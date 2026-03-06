मेष राशिफल 7 मार्च 2026: मेष राशि वालों की बढ़ेंगी जिम्मेदारियां, धन लाभ के योग, सेहत को लेकर रहें सतर्क
Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal, Aries Horoscope 7 March 2026: राशि चक्र की यह पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। आइए जानते हैं, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 7 मार्च 2026 का दिन…
Aries Horoscope Today 7 March 2026, Aaj ka Mesh Rashifal, मेष राशिफल- आज का दिन मेष राशि वालों के लिए मिला-जुला रह सकता है। रिश्तों में थोड़ी समझदारी दिखाने की जरूरत है। काम के मामले में नए मौके मिल सकते हैं, लेकिन जिम्मेदारियां भी बढ़ सकती हैं। आर्थिक स्थिति ठीक रह सकती है, हालांकि सेहत को लेकर थोड़ी सावधानी जरूरी है।
मेष राशि का लव राशिफल: रिश्तों में मीठी भाषा रखें
आज अपने पार्टनर से बात करते समय कड़वे शब्दों से बचें। हो सकता है कि साथी अपनी बात पर अड़े रहें या थोड़े जिद्दी नजर आएं, लेकिन आपको शांत रहकर बात करनी चाहिए। ज्यादा बातचीत करने से गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। दिन का दूसरा हिस्सा प्यार के लिए अच्छा माना जा रहा है। इस समय आप अपने पार्टनर को परिवार से मिलवा सकते हैं। कुछ लोग अपने साथी के साथ कहीं शांत जगह पर समय बिताने का प्लान बना सकते हैं, जिससे रिश्ता और मजबूत हो सकता है। सिंगल महिलाओं को कार्यस्थल या पढ़ाई की जगह पर किसी का प्रस्ताव मिल सकता है।
मेष राशि का करियर राशिफल: काम में मिल सकते हैं नए मौके
कामकाज के मामले में दिन ठीक रह सकता है। अगर आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं या किसी काम में बदलाव करना चाहते हैं, तो दिन का दूसरा हिस्सा इसके लिए बेहतर रहेगा। जो लोग नौकरी के इंटरव्यू दे रहे हैं, उनके लिए भी समय अनुकूल हो सकता है। टीम के कुछ लोगों के बीच अहंकार की वजह से छोटी-छोटी बातें हो सकती हैं, जिससे काम पर थोड़ा असर पड़ सकता है। आईटी, हेल्थकेयर, एयरलाइन, बैंकिंग, सेल्स और एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े लोगों को विदेश से जुड़े मौके मिल सकते हैं। व्यापार करने वाले लोग आज अपने बिजनेस पार्टनर के साथ किसी पुराने आर्थिक मामले को सुलझा सकते हैं।
मेष राशि का आर्थिक राशिफल: पैसों से जुड़े फैसले ले सकते हैं
आज आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रह सकती है। आप पैसों से जुड़े कुछ बड़े फैसले लेने के बारे में सोच सकते हैं। शेयर बाजार में निवेश का विचार भी आ सकता है, लेकिन सोच-समझकर ही कदम उठाएं। जो लोग बैंकिंग से जुड़े काम करते हैं, उन्हें हिसाब-किताब में सावधानी रखनी चाहिए। आज घर के लिए इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने का भी योग बन सकता है। कुछ महिलाएं घर की मरम्मत या सजावट का काम भी शुरू कर सकती हैं। व्यापारियों को नए आर्थिक समझौते मिल सकते हैं, जिससे आगे चलकर व्यापार बढ़ने की संभावना है।
मेष राशि का स्वास्थ्य राशिफल: छोटी परेशानियों को नजरअंदाज न करें
आज सेहत को लेकर थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। कुछ लोगों को सांस लेने से जुड़ी परेशानी हो सकती है। महिलाओं को चलने-फिरने में हल्की दिक्कत हो सकती है। बच्चों को वायरल बुखार, गले में दर्द या पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है। जो लोग वाहन चलाते हैं, उन्हें खासकर शाम के समय सावधान रहना चाहिए। आज का दिन शराब और तंबाकू जैसी आदतें छोड़ने के लिए अच्छा माना जा रहा है। अगर आप फिट रहना चाहते हैं, तो जिम या योग शुरू करने का फैसला भी कर सकते हैं।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट