मेष राशिफल 6 दिसंबर : मेष राशि वालों के लिए दिन रहेगा अच्छा, धन लाभ के बनेंगे योग

संक्षेप: Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal, Aries Horoscope 6 December 2025: राशि चक्र की यह पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। आज मेष राशि वालों के लिए दिन अच्छा रहेगा। धन लाभ के योग बनेंगे।

Dec 05, 2025 07:52 pm IST

Aries Horoscope Today 6 December 2025, Aaj ka Mesh Rashifal, मेष राशिफल: आज आपका प्यार भरा जीवन काफी अच्छा और आकर्षक रहेगा। काम में नए चैलेंज अपनाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा और इससे आपकी प्रोफेशनल क्षमता भी साबित होगी। पैसों की स्थिति मजबूत रहेगी और धन मिलने की भी उम्मीद है। हालांकि सेहत को लेकर थोड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है, इसलिए लापरवाही न करें। कुल मिलाकर, प्रेम अच्छा, करियर सक्रिय, धन स्थिर और स्वास्थ्य सामान्य से थोड़ा कमजोर रह सकता है।

लव राशिफल: आज आपका रिश्ता आपके ज्यादा समय और ध्यान की मांग करेगा। ऑफिस के दबाव के बावजूद आपको अपने पार्टनर के लिए उपलब्ध रहना होगा। परिवार में पैसों को लेकर हल्की परेशानी हो सकती है। कुछ महिलाएं अपने पुराने प्रेम से दोबारा जुड़ने में सफल हो सकती हैं। सिंगल लोगों के लिए दोपहर बाद का समय बेहद खास है और प्रपोज करने का सही मौका है। शादीशुदा पुरुष आज अपनी पारिवारिक समस्याओं को शांत कर रिश्ते में सुधार ला देंगे।

करियर राशिफल: करियर के मामले में आज आपका पूरा फोकस काम की उत्पादकता बढ़ाने पर होना चाहिए। ऑफिस में किसी के साथ ईगो टकराव की स्थिति बन सकती है, जिसे शांत रहकर संभालना होगा। किसी अहम प्रोजेक्ट पर काम करते हुए आपको नए तरीके या नई सोच अपनानी पड़ सकती है। दोपहर के बाद आपके आइडिया सीनियर्स को पसंद आएंगे। आईटी, हेल्थकेयर, बैंकिंग, एविएशन, ऑटोमोबाइल, हॉस्पिटैलिटी, लॉजिस्टिक्स और एजुकेशन से जुड़े लोग बेहद व्यस्त रहेंगे, जबकि क्रिएटिव फील्ड वालों को आलोचना का सामना करना पड़ सकता है।

आर्थिक राशिफल: पैसों के मामले में आज का दिन अच्छा रहेगा और कोई बड़ी आर्थिक समस्या नहीं होगी। पुराने निवेश से पैसे मिलने की संभावना है और रियल एस्टेट में निवेश करने का यह उचित समय है। यात्रा कर रहे लोग अपने वॉलेट पर ध्यान रखें ताकि कोई नुकसान न हो। बिजनेस करने वालों के लिए आज पार्टनरशिप से जुड़े मुद्दे सुलझने से फंड मिलने में आसानी होगी। कुछ व्यापारी टैक्स से जुड़े अटके हुए मामलों को भी ठीक कर पाएंगे।

स्वास्थ्य राशिफल: सेहत के मामले में आज हल्की परेशानियां सामने आ सकती हैं। दिल से जुड़ी समस्या या आंखों में तकलीफ हो सकती है, इसलिए ध्यान रखें। बच्चों को पेट दर्द की शिकायत हो सकती है। डायबिटीज वाले लोग आज अपनी डाइट बहुत सावधानी से रखें। सब्जियों का सेवन अधिक करें और मीठा कम खाएं। शाम के समय दोपहिया चलाते हुए शराब से बिल्कुल दूर रहें क्योंकि इससे जोखिम बढ़ सकता है।

मेष राशि के गुण-

ताकत: आशावादी, ऊर्जावान, ईमानदार, बहुप्रतिभाशाली, साहसी, उदार, हंसमुख, जिज्ञासु

कमजोरी: लापरवाह, तर्क-वितर्क करने वाला, जोर से बोलने वाला, अधीर

प्रतीक: राम

तत्त्व: अग्नि

शरीर का भाग: सिर

राशि स्वामी: मंगल

शुभ दिन: मंगलवार

शुभ रंग : लाल

भाग्यशाली अंक: 5

शुभ रत्न: माणिक्य

मेष अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मेष, तुला

औसत अनुकूलता: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

किस राशि के साथ कम जमेगी: कर्क, मकर

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

