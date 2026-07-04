मेष राशिफल 5 जुलाई: मेष राशि आज किसी सीनियर से मिलेगी जरूरी जानकारी, पढ़ें आज का मेष राशिफल

मेष राशिफल 5 जुलाई: मेष राशि आज किसी सीनियर से मिलेगी जरूरी जानकारी, पढ़ें आज का मेष राशिफल
Aries Horoscope Today 5 July 2026 Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal: मेष राशि राशि चक्र की पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। आइए जानते हैं, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 5 जुलाई 2026 का दिन-
Aries Horoscope Today 5 July 2026 Aaj Ka Mesh Rashifal, मेष राशिफल 5 जुलाई: दिन का फोकस लोगों से जुड़ने, काम निकालने और खर्च व आमदनी के बीच संतुलन बनाने पर रहेगा। चंद्रमा लाभ पक्ष को सक्रिय कर रहा है, इसलिए कई काम अपने दम पर नहीं बल्कि नेटवर्क, दोस्तों, टीम या परिचितों की मदद से आगे बढ़ते दिखेंगे। मन में कुछ बड़े प्लान आएंगे, पर हर बात पर तुरंत हां कहना ठीक नहीं रहेगा। खासकर घर, मकान, शिफ्टिंग या घरेलू खरीद से जुड़ी बातों में थोड़ा ठहराव बेहतर रहेगा, क्योंकि बुध के पीछे चलने से कागजी बातों या शर्तों में बाद में बदलाव दिख सकता है। परिवार में आपकी बात सुनी जाएगी, लेकिन बोलने का अंदाज नरम रखें। दिन के बीच में किसी यात्रा, बाहर जाने या लंबा चक्कर लगाने का प्लान बदल सकता है। इसे नुकसान न मानें। इससे समय और ऊर्जा बच सकती है. रचनात्मक काम, बच्चों से जुड़ी बात या मन का शौक अच्छा सहारा देगा। यदि मन हल्का रखना चाहते हैं, तो शाम को अपने पसंदीदा लोगों के साथ थोड़ी सहज बातचीत बहुत काम आएगी।
मेष राशि आज किसी सीनियर से मिलेगी जरूरी जानकारी, पढ़ें आज का मेष राशिफल
लव राशिफल
रिश्तों में गर्मजोशी बढ़ सकती है। हाल के दिनों की दूरी या अनकही बात अब थोड़ा पिघलने लगेगी। प्रेम संबंध में सामने वाले की छोटी कोशिश भी आपको अच्छी लगेगी। अगर आप किसी से दिल की बात कहना चाहते हैं, तो सीधे और सरल शब्द चुनें। दिखावे से ज्यादा सच्चाई असर करेगी। शादीशुदा लोगों के लिए दिन सामान्य से बेहतर है, बस घर के किसी पुराने मुद्दे को बहस का रूप न दें। परिवार और साथी के बीच संतुलन रखना जरूरी रहेगा। किसी करीबी की सलाह से रिश्ता संभल सकता है।
करियर राशिफल
कामकाज में दिन औसत रहेगा, लेकिन सहयोग से चीजें आसान होंगी। ऑफिस में कोई सहकर्मी या सीनियर जरूरी जानकारी दे सकता है। मीटिंग, प्रस्तुति या बातचीत वाले काम ठीक रहेंगे, क्योंकि आपके भीतर बात समझाने की क्षमता बनी हुई है। छात्रों के लिए खास बात यह है कि अकेले अटकने के बजाय क्लासमेट, ग्रुप स्टडी या शिक्षक से मदद लेने पर फायदा होगा। पढ़ाई में एकदम नई दिशा नहीं, बल्कि पहले से चल रहे विषय को मजबूत करना ज्यादा सही रहेगा। अगर आप किसी कोर्स, एडमिशन या घर से पढ़ाई की व्यवस्था बदलने का सोच रहे हैं, तो अंतिम फैसला थोड़ा रोकना बेहतर रहेगा।
धन राशिफल
पैसों के मामले में राहत का भाव रहेगा। आमदनी बहुत बड़ी नहीं, पर खर्चों को संभालने लायक संतुलन बना रह सकता है। कुछ जरूरी भुगतान निकलेंगे, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। लाभ से जुड़े संकेत हैं। इसलिए रुका हुआ छोटा पैसा, कमीशन, फ्रीलांस रकम या किसी दोस्त की मदद मिल सकती है। घर या प्रॉपर्टी से जुड़ी बड़ी रकम फिलहाल सोच समझकर लगाएं। जल्दबाजी से बाद में सवाल खड़े हो सकते हैं।
सेहत राशिफल
ऊर्जा ठीक रहेगी, पर मानसिक थकान बीच बीच में महसूस हो सकती है। देर रात तक जागना या लगातार स्क्रीन देखने से बेचैनी बढ़ सकती है। भोजन समय पर लें। पानी कम न करें। अगर दिन का प्लान बदल जाए तो चिढ़ें नहीं। हल्की वॉक, स्ट्रेचिंग और थोड़ी शांत नींद आपको जल्दी संतुलन में ले आएगी।
आज की सलाह: बड़े फैसले टालें, लोगों से सहयोग लें और कागजी बात दोबारा जांचकर आगे बढ़ें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र