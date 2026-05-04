मेष राशिफल 5 मई: मेष राशि आज कुछ गलत लगने पर करें ये काम, पढ़ें आज का मेष राशिफल

मेष राशिफल 5 मई: मेष राशि आज कुछ गलत लगने पर करें ये काम, पढ़ें आज का मेष राशिफल
Aries Horoscope Today 5 May 2026 Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal: मेष राशि राशि चक्र की पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। आइए जानते हैं, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 5 मई 2026 का दिन-
Aries Horoscope Today 5 May 2026 Aaj Ka Mesh Rashifal, मेष राशिफल 5 मई: आज पैसों से जुड़ी किसी बारीकी पर शांत होकर ध्यान देने की जरूरत है। कोई पेमेंट, आपके काम की वैल्यू, फैमिली खर्च, बिल या कोई पर्सनल खर्चा आज आम दिनों से ज्यादा जरूरी लग सकता है। अगर आप फैक्ट्स क्लियर होने से पहले ही जवाब के लिए प्रेशर डालेंगे, तो माहौल थोड़ा सीरियस हो सकता है। प्रेशर में आकर अपनी बात न कहें। अगर आज कोई आपकी मेहनत, कीमत या जिम्मेदारी पर सवाल उठाए, तो गुस्सा करने के बजाय डिटेल्स के साथ जवाब दें। अमाउंट, डेट, ड्यूटी या वजह पूछें। अपनी वैल्यू साबित करने के लिए आपको लड़ने की जरूरत नहीं है। एक नपा-तुला जवाब आपकी मैच्योरिटी और कंट्रोल को दिखाएगा। आज ताकत दिखाने के बजाय प्रैक्टिकल तरीके से चीजों को संभालना बेहतर रहेगा। एक बार जब आंकड़े क्लियर हो जाएंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस बिना किसी शोर-शराबे के वापस आ जाएगा। मामले को सिंपल रखें, लिखकर रखें और समझने में आसान रखें। इससे छोटी सी बात बाद में बड़ी बहस नहीं बनेगी।
मेष राशि आज कुछ गलत लगने पर करें ये काम, पढ़ें आज का मेष राशिफल
मेष राशि का आज का लव राशिफल कैसा रहेगा?
प्यार में आज किसी छोटी सी इन्सिक्योरिटी को बहुत प्यार से संभालने की जरूरत है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, तो एक सिंपल सवाल को सबूत मांगने जैसा न बनाएं। हो सकता है सामने वाला आपको इग्नोर न कर रहा हो, उन्हें बस थोड़ा समय, स्पेस या जवाब देने का सही तरीका चाहिए। अपनी बात सीधे कहें, पर लहजे में नरमी बनाए रखें। सिंगल्स किसी कॉन्फिडेंट या इंटेंस इंसान की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं, लेकिन एक मैसेज या देरी का बहुत ज्यादा मतलब न निकालें। कनेक्शन को उनके व्यवहार से समझने की कोशिश करें। प्यार तब और बेहतर होगा, जब आप तुरंत कन्फर्मेशन ढूंढना बंद करके भरोसे को धीरे-धीरे बढ़ने देते हैं। आज एक बेचैन दिल के मुकाबले शांत दिल चीजों को बेहतर समझ पाएगा। अगर मन में कोई शक हो, तो हर बात के पीछे का मतलब निकालने के बजाय एक सीधा सवाल पूछ लें।
मेष राशि का आज का करियर राशिफल कैसा रहेगा?
कामकाज में आज आपकी पहचान, पेमेंट, जिम्मेदारी या रिस्पेक्ट की बात आ सकती है। अगर कोई सीनियर, क्लाइंट या साथ काम करने वाला किसी बात पर सवाल करे, तो एम्प्लॉइज को बचाव वाली बातें करने से बचना चाहिए। क्लियर बताएं कि क्या काम हो चुका है, क्या बाकी है और कहां अप्रूवल की जरूरत है। एक क्लियर अपडेट प्रेशर कम कर सकता है और आपकी पोजीशन को मजबूत बनाएगा। बिजनेस करने वालों को रेट्स, डिलीवरी या सर्विस की वैल्यू पर बात करनी पड़ सकती है। अपना लहजा सख्त लेकिन प्रोफेशनल रखें। स्टूडेंट्स को किसी भी रिएक्शन से पहले मार्क्स, फॉर्म्स या इंस्ट्रक्शन्स को अच्छे से चेक कर लेना चाहिए। अगर कुछ गलत लगे, तो पहले सबूत जुटाएं। आज आपकी ताकत आपके सेल्फ-कंट्रोल में है। सलीके से दिया गया जवाब, तीखे जवाब से कहीं ज्यादा असरदार होगा।
मेष राशि का आज का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?
पैसों के मामले में आज सिर्फ फैक्ट्स पर यकीन करें। कोई भी फैसला लेने से पहले बिल, पेमेंट रिकॉर्ड, पेंडिंग ड्यूज और डेली खर्चों को चेक कर लें। सिर्फ इसलिए पेमेंट या उधार न दें क्योंकि कोई आप पर दबाव बना रहा है। अगर अमाउंट क्लियर न हो, तो दोबारा पूछें। क्लियर रिकॉर्ड आपकी मानसिक शांति को बचाए रखेगा। सेविंग्स के लिए वही रास्ता चुनें, जो स्टेबिलिटी दे। इंवेस्टमेंट्स को डर के बजाय सब्र से चेक करें। ट्रेडिंग में लिमिट पर फोकस रखें। अचानक आए इमोशन्स में न बहें। अगर पैसों की बात दिल पर लग रही है, तो फीलिंग्स और नंबर्स को अलग-अलग रखें। एक बार ध्यान से रिव्यू करना आपको बाद के पछतावे से बचा सकता है।
मेष राशि का आज का हेल्थ राशिफल कैसा रहेगा?
तनाव शरीर पर असर डाल सकता है। अगर आप एक ही बात को बार-बार सोचते रहेंगे, तो सिरदर्द, जबड़े में जकड़न, एसिडिटी, आंखों में थकान या नींद की कमी हो सकती है। गौर करें कि दिमाग में गुस्सा आने से पहले शरीर कहां अकड़ रहा है। भरपूर पानी पिएं, टाइम पर खाएं और बहस से बचें। वॉक, स्ट्रेचिंग या फोन से थोड़ी देर की दूरी आपकी मदद करेगी। ऑफिस या पैसों की चिंता को रात तक न खींचें। जब आप चीजों को दिमाग में दोहराने के बजाय कहीं क्लियर तौर पर लिख लेंगे, तो आपका शरीर बेहतर महसूस करेगा। दिन का अंत शांति से करने पर आपकी एनर्जी बनी रहेगी।
इशिता कोटिया
(वैदिक ज्योतिषी, टैरो कार्ड रीडर, तांत्रिक विद्या विशेषज्ञ, लाइफ कोच, मनोवैज्ञानिक)
ईमेल: healingwithishita@gmail.com
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
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अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।
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