगड़ सकता है। जो लड़कियां सिंगल हैं, उन्हें किसी पार्टी या कार्यक्रम में प्रपोजल मिल सकता है। अगर किसी से रिश्ता चल रहा है तो आज माता-पिता से बात करने का दिन अच्छा रहेगा। शादीशुदा पुरुषों को आज ऑफिस रोमांस से बचना चाहिए। छोटी गलती से पारिवारिक जीवन में तनाव बढ़ सकता है।

करियर राशिफल: काम में सफलता मिलने से कुछ लोग आपसे जल सकते हैं, इसलिए सतर्क रहें। ऑफिस में अपनी परफॉर्मेंस को और बेहतर बनाने पर ध्यान दें। अगर क्लाइंट्स विदेशी हैं, तो प्रोफेशनलिज्म दिखाएं, हर डिटेल ध्यान से पूरी करें। पार्टनर के साथ कोई मतभेद हो सकता है, इसलिए बातों को बढ़ने न दें। बिजनेस करने वाले लोग आज कोई नया प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट लॉन्च करने का सोच सकते हैं। आपके लिए समय अनुकूल है।

आर्थिक राशिफल: आज पैसों की स्थिति अच्छी रहेगी। कुछ लोगों को नया साधन खरीदने का मन करेगा- जैसे बाइक या कार। लड़कियां फैशन या किसी खास मौके पर खर्च करेंगी। स्टूडेंट्स को फीस भरनी पड़ सकती है, जबकि बिजनेसमैन को फंड जुटाने में थोड़ी परेशानी आएगी। घर की जरूरतों या मरम्मत में भी खर्च हो सकता है। परिवार में संपत्ति को लेकर कोई चर्चा या मतभेद संभव है, इसलिए शांति बनाए रखें।

स्वास्थ्य राशिफल: आज सेहत का थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है। खांसी-जुकाम या सांस से जुड़ी दिक्कतें परेशान कर सकती हैं, इसलिए लापरवाही न करें। दिन की शुरुआत व्यायाम से करें और खाने-पीने में परहेज रखें। तला-भुना या जंक फूड से दूरी बनाए रखें। काम और निजी जिंदगी में बैलेंस रखना जरूरी है, वरना थकान बढ़ेगी। महिलाओं को यूरिन इंफेक्शन जैसी छोटी परेशानी हो सकती है, जबकि बुजुर्गों को हड्डियों या आंखों से जुड़ी तकलीफें रह सकती हैं।

मेष राशि के गुण-

ताकत: आशावादी, ऊर्जावान, ईमानदार, बहुप्रतिभाशाली, साहसी, उदार, हंसमुख, जिज्ञासु

कमजोरी: लापरवाह, तर्क-वितर्क करने वाला, जोर से बोलने वाला, अधीर

प्रतीक: राम

तत्त्व: अग्नि

शरीर का भाग: सिर

राशि स्वामी: मंगल

शुभ दिन: मंगलवार

शुभ रंग : लाल

भाग्यशाली अंक: 5

शुभ रत्न: माणिक्य

मेष अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मेष, तुला

औसत अनुकूलता: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

किस राशि के साथ कम जमेगी: कर्क, मकर

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
