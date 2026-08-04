Aries Horoscope, मेष राशिफल 5 अगस्त: आज हर जगह पैसा लगाने से बचें, पढ़ें आज का राशिफल

Aries Horoscope, मेष राशिफल 5 अगस्त: आज हर जगह पैसा लगाने से बचें, पढ़ें आज का राशिफल
Aries Horoscope Today 5 August 2026 Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal: मेष राशि राशि चक्र की पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। आइए जानते हैं, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 5 अगस्त 2026 का दिन-
Aries Horoscope Today 5 August 2026 Aaj Ka Mesh Rashifal : दिन की शुरुआत अपने ऊपर भरोसा बढ़ाने वाली रहेगी। चंद्रमा आपके व्यक्तित्व और मनोबल को सीधा सहारा दे रहा है, इसलिए लोग आपकी बात सुनेंगे और आपकी मौजूदगी नोटिस करेंगे। घर और परिवार से जुड़ी बातों पर भी ध्यान जाएगा। किसी पुराने घरेलू काम, रिपेयर, साज-सज्जा या परिवार के साथ बैठकर कोई जरूरी फैसला करने की जरूरत पड़ सकती है। फिर भी मन में हल्का सा असमंजस बना रह सकता है, क्योंकि एक तरफ आप तेज़ी से आगे बढ़ना चाहेंगे और दूसरी तरफ सब कुछ खुद जांच लेना भी जरूरी लगेगा। आसपास के लोग सलाह देंगे, पर आखिरी फैसला सोचकर लें। जल्दबाजी में हां या ना कहना ठीक नहीं रहेगा। सामाजिक दायरे में आपकी छवि बेहतर हो सकती है। कोई छोटी सराहना, सम्मानजनक प्रतिक्रिया या भरोसे वाला काम मिल सकता है। कारोबार करने वालों को नए संपर्क या पुराने स्रोतों से पूछताछ मिल सकती है, लेकिन हर प्रस्ताव को तुरंत फाइनल करने के बजाय शर्तें पढ़ लेना बेहतर रहेगा। घर, आत्मविश्वास और प्रयास से जुड़े ग्रह संकेत मददगार हैं, बस मन की उलझन को फैसले पर हावी न होने दें।
मेष राशिफल 5 अगस्त: आज हर जगह पैसा लगाने से बचें, पढ़ें आज का राशिफल
लव राशिफल
रिश्तों में आपका अंदाज सीधा रहेगा, लेकिन सामने वाला उतना खुलकर न बोले तो उसे दूरी न समझें। बातों में गर्माहट रखें। साथी के काम, थकान या रोजमर्रा के तनाव को समझना जरूरी होगा। अविवाहित लोगों के लिए बातचीत आगे बढ़ सकती है, मगर बहुत जल्दी नतीजा निकालना ठीक नहीं। परिवार के किसी सदस्य से पुरानी बात पर हल्की बहस हो सकती है। वहां अपनी बात नरमी से रखें। बच्चों से जुड़ी चिंता हो तो डांटने से ज्यादा सुनना काम आएगा। मन में स्नेह है, बस लहजा संतुलित रखें।
करियर राशिफल
काम के मोर्चे पर ऊर्जा अच्छी रहेगी। नए काम शुरू करने, मीटिंग में अपनी बात रखने या किसी प्रोजेक्ट की दिशा साफ करने के लिए समय उपयोगी है। आपके प्रयास दिखेंगे, इसलिए जो काम अटका था उसमें हलचल आ सकती है। सहकर्मियों के साथ तालमेल रखते हुए आगे बढ़ें। बहुत अकेले सब संभालने की आदत आज थकान दे सकती है। छात्रों के लिए फोकस अच्छा रहेगा, खासकर लिखने, बोलने, प्रेजेंटेशन या छोटे टेस्ट जैसे कामों में। अगर किसी आवेदन, मेल या दस्तावेज़ को भेजना है तो दोबारा जांच लें, क्योंकि बुध के बदलाव के करीब होने से छोटी गलती बाद में परेशानी दे सकती है। कारोबार में पूछताछ बढ़े तो क्षमता देखकर ही वादा करें।
धन राशिफल
पैसों के मामले में दिन मिला-जुला है। कमाई के मौके दिख सकते हैं, लेकिन हर जगह पैसा लगाना समझदारी नहीं होगी। जोखिम वाले निवेश, अटकल या केवल किसी की बात सुनकर फैसला करने से बचें। घर या सुविधा से जुड़े खर्च सामने आ सकते हैं। बजट बनाकर चलेंगे तो दबाव नहीं बनेगा। किसी पुराने भुगतान, बिल या किस्त को व्यवस्थित करना फायदेमंद रहेगा। कारोबार में ऑर्डर या पूछताछ मिले तो एडवांस, समय सीमा और शर्तें साफ रखें।
सेहत राशिफल
ऊर्जा ठीक रहेगी, पर मानसिक भागदौड़ ज्यादा हो सकती है। सिर पर बहुत सारे काम एक साथ लेने से चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। थोड़ी हलचल, पर्याप्त पानी और समय पर भोजन जरूरी रहेगा। नींद की कमी हो तो शाम तक असर दिख सकता है। घर के माहौल को हल्का रखने से मन भी स्थिर रहेगा। खुद को साबित करने की जल्दी कम करेंगे तो शरीर भी आराम महसूस करेगा।
आज की सलाह: जरूरी फैसले शांत मन से लें और हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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