मेष राशिफल 5 जून 2026: आज अचानक होगा धन लाभ, नौकरी खोज रहे लोगों को मिलेगी अच्छी खबर
Aaj ka mesh rashifal 5 June 2026: मेष राशि वालों को आज का दिन समझदारी से पार करने की जरूरत है। आपके संबंधों में सुधार होगा और धन लाभ के योग बन रहे हैं। पढ़ें आज 5 जून 2026 को मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा पूरा दिन।
Aries horoscope today 5 june 2026, aaj ka mesh rashifal: मेष राशि वालों के लिए आज का दिन सकारात्मक परिणामों से भरा हो सकता है। इस समय आप निरंतरता से कार्यों में सफलता पाएंगे। कार्यक्षेत्र में सहकर्मी आपकी मदद करेंगे। लेकिन वाद-विवाद से दूरी बनाकर रखें। किसी नए काम की शुरुआत से पहले जांच-पड़ताल बहुत जरूरी है। अपने शब्दों और विचारों को स्पष्ट रूप से जाहिर करना जरूरी है। धन की स्थिति में सुधार होगा। वाणी प्रभावशाली रहेगी। हालांकि परिवार के किसी सदस्य के साथ छोटी-मोटी असहमति हो सकती है। बच्चों के साथ समय बिताएं। पढ़ें आज का विस्तृत मेष राशिफल-
मेष लव राशिफल-
आपकी कुंडली में प्रेम का कारक सूर्य है, जो कि दूसरे भाव में विराजमान है। यह स्थिति प्रेम को धन में शामिल होने के कारण, परिवार बनाने की ओर इशारा करती है। नए प्रेम की स्थिति अच्छी है और पुराना प्रेम जीवन में आगे बढ़ रहा है। किसी पुराने मित्र या मुलाकात हो सकती है, जो दिन खुशनुमा बना सकता है। परिवार से जुड़े मामलों को हल करते समय धैर्य से काम लें।
मेष करियर राशिफल-
मेष राशि वालों के लिए करियर के लिहाज से आज का दिन सकारात्मक परिणाम लेकर आया है। कार्यक्षेत्र में कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। नौकरी की तलाश करने वालों को शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। सीनियर्स आपके काम से प्रभावित हो सकते हैं।
मेष आर्थिक राशिफल-
निवेश की बात करें, तो यह समय बहुत शुभ कारक होगा। आंख बंद करके निवेश कर सकते हैं। हालांकि निवेश के समय थोड़ा ध्यान देने की जरूरत सभी को होती है। आज व्यावसायिक स्थिति अच्छी है। आपको अप्रत्याशित लाभ के संकेत हैं। हालांकि अधिक खर्च करने की आदत को बदलने की आवश्यकता है और बचत पर जोर देना चाहिए। दीर्घकालिक लक्ष्यों पर फोकस बनाए रखें।
मेष स्वास्थ्य राशिफल-
मेष राशि के स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी है। आपके लग्न में मंगल होने के कारण आप ताकत और बल महसूस करेंगे। आज आप किसी भी विपरीत परिस्थिति को झेल सकते हैं। 12वें भाव का शनि सिर से जुड़ी परेशानी दे सकता है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखें। द्वितीय भाव का सूर्य जो कि पंचमेश है, जो थोड़ी दिक्कत दे सकता है। चंद्रमा के दशम भाव में होने के कारण आपकी दैनिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है।
कुल मिलाकर आज का दिन आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए अच्छा रहेगा और आप करियर में आगे बढ़ रहे हैं। सितारों का साथ मिलेगा, जिससे धन की स्थिति में सुधार होगा।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान