मेष राशिफल 5 मार्च: मेष राशि आज खर्च करने से पहले करें ये 1 काम, पढ़ें आज का मेष राशिफल

मेष राशिफल 5 मार्च: मेष राशि आज खर्च करने से पहले करें ये 1 काम, पढ़ें आज का मेष राशिफल
Aries Horoscope Today 5 March 2026 Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal: मेष राशि राशि चक्र की पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। आइए जानते हैं, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 5 मार्च 2026 का दिन-
Aries Horoscope Today 5 March 2026 Aaj Ka Mesh Rashifal, मेष राशिफल 5 मार्च 2026: आज आप एक्टिव और उम्मीद से भरा महसूस करेंगे। बात करते समय क्लियर शब्दों का इस्तेमाल करें। अपने गोल तक पहुंचने के लिए छोटे-छोटे स्टेप्स चुनें। दोस्त या परिवार वाले आपकी मदद करेंगे। एक जैसी स्पीड बनाए रखें, जल्दबाजी करने से बचें। आज के दिन छोटी-छोटी जीत का जश्न मनाएं, जो भरोसा और सफलता महसूस कराएगी। आज के दिन आपकी एनर्जी छोटी-छोटी प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करेगी। शांत रहने की कोशिश करें। क्लियर बोलें। हमेशा कॉन्फिडेंस और फ्रेंडली सपोर्ट के साथ आसान प्लान को जरूरी डिसीजन में गाइड करने दें।
मेष राशि वालों के लिए आज का लव राशिफल कैसा रहेगा?
आप उन लोगों के लिए ज्यादा अच्छा महसूस करेंगे, जिनकी आप परवाह करते हैं। अच्छे शब्द कहें और ध्यान से सुनें। अगर आपका कोई पार्टनर है, तो कोई छोटा-मोटा सोच-समझकर किया गया काम प्लान करें या साथ में शांति से टहलें। अगर आप सिंगल हैं, तो मुस्कुराएं और दोस्तों या एक्टिविटीज के जरिए लोगों से मिलें। सच्चाई और सब्र को अपना गाइड बनाएं। आपकी ईमानदारी भरोसे को बढ़ाने में मदद करेगी।
मेष राशि वालों के लिए आज का करियर राशिफल कैसा रहेगा?
करियर के मामले में आपके क्लियर आइडिया सबसे अलग दिखाई देंगे। किसी साथ काम करने वाले या लीडर के साथ जरूरी प्लान शेयर करें और दिखाएं कि यह कैसे मदद करेगा। बड़े-बड़े वादे करने के बजाय छोटे-छोटे स्टेप्स लें। लगातार तरक्की करने से इज्जत मिलती है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो किसी एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति से थोड़ी सलाह लें। आज के दिन कोई नई आसान स्किल सीखने से बाद में मदद मिलेगी। शांत और विनम्र टोन बनाए रखें। लगातार कोशिश करने से बड़े-बड़े दावों से ज्यादा रास्ते खुलते हैं और हर छोटे नतीजे पर ध्यान दें।
मेष राशि वालों के लिए आज का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?
आज पैसों के मामले स्टेबल दिख रहे हैं। छोटे बिलों की जांच करें और जो कमाते हैं उसमें से थोड़ी सेविंग्स करने का एक आसान प्लान बनाएं। जल्दबाजी में ऐसी खरीदारी करने से बचें, जो फालतू लगे। खर्च से पहले रुकें और पूछें कि क्या आपको सच में उस चीज की जरूरत है। अगर आपको सलाह चाहिए, तो किसी भरोसेमंद दोस्त या परिवार के सदस्य से बात करें, जो आपका बजट जानता हो। अभी लिया गया एक छोटा सा फैसला आपके भविष्य को सुरक्षित कर सकता है।
मेष राशि वालों के लिए आज का स्वास्थ्य राशिफल कैसा रहेगा?
आज के दिन आपके शरीर को देखभाल की जरूरत है। खूब पानी का सेवन करें। छोटी-छोटी सैर या आसान स्ट्रेचिंग करें, और जब थकान महसूस हो तो आराम करें। ऐसे भारी काम करने से बचें, जिनसे आपकी पीठ या कंधों पर प्रेशर पड़े। जरूरत पड़ने पर मदद मांगें। थोड़ी देर सांस लेने का ब्रेक तनाव कम कर सकता है और आपका दिमाग क्लियर कर सकता है। हल्का, पौष्टिक खाना चुनें और बहुत ज्यादा मिठाई या तले हुए स्नैक्स के सेवन से बचें। आज एक छोटी सी हेल्दी आदत शुरू करने का अच्छा दिन है, जिसे आप रोजाना अपना सकते हैं।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।
विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा