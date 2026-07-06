मेष राशिफल 7 जुलाई: मेष राशि आज किसी के कहने पर पैसा लगाने से बचें, पढ़ें आज का राशिफल

मेष राशिफल 7 जुलाई: मेष राशि आज किसी के कहने पर पैसा लगाने से बचें, पढ़ें आज का राशिफल
Aries Horoscope Today 7 July 2026 Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal: मेष राशि राशि चक्र की पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। आइए जानते हैं, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 7 जुलाई 2026 का दिन-
Aries Horoscope Today 7 July 2026 Aaj Ka Mesh Rashifal, मेष राशिफल 7 जुलाई: दिन की शुरुआत थोड़ी बिखरी हुई लग सकती है। मन एक साथ कई बातों में उलझा रह सकता है। खर्च, घर की जिम्मेदारियां और अपने लिए समय न मिलना, ये तीनों बातें टेंशन बढ़ा सकती हैं। काम करते हुए भी भीतर हल्की थकान बनी रह सकती है। इसलिए हर बात का जवाब तुरंत देने के बजाय थोड़ा ठहरना बेहतर रहेगा। किसी छोटे भाई, बहन या करीबी दोस्त की बात आपको उम्मीद के मुताबिक न लगे, तो उसे सीधे विरोध की तरह न लें। पहले पूरी बात समझें। घर के माहौल में भी लहजे का असर जल्दी पड़ेगा। चंद्रमा खर्च और मानसिक बोझ वाले हिस्से को सक्रिय कर रहा है, इसलिए छोटी बात भी बड़ी लग सकती है। दूसरी ओर बुध के पीछे मुड़कर चलने के कारण घर, परिवार या पुरानी बातों पर दोबारा चर्चा हो सकती है। जरूरी काम पूरे होंगे, लेकिन बीच बीच में रुकावट या देरी महसूस हो सकती है। शाम तक मूड थोड़ा हल्का होगा, अगर आप तुलना और बेवजह की चिंता कम रखें।
मेष राशि आज किसी के कहने पर पैसा लगाने से बचें, पढ़ें आज का राशिफल
लव राशिफल
रिश्तों में संवेदनशीलता ज्यादा रहेगी। जीवनसाथी या पार्टनर की बातों में आपको आलोचना सुनाई दे सकती है, जबकि उनका इरादा उतना कठोर न हो। जवाब देते समय आवाज और शब्द दोनों संभालें। पुरानी शिकायतों को फिर से खोलने से दिन भारी हो सकता है। अगर आप किसी से नए सिरे से जुड़ रहे हैं, तो बहुत जल्दी उम्मीद बांधने के बजाय सामान्य बातचीत से शुरुआत करें। परिवार में भी अपनी बात मनवाने की जिद कम रखें। किसी प्रिय व्यक्ति को समय देना आज सलाह से ज्यादा जरूरी रहेगा। शांत ढंग से पूछा गया एक सीधा सवाल बहुत गलतफहमी बचा सकता है।
करियर राशिफल
कामकाज में ध्यान तो रहेगा, पर मन बार बार भटकेगा। ऑफिस में बैकग्राउंड का काम, ड्राफ्ट, नोट्स, डेटा, ईमेल या पुराने मुद्दे सुधारने का समय बन सकता है। नई शुरुआत से ज्यादा अधूरे काम समेटना फायदेमंद रहेगा। सहकर्मियों से बात करते समय बहुत तेज प्रतिक्रिया देने से बचें। छात्र वर्ग के लिए दिन औसत है। पढ़ाई हो जाएगी, लेकिन लगातार फोकस के लिए छोटे छोटे सत्र रखना बेहतर रहेगा। रचनात्मक काम करने वालों को अकेले में अच्छा आउटपुट मिल सकता है। किसी मीटिंग या प्रेजेंटेशन से पहले तैयारी दोबारा जांच लें। करियर के मामले में यह दिन दिखावे से ज्यादा चुपचाप मेहनत का है। जो लोग फ्रीलांस या पार्ट टाइम काम देखते हैं, वे अपनी शर्तें साफ रखें।
धन राशिफल
पैसों के मामले में संयम जरूरी है। आमदनी के मुकाबले खर्च ज्यादा महसूस हो सकते हैं। खासकर घर, सुविधा, यात्रा, बच्चों या मन बहलाने वाली चीजों पर जल्दी हाथ खुल सकता है। निवेश, उधार देना या किसी के कहने पर पैसा लगाना टालना बेहतर रहेगा। मंगल धन पक्ष में जल्दबाजी बढ़ा सकता है, इसलिए खरीद से पहले जरूरत और बजट दोनों देखें। अगर पहले से कोई भुगतान लंबित है, तो उसे व्यवस्थित करके करें। कैश फ्लो बिगड़ने से बचाने के लिए छोटी बचत भी काम आएगी।
सेहत राशिफल
ऊर्जा थोड़ी नीचे रह सकती है। नींद पूरी न होने, देर तक स्क्रीन देखने या चिंता के कारण शरीर भारी लग सकता है। दिन भर पानी कम न होने दें। खाना समय पर लें। बहुत मसालेदार या बाहर का भोजन कम रखें। हल्की वॉक, स्ट्रेचिंग और थोड़ी देर शांति में बैठना मन को स्थिर करेगा। पुरानी थकान को नजरअंदाज न करें। आराम को आलस समझने की जरूरत नहीं है।
आज की सलाह: खर्च लिखकर चलें और रिश्तों में जवाब देने से पहले दो मिनट ठहरें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
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