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मेष राशिफल 7 मई 2026: मेष राशि वालों को रहेगा काम का दबाव, गुस्से में लिया फैसला बिगाड़ सकता है बात, रखें ध्यान

May 06, 2026 07:18 pm ISTIshita Kotiya लाइव हिन्दुस्तान
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Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal, Aries Horoscope 7 May 2026: राशि चक्र की यह पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। आइए जानते हैं, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 7 मई 2026 का दिन…

मेष राशिफल 7 मई 2026: मेष राशि वालों को रहेगा काम का दबाव, गुस्से में लिया फैसला बिगाड़ सकता है बात, रखें ध्यान

Aries Horoscope Today 7 May 2026, Aaj ka Mesh Rashifal, मेष राशिफल- मेष राशि वालों के लिए आज का दिन थोड़ा संभलकर चलने वाला रहेगा। सुबह से ही काम का दबाव महसूस हो सकता है। ऑफिस में कोई जरूरी काम अचानक सामने आ सकता है या फिर किसी सीनियर की तरफ से जल्दी जवाब मांग लिया जाए। ऐसे में मन करेगा कि तुरंत अपनी बात रख दें, लेकिन आज जल्दबाजी नुकसान करा सकती है। पहले पूरी बात समझ लें, फिर जवाब दें। कई बार शांत रहना ही सबसे बड़ा जवाब होता है।

आज दिमाग एक साथ कई चीजों में उलझ सकता है। कोई पुराना काम भी बीच में आ सकता है जिसकी वजह से टेंशन बढ़ेगी। लेकिन धीरे-धीरे चीजें संभलती जाएंगी। अगर आप आराम से प्लान बनाकर चलेंगे तो दिन उतना मुश्किल नहीं रहेगा जितना सुबह लग सकता है। हर बात को दिल पर लेने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग सिर्फ अपना काम निकलवाने के लिए दबाव बनाते हैं।

मेष राशि का लव राशिफल

घर और रिश्तों में भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। काम की टेंशन घर तक लेकर जाएंगे तो छोटी बात पर बहस हो सकती है। अगर मन खराब है तो सामने वाले को साफ बता दें। चुप रहकर गुस्सा दिखाने से गलतफहमी बढ़ सकती है। शादीशुदा लोगों को पार्टनर की बात ध्यान से सुननी चाहिए। वहीं जो लोग सिंगल हैं, उनकी किसी नए इंसान से बातचीत शुरू हो सकती है। लेकिन आज जल्दी इमोशनल होने से बचना बेहतर रहेगा।

मेष राशि का करियर राशिफल

नौकरी करने वाले लोगों को आज थोड़ा ज्यादा सतर्क रहना होगा। कोई मेल, फाइल या जरूरी काम जल्दबाजी में गलत हो सकता है। इसलिए कुछ भी भेजने से पहले एक बार जरूर चेक करें। बिजनेस करने वालों को भी क्लाइंट्स के साथ साफ बात करनी होगी। अगर किसी काम में देरी है तो उसे छिपाने की बजाय पहले ही बता देना सही रहेगा।

मेष राशि का आर्थिक राशिफल

पैसों के मामले में दिन ठीक रहेगा, लेकिन फालतू खर्च बढ़ सकते हैं। खासकर दिखावे या जल्दबाजी में खरीदारी करने से बचें। कोई जरूरी चीज खरीदनी है तो पहले बजट देख लें। निवेश करने का मन बने तो तुरंत फैसला न लें। थोड़ा सोच-विचार करना सही रहेगा।

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मेष राशि का स्वास्थ्य राशिफल

आज तनाव का असर शरीर पर दिख सकता है। सिर भारी रह सकता है, आंखों में जलन या नींद कम आने जैसी परेशानी हो सकती है। ज्यादा सोचने से खुद को थका सकते हैं। बीच-बीच में थोड़ा आराम करें। पानी ज्यादा पिएं और रात में देर तक मोबाइल चलाने से बचें।

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मेष राशि के लिए सलाह

आज का दिन आपको एक बात सिखा सकता है कि हर चीज ताकत से नहीं, समझदारी से संभलती है। अगर धैर्य रखेंगे तो शाम तक हालात काफी बेहतर लगने लगेंगे।

लकी नंबर: 8

लकी कलर: सफेद

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इशिता कोटिया

(वैदिक ज्योतिषी, टैरो कार्ड रीडर, तांत्रिक विद्या विशेषज्ञ, लाइफ कोच, मनोवैज्ञानिक)

ईमेल: healingwithishita@gmail.com

Ishita Kotiya

लेखक के बारे में

Ishita Kotiya

इशिता कोटिया को ज्योतिष और टैरो प्लेटफॉर्म पर IshK Aura के नाम से जाना जाता है। वो एक मनोवैज्ञानिक, ज्योतिषी और होलिस्टिक लाइफ स्ट्रैटेजिस्ट हैं। वे मनोविज्ञान की समझ को ज्योतिष और इंट्यूटिव साइंसेस के साथ जोड़कर लोगों को मार्गदर्शन देती हैं और उनकी जिंदगी को आसान बनाती हैं।


इशिता ने क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री प्राप्त की है और इमोशनल ट्रॉमा, रिश्तों की समस्याओं और व्यवहार से जुड़े पैटर्न को समझने में विशेषज्ञता रखती हैं। उनकी खास बात ये है कि वे वैज्ञानिक मनोविज्ञान और पारंपरिक ज्योतिष को मिलाकर ऐसी सलाह देती हैं जो समझने में आसान होते हैं और लोग उन्हें आसानी से अपना भी सकते हैं।


इशिता को टैरो, ज्योतिष, ऑकल्ट साइंसेस, रेकी और अन्य इंट्यूटिव हीलिंग तरीकों में 10 साल से अधिक का अनुभव है। वो सर्टिफाइड लाइफ कोच और मास्टर स्पिरिचुअल लाइफ कोच भी हैं। साथ ही वे प्राणिक हीलिंग और रेकी की प्रैक्टिशनर हैं। उन्होंने बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस (लेवल 1 और 2) में भी सर्टिफिकेशन किया है, जिसमें उनका फोकस क्रिमिनोलॉजी पर रहा है। ऐसे में वह जिंदगी के हर पहलु को ध्यान में रखते हुए लोगों को सलाह देती हैं।


इशिता लगातार हेल्थ एस्ट्रोलॉजी और प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करती रहती हैं ताकि लोगों को बेहतर और गहराई से गाइडेंस दे सकें। उनका एकमात्उर द्देश्य लोगों को समझ और बैलेंस के साथ आगे बढ़ने में मदद करना है ताकि लोगों की जिंदगी स्मूदली चलती रहें।

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