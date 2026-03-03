मेष राशिफल 4 मार्च: मेष राशि आज जल्दी फायदा पाने के चक्कर में न करें ये गलती, पढ़ें आज का मेष राशिफल

मेष राशिफल 4 मार्च: मेष राशि आज जल्दी फायदा पाने के चक्कर में न करें ये गलती, पढ़ें आज का मेष राशिफल
Aries Horoscope Today 4 March 2026 Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal: मेष राशि राशि चक्र की पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। आइए जानते हैं, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 4 मार्च 2026 का दिन-
Aries Horoscope Today 4 March 2026 Aaj Ka Mesh Rashifal, मेष राशिफल 4 मार्च: आप डिसीजन लेने और प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने में कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। बातचीत से प्रैक्टिकल मौके खुलेंगे। दूसरों के साथ सब्र रखें। छोटी-मोटी मदद एक्सेप्ट करें और शाम तक छोटे मौकों को असली प्रॉफिट में बदलने के लिए क्लियर प्लानिंग करें। रूटीन बनाए रखें। भरपूर नींद लें और आज परिवार के साथ खुशी-खुशी तरक्की को स्वीकार करें। आज का दिन लगातार तरक्की, क्लियर डिसीजन, मददगार लोग, काम में छोटी-छोटी जीत, परिवार के साथ खुशी और शांत एनर्जी लेकर आएगा। आज की एनर्जी ध्यान लगाकर काम करने में मदद करेगी।
मेष राशि आज जल्दी फायदा पाने के चक्कर में न करें ये गलती, पढ़ें आज का मेष राशिफल
मेष राशि वालों का आज का लव राशिफल कैसा रहेगा?
आज के दिन रोमांटिक लाइफ रोमांटिक और हौसला बढ़ाने वाली महसूस होगी। छोटे-छोटे इशारे आपके और आपके पार्टनर या किसी ऐसे व्यक्ति के बीच भरोसा बनाते हैं, जिसे आप पसंद करते हैं। प्यार से बात करें, ध्यान से सुनें और पार्टनर की बातों में ईमानदारी से दिलचस्पी दिखाएं। अगर सिंगल हैं, तो दोस्ताना इनविटेशन के लिए हां कहें। नए कॉन्टैक्ट से पक्की दोस्ती हो सकती है। इमोशनल टॉपिक पर जल्दबाजी करने से बचें। धीरे-धीरे समय बिताने से अन्डर्स्टैन्डिंग गहरी होती है। कनेक्शन और सम्मान को मजबूत करने के लिए टहलने या फोन कॉल जैसे आसान प्लान शेयर करें। आज के दिन छोटी-मोटी जीत का जश्न मनाएं।
मेष राशि वालों का आज का करियर राशिफल कैसा रहेगा?
करियर के मामले में आप लगातार फोकस के साथ काम पूरे कर सकते हैं। एक क्लियर प्रायोरिटी लिस्ट जरूरी कामों को पूरा करने में मदद करती है और क्रिएटिव सोच के लिए समय निकालती है। ऐसे कलीग के साथ मिलकर काम करें, जो प्रैक्टिकल मदद दे। टीमवर्क से प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा। मीटिंग के दौरान नोट्स बनाते रहें ताकि काम बार-बार न करना पड़े। अगर कोई छोटा काम करने को कहा जाए, तो मान लें । यह भरोसेमंद काबिलियत दिखाता है। भरोसा और प्रैक्टिकल सपोर्ट पाने के लिए शांत बातचीत और आसान अपडेट का इस्तेमाल करें और टीम के साथियों के साथ तरक्की का जश्न मनाएं।
मेष राशि वालों का आज का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?
फाइनेंशियली, आज छोटे फैसले मायने रखते हैं। रेगुलर इनकम से थोड़ी-थोड़ी सेविंग्स करें। आज के दिन बिना सोचे-समझे ऐसी खरीदारी करने से बचें, जो थोड़ी देर के लिए खुशी दे सके। बिल और सब्सक्रिप्शन पर गौर करें, जो काम के न हों उन्हें कैंसल कर दें। अगर आपके पास एक्स्ट्रा कमाने का कोई आइडिया है, तो आसान स्टेप लिखें और एक काम पूरा करके देखें। आपकी लगातार छोटी-छोटी कोशिशों से अच्छी इनकम हो सकती है। ऐसे रिस्की ऑफर से बचें, जो जल्दी फायदे का वादा करते हैं। प्रैक्टिकल रहें, दिन भर के खर्च पर नजर रखें, और जल्दी में किए गए कामों के बजाय शांति और सब्र बनाए रखें। अपने समझदारी भरे फैसलों का चुपचाप जश्न मनाएं।
मेष राशि वालों का आज का हेल्थ राशिफल कैसा रहेगा?
अगर आप शांत रूटीन रखते हैं तो हेल्थ ठीक रहती है। एनर्जी बढ़ाने के लिए दिन की शुरुआत स्ट्रेचिंग या थोड़ी देर टहलने से करें। मन को शांत करने के लिए दस मिनट तक गहरी सांस लेने या आसान योग की प्रैक्टिस करें। खूब पानी पिएं और फल, सब्जियां और साबुत अनाज वाला फ्रेश खाना चुनें। देर रात के भारी स्नैक्स से बचें और सोने से पहले स्क्रीन टाइम कम करें। जब थक जाएं तो आराम करें और ज्यादा मेहनत करने के बजाय हल्की-फुल्की एक्टिविटी करें। परिवार के साथ हंसी-मजाक करें।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।
विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा