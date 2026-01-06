मेष राशिफल 7 जनवरी: मेष राशि वालों को आज होगा धन लाभ, ऑफिस पॉलिटिक्स से रहें दूर

संक्षेप: Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal, Aries Horoscope 7 January 2026: राशि चक्र की यह पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। आज आपका प्रेम जीवन थोड़ा रचनात्मक रहेगा और आप बीते दिनों की गलतफहमियों को सुलझाने की कोशिश करेंगे।

Aries Horoscope Today 7 January 2026, Aaj ka Mesh Rashifal, मेष राशिफल: आज आपका प्रेम जीवन थोड़ा रचनात्मक रहेगा और आप बीते दिनों की गलतफहमियों को सुलझाने की कोशिश करेंगे। दफ्तर में अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जो आपको और मजबूत बनाएंगी। दिन को बेहतर बनाने के लिए रिश्तों में सकारात्मकता रखें। कामकाज में प्रदर्शन संतोषजनक रहेगा और आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होती दिखेगी। हालांकि सेहत से जुड़ी कुछ छोटी परेशानियां दिनचर्या को प्रभावित कर सकती हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

मेष राशि का लव राशिफल: आज आपका व्यवहार आपके पार्टनर द्वारा ध्यान से परखा जाएगा। यही बात आपके रिश्ते के भविष्य की दिशा तय कर सकती है। किसी बात पर मतभेद हो तो शब्दों का चयन बहुत सोच-समझकर करें। कुछ महिलाओं के लिए आज अपने प्यार के बारे में घरवालों से बात करने का दिन हो सकता है। किसी दोस्त या रिश्तेदार की दखलअंदाजी से रिश्ते में तनाव आ सकता है, इसलिए बाहरी लोगों को ज्यादा बीच में न आने दें। पुराने प्रेमी से दोबारा संपर्क नुकसानदेह हो सकता है, इससे आने वाले दिनों में परेशानी बढ़ सकती है।

मेष राशि का करियर राशिफल: आज ऑफिस पॉलिटिक्स से दूरी बनाए रखें। कोई सीनियर या सहकर्मी आपकी मेहनत का श्रेय लेने की कोशिश कर सकता है। दिन का दूसरा हिस्सा नौकरी के इंटरव्यू के लिए अच्छा रहेगा। सरकारी नौकरी करने वालों को नीतिगत फैसलों से जुड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापारियों को अधिकारियों से जुड़े किसी मामले को तुरंत सुलझाना पड़ सकता है। दिन की शुरुआत ग्राहकों को प्रभावित करने के लिए अनुकूल है। कुछ लोग काम के सिलसिले में यात्रा भी कर सकते हैं। छात्रों को पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है।

मेष राशि का आर्थिक राशिफल: आज धन लाभ के योग बन रहे हैं। इससे पुराने बकाया भुगतान चुकाने में मदद मिलेगी। किसी दोस्त के साथ चल रहा आर्थिक विवाद भी सुलझ सकता है। पारिवारिक या व्यापारिक मामलों में पैसों को लेकर विवाद से बचें। नया मकान या संपत्ति खरीदने का विचार बन सकता है। कुछ महिलाएं घर की मरम्मत या सजावट पर खर्च कर सकती हैं। बच्चों की पढ़ाई से जुड़े खर्च भी सामने आ सकते हैं। शेयर बाजार, ट्रेड या अन्य निवेश विकल्पों पर भी विचार कर सकते हैं।

मेष राशि का स्वास्थ्य राशिफल: आज सेहत को लेकर थोड़ी सतर्कता जरूरी है। सांस या गले से जुड़ी समस्या हो सकती है। दिन का दूसरा हिस्सा हड्डियों से जुड़ी परेशानी वाले बुजुर्गों के लिए संवेदनशील रह सकता है। बच्चों को गले में दर्द की शिकायत हो सकती है, जिससे वे स्कूल न जा पाएं। कुछ लोग आज तंबाकू और शराब छोड़ने का फैसला भी कर सकते हैं। शाम के समय स्कूटर या बाइक चलाते वक्त विशेष सावधानी बरतें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com