मेष राशिफल 5 जनवरी : मेष राशि वाले जल्दबाजी में न लें कोई फैसला, खर्चों पर रखें नजर

संक्षेप:

Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal, Aries Horoscope 5 January 2026: राशि चक्र की यह पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन साफ और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आया है।

Jan 04, 2026 08:34 pm ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Aries Horoscope Today 5 January 2026, Aaj ka Mesh Rashifal, मेष राशिफल: मेष राशि वालों के लिए आज का दिन साफ और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आया है। आप खुद को एक्टिव और कुछ करने के मूड में पाएंगे। जरूरी यही है कि एक साथ कई काम पकड़ने के बजाय एक काम पर पूरा ध्यान दें। किसी की अच्छी सलाह मिले तो उसे नजरअंदाज न करें। आज लिए गए छोटे-छोटे फैसले आगे चलकर भरोसे और अच्छे नतीजों की नींव रखेंगे। आने वाले दिनों में रिश्ते भी ज्यादा मजबूत और शांत होते दिखेंगे।

मेष राशि का लव राशिफल: प्यार में आज धैर्य और समझदारी सबसे ज्यादा काम आएगी। सामने वाले की बात ध्यान से सुनें और अपनी भावनाएं शांति से रखें। अगर आप किसी रिश्ते में हैं, तो साथ में छोटे-छोटे खुशियों के पल बिताइए और एक-दूसरे की कोशिशों की तारीफ करें। इससे भरोसा और गहरा होगा। अगर आप सिंगल हैं, तो किसी दोस्ताना न्योते को ठुकराएं नहीं। आज जल्दबाजी में कोई फैसला लेने या कड़वे शब्द बोलने से बचें।

मेष राशि का करियर राशिफल: कामकाज में आज सफलता फोकस और लगातार मेहनत से मिलेगी। एक मुख्य काम चुनिए और उसे पूरा करने की कोशिश कीजिए, फिर आगे बढ़िए। सहकर्मियों की मदद करें और भरोसेमंद रवैया रखें, इससे आपकी छवि मजबूत बनेगी। रोज़मर्रा के कामों में छोटे बदलाव आपको तेज और बेहतर बना सकते हैं। आज बहुत सारे नए काम एक साथ लेने से बचें, अपनी ऊर्जा सही जगह लगाएं।

मेष राशि का आर्थिक राशिफल: पैसों के मामले में दिन ठीक रहेगा, बशर्ते आप खर्च पर नजर रखें। थोड़ा-सा पैसा बचाने की आदत डालें, इससे आगे चलकर राहत मिलेगी। फालतू या अचानक होने वाले खर्च तनाव बढ़ा सकते हैं, इसलिए सोच-समझकर खरीदारी करें। अपनी काबिलियत से छोटे काम या अतिरिक्त प्रयास से कमाई का मौका मिल सकता है। बिल, तारीखें और सब्सक्रिप्शन जरूर चेक करें ताकि बेकार का पैसा न जाए।

मेष राशि का स्वास्थ्य राशिफल: स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए आज सादा और नियमित जीवन अपनाएं। हल्की वॉक, थोड़ा स्ट्रेचिंग और सही समय पर आराम फायदेमंद रहेगा। खाने में ताज़ी सब्ज़ियां, फल और हल्का भोजन लें, देर रात भारी खाने से बचें। तनाव कम करने के लिए गहरी सांस लें और शरीर को ढील दें। पानी भरपूर पिएं और सोने-जागने का समय तय रखें। अगर कोई समस्या लगातार बनी रहे, तो डॉक्टर की सलाह लेने में देर न करें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
