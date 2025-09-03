Aries Horoscope Today 4 September 2025 aaj ka mesh rashi rashifal daily future predictions मेष राशिफल 4 सितंबर: आज धन की स्थिति दिख रही है स्थिर, अचानक कर्ज लेने से बचें, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
मेष राशिफल 4 सितंबर: आज धन की स्थिति दिख रही है स्थिर, अचानक कर्ज लेने से बचें

Mesh Rashi Ka Rashifal, Aries Horoscope 4 September 2025: राशि चक्र की यह पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है।

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेयWed, 3 Sep 2025 08:01 PM
Aries Horoscope Today 4 September 2025, आज का मेष राशिफल: मेष राशि वालों के लिए आज का दिन साहसी लेकिन स्थिर गति लेकर आया है। आपको सिंपल विकल्पों और फ्रेंड्स के सपोर्ट में स्पष्टता मिलेगी। प्रोजेक्ट को लेकर शॉर्ट, प्लानिंग वाले एक्शन लें। बड़े फैसले लेने में जल्दबाजी करने से बचें, छोटे-छोटे स्टेप के जरिए सोचें। आत्मविश्वास और धैर्य मिलकर तरक्की को आगे बढ़ाते हैं और छोटी-छोटी जीतें हासिल करते हैं जो इस सप्ताह ज्यादा महत्व रखती हैं।

मेष लव राशिफल- आज आपकी गर्मजोशी ध्यान खींचती है और ईमानदार बातचीत लोगों को करीब लाती है। अगर अविवाहित हैं, तो फ्रेंडली इंटरेस्ट दिखाएं और एक अचानक मुलाकात की प्लानिंग बनाएं। छोटे-छोटे इशारे उभरकर सामने आएंगे। अगर कमिटेड हैं, तो साथ में समय बिताने का क्लियर प्लान शेयर करें और बिना रुकावट के सुनें। जब फीलिंग्स चरम पर हों तो धैर्य की जीत होती है। आवेगपूर्ण शब्दों से बचें जो भ्रम पैदा कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें:4 सितंबर का दिन मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? पढ़ें राशिफल

मेष करियर राशिफल- वर्कप्लेस पर क्लियर लक्ष्य आपको आगे बढ़ने में मदद करते हैं। एक काम पर फोकस करें और दूसरा शुरू करने से पहले उसे पूरा करें। मीटिंग में फैक्ट्स और छोटे सुझावों के साथ धीरे से बोलें, दूसरे लोग नोटिस करेंगे। सारे काम एक साथ लेने से बचें, जब संभव हो तो छोटे-छोटे टुकड़ों में काम लें। महत्वपूर्ण कार्यों के लिए सुबह की एनर्जी का इस्तेमाल करें और फॉलो-अप के लिए दोपहर की एनर्जी का इस्तेमाल करें।

मेष आर्थिक राशिफल- आज धन की स्थिति स्थिर दिख रही है लेकिन छोटे स्टेप की प्लानिंग बनाएं। आज ही एक खर्च कैटेगरी पर नजर रखें और किसी बेकार के सब्सक्रिप्शन को कम करें। अगर खरीदारी में जल्दबाजी महसूस होती है, तो एक दिन इंतजार करें और विकल्पों की तुलना करें। खाने की प्लानिंग या स्मॉल प्राइस को चेक करना जैसी सिंपल बचत की खोज करें। रिस्क से भरे दांव या अचानक कर्ज लेने से बचें। बिलों और छोटे-छोटे बदलावों को सावधानी से नोट करने से शॉर्ट टर्म लक्ष्य के लिए कैश फ्री हो सकता है।

मेष सेहत राशिफल- आज आपकी बॉडी जेंटल रूटीन को लेकर अच्छा रिस्पॉन्स देगी। अपनी मांसपेशियों को जगाने के लिए छोटी सैर या हल्की स्ट्रेचिंग से शुरुआत करें। पर्याप्त पानी पिएं और सब्जियों और प्रोटीन वाला हेल्दी खाना खाएं। थके होने पर आराम करें और सोने से पहले लंबे स्क्रीन सेशन से बचें। स्ट्रेस कम करने के लिए दिन में तीन बार सिंपल सांस रोकने की कोशिश करें। अब छोटी-छोटी स्थिर आदतें अगले कुछ दिनों में एनर्जी और बेहतर नींद का निर्माण करेंगी।

ये भी पढ़ें:7 सितंबर को कुंभ राशि में लगेगा चंद्र ग्रहण,जानें पंडित जी से शनि कैसे देंगे फल?

मेष राशि के गुण-

ताकत: आशावादी, ऊर्जावान, ईमानदार, बहुप्रतिभाशाली, साहसी, उदार, हंसमुख, जिज्ञासु

कमजोरी: लापरवाह, तर्क-वितर्क करने वाला, जोर से बोलने वाला, अधीर

प्रतीक: राम

तत्त्व: अग्नि

शरीर का भाग: सिर

राशि स्वामी: मंगल

शुभ दिन: मंगलवार

शुभ रंग : लाल

भाग्यशाली अंक: 5

शुभ रत्न: माणिक्य

मेष अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मेष, तुला

औसत अनुकूलता: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

किस राशि के साथ कम जमेगी: कर्क, मकर

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

