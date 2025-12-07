मेष राशिफल 8 दिसंबर : मेष राशि वालों को आज होगा धन लाभ, दोपहर बाद करेंगे दान-पुण्य

संक्षेप: Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal, Aries Horoscope 8 December 2025: राशि चक्र की यह पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। आज मेष राशि वालों को धन लाभ होगा। दान-पु्ण्य भी खूब करेंगे।

Dec 07, 2025 06:39 pm IST

Aries Horoscope Today 8 December 2025, Aaj ka Mesh Rashifal, मेष राशिफल: आज का दिन आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। नए प्यार के मौके बनेंगे और करियर में भी अच्छे अवसर मिल सकते हैं। अगर कोई निवेश करना है तो आज समझदारी से प्लान बनाएं। सेहत अच्छी रहेगी बस मीठा थोड़ा कम कर दें।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

लव राशिफल: आज प्यार के मामले में दिन अच्छा है। अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए दिन का दूसरा भाग ज्यादा बेहतर रहेगा। आपके रिश्ते में किसी तरह का बड़ा तनाव नहीं होगा, लेकिन अहंकार से जुड़ी छोटी बातें समस्या पैदा कर सकती हैं, इसलिए आपको ही पहल करके माहौल ठीक करना पड़ेगा। जो लोग नए रिलेशन में हैं, उन्हें बातचीत करते समय शब्दों का खास ध्यान रखना होगा। शादीशुदा महिलाएं अपने पार्टनर के साथ घूमने या छुट्टी पर जाने का मन बना सकती हैं। अपने जीवन में किसी एक्स-लवर को बीच में न आने दें, वरना अनचाही दिक्कतें हो सकती हैं।

करियर राशिफल: काम के मामले में छोटी-मोटी रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन आपके सीनियर्स आपका साथ देंगे। आपको आज थोड़ा और मेहनत करने की जरूरत है। खासकर दिन का दूसरा भाग उन कामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा जिनकी डेडलाइन कड़ी है। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, सिविल और ऑटोमेशन क्षेत्र के लोग अपनी तकनीकी स्किल को थोड़ा और सुधारें। आर्मी, ज्यूडिशियरी, सरकारी नौकरी, मीडिया और टीचिंग से जुड़े लोगों को आज नई जिम्मेदारी मिल सकती है। बिजनेस करने वाले लोग आज कोई नया आइडिया या प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं।

आर्थिक राशिफल: आज धन लाभ के योग हैं। आप स्टॉक मार्केट में आत्मविश्वास के साथ निवेश कर सकते हैं। परिवार में प्रॉपर्टी को लेकर कोई मुद्दा उठ सकता है, लेकिन आप उसे संभाल लेंगे। भाई-बहनों से जुड़े पैसों के मामले भी आज सुलझ सकते हैं। आज कर्ज चुकाने या पुरानी वित्तीय जिम्मेदारियां खत्म करने के लिए अच्छा दिन है। दिन का दूसरा भाग दान-पुण्य करने के लिए अच्छा है। व्यापारी टैक्स से जुड़े मामलों को आज आसानी से निपटा लेंगे।

स्वास्थ्य राशिफल: सेहत अच्छी रहेगी और कोई गंभीर समस्या नहीं दिख रही है। आप आज एडवेंचर स्पोर्ट्स का भी मजा ले पाएंगे। जिम जॉइन करना चाहते हैं तो दिन का दूसरा भागअच्छा रहेगा। गर्भवती महिलाओं को शराब और जोखिम भरे खेलों से दूर रहना चाहिए। खाने में सब्जियां ज्यादा रखें और चीनी कम करें। कुछ लोगों को उंगली पर हल्की चोट, वायरल फीवर या गले में खराश की दिक्कत हो सकती है, लेकिन हालात जल्दी ठीक हो जाएंगे।

मेष राशि के गुण-

ताकत: आशावादी, ऊर्जावान, ईमानदार, बहुप्रतिभाशाली, साहसी, उदार, हंसमुख, जिज्ञासु

कमजोरी: लापरवाह, तर्क-वितर्क करने वाला, जोर से बोलने वाला, अधीर

प्रतीक: राम

तत्त्व: अग्नि

शरीर का भाग: सिर

राशि स्वामी: मंगल

शुभ दिन: मंगलवार

शुभ रंग : लाल

भाग्यशाली अंक: 5

शुभ रत्न: माणिक्य

मेष अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मेष, तुला

औसत अनुकूलता: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

किस राशि के साथ कम जमेगी: कर्क, मकर

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com