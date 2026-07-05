मेष राशिफल 6 जुलाई: मेष राशि आज ऑनलाइन पेमेंट पर नजर रखें, पढ़ें आज का राशिफल

मेष राशिफल 6 जुलाई: मेष राशि आज ऑनलाइन पेमेंट पर नजर रखें, पढ़ें आज का राशिफल
Aries Horoscope Today 6 July 2026 Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal: मेष राशि राशि चक्र की पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। आइए जानते हैं, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 6 जुलाई 2026 का दिन-
Aries Horoscope Today 6 July 2026 Aaj Ka Mesh Rashifal, मेष राशिफल 6 जुलाई: सुबह का हिस्सा लोगों से जुड़ने, सलाह लेने और अपने काम की दिशा समझने के लिए ठीक रहेगा। किसी दोस्त, सीनियर या परिवार के सदस्य से नैतिक सहारा मिल सकता है। फिर भी भीतर हल्का आत्मविश्वास डगमगा सकता है, इसलिए अपनी तुलना दूसरों से न करें। दिन बढ़ने पर ध्यान बाहर से हटकर भीतर की तरफ जाएगा। मन थोड़ा अकेलापन चाहेगा और खर्च भी जरूरत से ज्यादा लग सकते हैं। किसी छोटी गलती, भूल या लापरवाही से नुकसान जैसी स्थिति बन सकती है, इसलिए सामान, पासवर्ड, दस्तावेज और भुगतान पर ध्यान रखें। घर के मामलों में भी बात साफ रखें, क्योंकि बुध की चाल मन में उलझन बढ़ा सकती है। खाने पीने में लापरवाही न करें। तली हुई चीजें, अनियमित समय और जल्दबाजी दिन को भारी बना सकती है। जो लोग यात्रा या बिजनेस के सिलसिले में बाहर जाने का सोच रहे हैं, वे पहले लाभ और मेहनत का संतुलन जरूर देख लें। हर काम में थोड़ी धीमी, समझदार चाल आज ज्यादा काम आएगी।
मेष राशिफल 6 जुलाई: मेष राशि आज ऑनलाइन पेमेंट पर नजर रखें, पढ़ें आज का राशिफल
लव राशिफल
रिश्तों में आपका मूड जल्दी बदल सकता है। सुबह तक बातचीत आसान रहेगी, लेकिन बाद के हिस्से में छोटी बात भी दिल पर लग सकती है। जीवनसाथी या साथी को लग सकता है कि आप दूरी बना रहे हैं, जबकि असल में आप सिर्फ मानसिक दबाव में होंगे। अपनी चुप्पी को रूखापन न बनने दें। अगर कोई पुरानी नाराजगी है तो उसे छेड़ने के बजाय शांत समय में बात करें। प्रेम संबंधों में उम्मीदें कम और समझ ज्यादा रखें। सिंगल लोगों के लिए किसी जान पहचान वाले से जुड़ाव का भाव आ सकता है, पर अभी जल्दबाजी ठीक नहीं।
करियर राशिफल
काम के मोर्चे पर सुबह नेटवर्किंग, फॉलो अप और टीम से तालमेल के लिए बेहतर रहेगी। किसी रुके काम पर आगे बढ़ने का संकेत मिल सकता है। दोपहर के बाद ध्यान बंट सकता है और मन बेवजह की बातों में उलझ सकता है। विद्यार्थियों को खास तौर पर मोबाइल, चैट या इधर उधर के कामों से दूरी रखनी होगी, वरना समय निकल जाएगा और पढ़ाई कम होगी। ऑफिस में नई बात समझने से पहले पुरानी फाइल, मेल या नोट्स दोबारा देखें। बिजनेस वालों के लिए बाहर की भागदौड़ या लंबी यात्रा का प्लान बन सकता है, लेकिन उसका नतीजा उम्मीद से हल्का रह सकता है। इसलिए खर्च, समय और असली फायदा नाप कर चलें।
धन राशिफल
आय की तुलना में खर्च ज्यादा महसूस हो सकते हैं। खासकर घर, सुविधा, यात्रा या ऑनलाइन भुगतान से जुड़ी चीजों पर नजर रखें। किसी स्कीम, ऑफर या जल्दी लाभ वाली बात पर तुरंत पैसा न लगाएं। परिवार के लिए खर्च करना पड़े तो भी बजट लिखकर चलना बेहतर रहेगा। पुराना भुगतान या उधारी वसूलने में देर हो सकती है। आज पैसा बचाना कमाई से ज्यादा समझदारी वाला कदम होगा।
सेहत राशिफल
ऊर्जा का स्तर एक जैसा नहीं रहेगा। सुबह ठीक लगने के बाद थकान, सुस्ती या मानसिक बोझ बढ़ सकता है। पेट, नींद और खानपान पर ध्यान दें। बहुत देर तक खाली पेट न रहें। हल्की सैर, पानी और समय पर भोजन आपको संभाले रखेंगे। देर रात तक जागने से अगले दिन की रफ्तार भी बिगड़ सकती है।
आज की सलाह: खर्च और भावनाओं दोनों पर लगाम रखें, तब दिन ज्यादा संतुलित रहेगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र