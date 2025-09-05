मेष राशिफल 6 सितंबर: आज आर्थिक स्थिति को लेकर रहें सतर्क, लोगों पर आंख मूंदकर नहीं करें भरोसा

Mesh Rashi Ka Rashifal, Aries Horoscope 6 September 2025: राशि चक्र की यह पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है।

Aries Horoscope Today 6 September 2025, आज का मेष राशिफल: आज मेष राशि के जातक रिलेशनशिप के मामलों को सुलझा लें और ऑफिस में नई जिम्मेदारियां लेने पर भी विचार करें। सेहत और धन दोनों से जुड़ी परेशानियां रह सकती हैं।

मेष लव राशिफल- आज साथ में ज्यादा समय बिताएं और अपने लवर की प्राथमिकताओं को लेकर सेंसटिव रहें। रिलेशनशिप ज्यादा कम्युनिकेशन की मांग करता है। लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि अतीत में नहीं जाएं, जो लवर को परेशान कर सकता है। पार्टनर के अड़ियल स्वभाव के कारण कुछ लव अफेयर परवान नहीं चढ़ पाएंगे। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो सुनिश्चित करें कि आप अपने लवर से कॉल पर कनेक्ट करें। शादीशुदा जातकों को भी सतर्क रहना चाहिए कि वे ऑफिस रोमांस में नहीं पड़ें, क्योंकि इससे उनके मैरिड पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है।

मेष करियर राशिफल- आज क्रिएटिव बनें और अपनी क्रिएटिविटी को आगे बढ़ाएं, क्योंकि इससे आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। जो लोग जॉब बदलना चाहते हैं, वे रिजाइन डाल सकते हैं और जॉब पोर्टल पर अपना रिज्यूमे अपडेट कर सकते हैं। आपके खिलाफ कुछ मामले उठाए जाएंगे और महत्वपूर्ण प्रोफेशनल फैसला लेते समय सेंसटिव नहीं हों। टीम मीटिंग में कमेंट करते समय आपको सतर्क रहने की जरूरत है। ऑफिस की पॉलिटिक्स से दूर रहें जो हंगामा खड़ा करती है। बिजनेसमैन नए वेंचर्स शुरू करने में भी सफल होंगे।

मेष आर्थिक राशिफल- आज आर्थिक स्थिति को लेकर सतर्क रहना चाहिए। म्यूचुअल फंड में निवेश करना बुद्धिमानी है क्योंकि रिटर्न की गारंटी है। आपको ऑफिस, क्लास या फैमिली के अंदर किसी सेलिब्रेशन के लिए भेजने की भी जरूरत हो सकती है। आर्थिक मामलों में लोगों पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं करें, क्योंकि आपको धोखा मिल सकता है। कोई भी महत्वपूर्ण फैसला लेने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपने उचित होमवर्क कर लिया है।

मेष सेहत राशिफल- आपको अपने गले और पेट को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। आज सेहत से समझौता नहीं करें। बड़े-बुजुर्गों को नींद से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं। आपको वायरल फीवर, गले में खराश और डाइजेशन से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं। जंक फूड और पत्तेदार सब्जियों को मेनू का हिस्सा बनाएं। आज खाना स्किप नहीं करें, क्योंकि आप थकान महसूस कर सकते हैं। कुछ बच्चों में दिन के दूसरे भाग में ओरल हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती हैं।

मेष राशि के गुण- ताकत: आशावादी, ऊर्जावान, ईमानदार, बहुप्रतिभाशाली, साहसी, उदार, हंसमुख, जिज्ञासु

कमजोरी: लापरवाह, तर्क-वितर्क करने वाला, जोर से बोलने वाला, अधीर

प्रतीक: राम

तत्त्व: अग्नि

शरीर का भाग: सिर

राशि स्वामी: मंगल

शुभ दिन: मंगलवार

शुभ रंग : लाल

भाग्यशाली अंक: 5

शुभ रत्न: माणिक्य

मेष अनुकूलता चार्ट- स्वाभाविक झुकाव: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मेष, तुला

औसत अनुकूलता: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

किस राशि के साथ कम जमेगी: कर्क, मकर

