मेष राशिफल 6 नवंबर: आज लव लाइफ में आरोप से बचें, पैसे से संबंधित इस काम में बरतें सावधानी

संक्षेप: Aries Horoscope Today 6 November 2025 Aaj Ka Mesh Rashifal Future prediction: मेष राशि राशि चक्र की पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है।

Wed, 5 Nov 2025 08:37 PMShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Aries Today Horoscope Mesh Rashifal, मेष राशिफल 6 नवंबर 2025: आज आप पुराने रिलेशन में वापस जा सकते हैं या कोई नया रिश्ता शुरू कर सकते हैं। दफ्तर में नई जिम्मेदारियां आपकी क्षमता का प्रमाण होंगी। फाइनेंशियल रूप से आज आप स्टेबल रहेंगे और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा।

मेष लव लाइफ: लव लाइफ में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। आपको अहंकार के कारण परेशानी का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। आपका प्रेमी आप पर अपने माता-पिता के साथ संबंध सुधारने का अवसर गंवाने का आरोप लगा सकता है। आपको पिछले प्रेम संबंधों से जुड़ी दिक्कतें भी हो सकती हैं। अपने साथी के साथ खुलकर बातचीत करने के लिए तैयार रहना जरूरी है। ऑफिस में रोमांस से जुड़ी कुछ प्रॉब्लम्स भी होंगी, जिसका असर प्रोफेशनल परफॉर्मेंस पर भी पड़ सकता है। मैरिड महिलाएं पारिवारिक जीवन में कदम रखने पर गंभीरता से विचार कर सकती हैं।

करियर राशिफल: दफ्तर में आपका व्यवहार महत्वपूर्ण है। सिनीयर्स के साथ बहस से बचें। समय सीमा से समझौता किए बिना सभी टास्क पूरे करने के लिए आपको टीम के किसी सदस्य के साथ समझौता करना पड़ सकता है। ऑफिस की पॉलिटिक्स को प्रोफेशनल जीवन से दूर रखें और प्रोडक्टिविटी पर ध्यान केंद्रित करें। कुछ स्टूडेंट्स अपनी परीक्षा पास कर सकते हैं। दोपहर का समय नौकरी के इंटरव्यू के लिए भी अच्छा रहेगा। बिजनेसमैन को किसी नए आइडिया को शुरू करने के लिए एक दिन का इंतजार करना होगा।

फाइनेंशियल लाइफ: धन का आगमन होगा। इससे महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट संबंधी डिसीजन लेने में मदद मिलेगी। आज आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीद सकते हैं। परिवार में संपत्ति से जुड़े कुछ मुद्दे हो सकते हैं। भाई-बहनों या रिश्तेदारों के साथ मुश्किल शब्दों का इस्तेमाल न करें, क्योंकि इससे मानसिक तनाव हो सकता है। शेयर मार्केट में बड़ा निवेश करते समय भी आपको सावधानी बरतनी चाहिए। कुछ महिला जातक सभी लंबित बकाया चुकाने में सफल होंगी। व्यापारी आज टैक्स संबंधी मामलों का भी निपटारा करेंगे।

सेहत राशिफल: आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पाचन संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। आज कोई गंभीर समस्या नहीं होगी। आपको वायरल बुखार भी हो सकता है। बच्चों को मौखिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति सावधान रहना चाहिए। जो लोग छुट्टियों पर हैं, उन्हें आज पानी के नीचे के खेलों सहित साहसिक गतिविधियों से बचना चाहिए। आज हेल्दी डाइट प्लान का पालन करें और शराब या तंबाकू का सेवन न करें।

