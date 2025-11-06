मेष राशिफल 7 नवंबर : मेष राशि वालों के लिए दिन रहेगा अच्छा, निवेश करने से होगा लाभ

संक्षेप: Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal, Aries Horoscope 7 November 2025: राशि चक्र की यह पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। निवेश करने से भी लाभ हो सकता है।

Thu, 6 Nov 2025 08:23 PM

Aries Horoscope Today 7 November 2025, Aaj ka Mesh Rashifal, मेष राशिफल: आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा, बस अपने व्यवहार और सीमाओं को लेकर थोड़ा ध्यान रखें। प्यार के रिश्ते में शांति और समझ बनाए रखें। काम के प्रति ईमानदारी से लगे रहें, अच्छे नतीजे मिलेंगे। आज पैसों से जुड़ी कोई बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। प्यार के रिश्ते में बातचीत बढ़ाएं। करियर में आने वाली चुनौतियों का सामना आत्मविश्वास से करें। सेहत और धन दोनों का साथ आज बना रहेगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

लव राशिफल: आज आप गहराई से प्यार महसूस करेंगे। आपका रिश्ता स्थिर रहेगा। कोई बड़ी परेशानी नहीं आएगी। कोशिश करें कि किसी तरह की बहस या कड़वी बात न हो। किसी तीसरे व्यक्ति को अपने रिश्ते में दखल न देने दें। कुछ शादीशुदा महिलाएं ससुराल पक्ष के साथ तालमेल में थोड़ी दिक्कत महसूस कर सकती हैं। इस बारे में पति से खुलकर बात करें। अविवाहित लोग आज अपने क्रश से अपने दिल की बात कह सकते हैं और जवाब भी सकारात्मक रहेगा।

करियर राशिफल: ऑफिस में आज समय पर काम पूरा करने के लिए थोड़ा अतिरिक्त वक्त देना पड़ सकता है। नए काम या जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। पुलिस, सेना या सुरक्षा सेवाओं से जुड़े लोगों का ट्रांसफर या स्थान परिवर्तन संभव है। आईटी सेक्टर में काम करने वालों को आज अपने प्रोजेक्ट दोबारा सुधारने पड़ सकते हैं, क्योंकि क्लाइंट संतुष्ट नहीं रहेंगे। व्यापारी वर्ग नए प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट लॉन्च करने का विचार कर सकते हैं। जो लोग कंस्ट्रक्शन, ऑटो पार्ट्स, कंप्यूटर एक्सेसरीज, कपड़ा या फैशन से जुड़े हैं- उन्हें अच्छा मुनाफा मिलेगा।

आर्थिक राशिफल: आज वित्तीय प्लानिंग करना जरूरी रहेगा। स्टॉक मार्केट में निवेश करने का अच्छा मौका मिल सकता है। अपनी खुशी पर पैसा खर्च करें, लेकिन बेवजह खर्च से बचें और सेविंग पर ध्यान दें। कुछ लोगों को घर में किसी खुशी के मौके पर दान देना पड़ सकता है। महिलाएं आज कोई प्रॉपर्टी बेच या खरीद सकती हैं। किसी पुराने पैसों के झगड़े को सुलझाने का भी यह सही समय है।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी सेहत सामान्य रूप से ठीक रहेगी, लेकिन छोटी-मोटी दिक्कतें परेशान कर सकती हैं। महिलाओं को स्किन पर रैशेज की शिकायत हो सकती है, जबकि बच्चों को दांतों से जुड़ी समस्या हो सकती है। आंखों से जुड़ी तकलीफ भी हो सकती है, इसलिए सावधानी रखें। बुजुर्ग भारी चीजें उठाने से बचें। आज के दिन खाने में संतुलन रखें- अनाज, फल और मेवे जरूर शामिल करें।

मेष राशि के गुण- ताकत: आशावादी, ऊर्जावान, ईमानदार, बहुप्रतिभाशाली, साहसी, उदार, हंसमुख, जिज्ञासु

कमजोरी: लापरवाह, तर्क-वितर्क करने वाला, जोर से बोलने वाला, अधीर

प्रतीक: राम

तत्त्व: अग्नि

शरीर का भाग: सिर

राशि स्वामी: मंगल

शुभ दिन: मंगलवार

शुभ रंग : लाल

भाग्यशाली अंक: 5

शुभ रत्न: माणिक्य

मेष अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मेष, तुला

औसत अनुकूलता: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

किस राशि के साथ कम जमेगी: कर्क, मकर

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com