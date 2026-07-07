मेष राशिफल 8 जुलाई: मेष राशि दोपहर के बाद आज करें पैसे से जुड़ी बात, पढ़ें आज का राशिफल

मेष राशिफल 8 जुलाई: मेष राशि दोपहर के बाद आज करें पैसे से जुड़ी बात, पढ़ें आज का राशिफल
Aries Horoscope Today 8 July 2026 Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal: मेष राशि राशि चक्र की पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। आइए जानते हैं, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 8 जुलाई 2026 का दिन-
Aries Horoscope Today 8 July 2026 Aaj Ka Mesh Rashifal, मेष राशिफल 8 जुलाई: दिन की शुरुआत थोड़ी धीमी रह सकती है। मन बिना साफ वजह के भारी लगे, तो उसे तुरंत बड़ी समस्या न मानें। कुछ काम उम्मीद के हिसाब से आगे नहीं बढ़ेंगे और खर्च भी जरूरत से थोड़ा ज्यादा महसूस हो सकता है। सुबह के हिस्से में अकेले रहकर सोचने, पुराने काम समेटने और बेकार की भागदौड़ कम रखने से फायदा होगा। यात्रा, कागजी काम और जरूरी सामान की जांच दो बार कर लें। छोटी लापरवाही से समय खराब हो सकता है। दोपहर के बाद माहौल बदलता दिखेगा। मन में हल्की ताजगी आएगी और अपने फैसलों पर पकड़ बढ़ेगी। लोगों से मिलने, लंबित बातचीत शुरू करने और खुद की बात साफ रखने का समय बेहतर रहेगा। चंद्रमा के बदलते असर से पहले आधे दिन में भीतर की थकान दिखेगी, जबकि बाद के हिस्से में आत्मविश्वास लौटता नजर आएगा। घर के किसी सदस्य से छोटा मतभेद हो तो बात को लंबा न खींचें। अपनी गति बनाए रखें, क्योंकि दिन का दूसरा हिस्सा आपको फिर से संतुलन में ला सकता है।
मेष राशि दोपहर के बाद आज करें पैसे से जुड़ी बात, पढ़ें आज का राशिफल
लव राशिफल
रिश्तों में संवेदनशीलता ज्यादा रहेगी। सुबह के समय आप अपने मन की बात तुरंत न कह पाएं, पर इसका मतलब दूरी नहीं है। अगर साथी या प्रिय व्यक्ति थोड़ा चुप दिखे, तो नतीजा निकालने से पहले हाल पूछ लें। पुरानी बात पर अटकने के बजाय मौजूदा भावना समझना ज्यादा जरूरी होगा। दोपहर के बाद खुलापन बढ़ेगा और दिल की बात सरल ढंग से कही जा सकेगी। प्रेम संबंधों में अपनापन महसूस होगा। जो लोग नए रिश्ते को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें जल्दबाजी से बचना चाहिए। परिवार में भी आपका नरम लहजा तनाव कम कर सकता है।
करियर राशिफल
कामकाज में सुबह कुछ ढीलापन या ध्यान भटकने की स्थिति बन सकती है। ऑफिस में किसी मेल, नोट या मीटिंग की बात दोबारा जांचना समझदारी होगी, क्योंकि बुध के वक्री प्रभाव से छोटी गलतफहमी बन सकती है। सहकर्मियों से बात करते समय आधी जानकारी पर प्रतिक्रिया न दें। दोपहर के बाद पहल करने का मन बनेगा और अटके हुए काम को आगे बढ़ाने की ताकत मिलेगी। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, वे पहले हिस्से में रिविजन और बाद के हिस्से में प्रैक्टिस या टेस्ट जैसा काम रखें। करियर से जुड़ी नई सोच बन सकती है, लेकिन फैसला तुरंत न लें। छोटी तैयारी आज आगे काम आएगी।
धन राशिफल
खर्च का दबाव आज महसूस हो सकता है। जरूरी और गैरजरूरी चीजों को अलग करना बहुत काम देगा। घर, यात्रा, सुविधा या छोटे-छोटे ऑनलाइन भुगतान जैसे मदों पर ध्यान रखें। सुबह में अचानक खर्च दिख सकता है, इसलिए बजट थोड़ा कड़ा रखें। दोपहर के बाद पैसे से जुड़ी बात पर साफ सोच आएगी। किसी दोस्त या समूह के जरिए उपयोगी जानकारी मिल सकती है, पर बिना जांच के कोई आर्थिक कदम न उठाएं। जोखिम भरे निवेश से दूरी बेहतर रहेगी। पुराना बकाया या छोटा भुगतान याद आ सकता है।
सेहत राशिफल
नींद की कमी, मानसिक थकान या हल्की बेचैनी दिन की शुरुआत में असर दिखा सकती है। शरीर से ज्यादा मन को आराम चाहिए होगा। पानी पर्याप्त लें और खाली पेट लंबा अंतर न रखें। यात्रा में जल्दबाजी न करें। दोपहर के बाद ऊर्जा सुधरेगी, इसलिए हल्की वॉक, स्ट्रेचिंग या खुली हवा अच्छा असर दे सकती है। देर रात तक स्क्रीन पर टिके रहना थकान बढ़ाएगा।
आज की सलाह: सुबह खुद पर नरमी रखें, दोपहर के बाद जरूरी काम आत्मविश्वास से निपटाएं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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