मेष राशिफल 6 मार्च 2026: मेष राशि वालों के जीवन में उतार-चढ़ाव संभव, खर्चों पर रखना होगा कंट्रोल
Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal, Aries Horoscope 6 March 2026: राशि चक्र की यह पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। आइए जानते हैं, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 6 मार्च 2026 का दिन…
Aries Horoscope Today 6 March 2026, Aaj ka Mesh Rashifal, मेष राशिफल- आज का दिन मेष राशि के लोगों के लिए मिला-जुला रह सकता है। रिश्तों में खुशियां बनाए रखने के लिए आपको थोड़ी समझदारी दिखानी होगी। पार्टनर के साथ समय बिताने से रिश्ता मजबूत होगा और आप दोनों के बीच अपनापन बढ़ेगा। कामकाज के मामले में आज नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जो आपकी क्षमता और धैर्य की परीक्षा लेंगी। ऐसे में अपने काम पर पूरा ध्यान देना जरूरी है। पैसों के मामले में आमदनी के योग बन रहे हैं, लेकिन खर्चों पर कंट्रोल रखना भी उतना ही जरूरी है। बेवजह खर्च करने से बचें और भविष्य के लिए बचत करने की आदत बनाए रखें। सेहत के मामले में दिन सामान्य रहेगा, हालांकि छोटी-मोटी सावधानी रखना जरूरी है।
मेष लव राशिफल: रिश्तों में अहंकार से बचें, बातचीत साफ रखें
आज प्रेम संबंधों में थोड़ी हलचल देखने को मिल सकती है। छोटी-छोटी बातों पर बहस या मतभेद हो सकते हैं, खासतौर पर अहंकार की वजह से स्थिति बिगड़ सकती है। कुछ लोगों के रिश्ते में किसी तीसरे व्यक्ति की दखल भी परेशानी खड़ी कर सकती है। यह व्यक्ति आपका पुराना पार्टनर या कोई दोस्त भी हो सकता है। ऐसे में जरूरी है कि आप अपनी बात साफ और सीधे तरीके से रखें। किसी भी बड़े फैसले से पहले पार्टनर की भावनाओं को समझना और उनका सम्मान करना जरूरी होगा। साथ में समय बिताने से गलतफहमियां कम होंगी और रिश्ते में मजबूती आएगी। कुछ लोगों के लिए आज शादी से जुड़ा फैसला लेने का मौका भी बन सकता है। वहीं जिन लोगों के मन में किसी के लिए खास फीलिंग्स हैं, उन्हें अपनी बात रखते समय थोड़ा सोच-समझकर बोलना चाहिए। जल्दबाजी में कही गई बात से गलतफहमी पैदा हो सकती है।
मेष करियर राशिफल: ऑफिस में हो सकती है काम की परीक्षा
कामकाज के मामले में आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। ऑफिस में आपकी मेहनत और कमिटमेंट की परीक्षा ली जा सकती है। किसी सीनियर या सहकर्मी की तरफ से आपके काम को लेकर सवाल उठ सकते हैं, जिससे आपका मन थोड़ा परेशान हो सकता है। ऐसे समय में घबराने की बजाय शांत रहकर अपने काम पर ध्यान देना जरूरी है। आईटी, हेल्थकेयर, एविएशन, बैंकिंग, फाइनेंस, एडवरटाइजिंग और एजुकेशन से जुड़े लोगों को आज ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। हालांकि टीम मीटिंग में अपने नए सुझाव रखने का अच्छा मौका मिल सकता है। अगर आप आत्मविश्वास के साथ अपने विचार रखते हैं तो इससे आपकी मेहनत और लगन साफ नजर आएगी। बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए भी आज का दिन अच्छा साबित हो सकता है। वे किसी नए आइडिया या प्रोडक्ट को लॉन्च करने की योजना बना सकते हैं।
मेष आर्थिक राशिफल: पैसों की स्थिति ठीक, लेकिन बचत पर दें ध्यान
आज आर्थिक मामलों में स्थिति ठीक रहने की संभावना है। पैसे आने के योग बन रहे हैं, जिससे राहत महसूस हो सकती है। हालांकि इस समय सबसे जरूरी बात यह है कि आप बचत पर ध्यान दें। भविष्य को ध्यान में रखते हुए पैसों को संभालकर खर्च करना बेहतर रहेगा। कुछ महिलाओं को आज प्रॉपर्टी बेचने में सफलता मिल सकती है। इसके अलावा परिवार या ऑफिस में किसी सेलिब्रेशन के कारण खर्च भी करना पड़ सकता है। आज प्रॉपर्टी से जुड़े विवाद या बहस से बचने की कोशिश करें, क्योंकि इससे अनावश्यक तनाव पैदा हो सकता है। बिजनेस करने वालों को बैंक से लोन मिलने की संभावना भी बन सकती है। वहीं टैक्स से जुड़े मामलों में भी सकारात्मक परिणाम मिलने की उम्मीद है।
मेष स्वास्थ्य राशिफल: इन बातों का रखें ध्यान
सेहत के मामले में आज का दिन सामान्य और संतुलित रह सकता है। फेफड़ों और कान से जुड़ी परेशानियों में कुछ लोगों को राहत मिल सकती है। हालांकि भारी सामान उठाते समय सावधानी रखना जरूरी है, क्योंकि इससे शरीर पर असर पड़ सकता है। डायबिटीज के मरीजों को यात्रा के दौरान अपनी सेहत का खास ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा पेट से जुड़ी हल्की समस्या भी परेशान कर सकती है, इसलिए जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह लेने में देरी न करें। घर के बुजुर्गों को हड्डियों से जुड़ी परेशानी के कारण मेडिकल मदद की जरूरत पड़ सकती है। साथ ही आज शराब से दूरी बनाए रखना ही बेहतर रहेगा।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
संक्षिप्त विवरण
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि