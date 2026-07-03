मेष राशिफल 4 जुलाई 2026: रुके काम बनेंगे, आय बढ़ेगी, रिश्तों में रहेगी मिठास, खर्च सोच-समझकर ही करें
Aries Horoscope Today 4 July 2026: मेष राशि के लिए शनिवार का दिन सकारात्मक रह सकता है। लंबे समय से रुके कामों में प्रगति के संकेत हैं और करियर में सहयोग मिलने की संभावना है। आय के नए अवसर मिल सकते हैं, जबकि रिश्तों में भी मधुरता बनी रहेगी।
Aries Horoscope Today, मेष राशिफल 4 जुलाई 2026: मेष राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत व्यावहारिक सोच के साथ होगी और आगे बढ़ते हुए कुछ अच्छी खबरें मन हल्का कर सकती हैं। मन में जो इच्छा काफी समय से घूम रही थी, उसे लेकर ठोस प्रगति दिख सकती है। खासकर दोस्तों, बड़े भाई बहन या अपने नेटवर्क से मदद मिलने के योग बन रहे हैं। किसी काम में आपका नाम भी अच्छे ढंग से लिया जा सकता है, इसलिए बातचीत में सादगी और आत्मविश्वास दोनों बनाए रखें। घर के माहौल में भी नरमी रहेगी, हालांकि पुरानी बातों पर अटकने से बचना बेहतर होगा। एक तरफ लाभ का भाव सक्रिय है, दूसरी तरफ घर और मन के क्षेत्र में बुध के वक्री होने से छोटी गलतफहमियां उठ सकती हैं। इसलिए सुनकर जवाब दें। सामाजिक मेलजोल बढ़ेगा, पर हर निमंत्रण में खुद को थकाना जरूरी नहीं है। जिन लोगों ने हाल में मेहनत की है, उन्हें उसकी प्रतिक्रिया मिल सकती है। अपनी प्राथमिकताएं साफ रखें, तभी दिन का अच्छा हिस्सा हाथ से नहीं निकलेगा।
मेष राशि का लव राशिफल
रिश्तों में गर्मजोशी बनी रहेगी। जीवनसाथी या करीबी साथी के साथ समय बिताने का मन होगा और सामान्य बातों में भी अपनापन महसूस होगा। अगर पिछले दिनों कोई दूरी बनी थी, तो उसे नरमी से कम किया जा सकता है। बड़े भाई बहन या परिवार के किसी समझदार सदस्य की बात रिश्ते सुधारने में काम आएगी. प्रेम संबंध में दिखावे से ज्यादा सच्ची बातचीत असर करेगी। साथी से उम्मीदें बहुत ऊंची रखने के बजाय छोटी खुशियों पर ध्यान दें। घर के माहौल में शुक्र की कोमलता मदद कर रही है, इसलिए प्यार जताने के लिए बहुत बड़े शब्दों की जरूरत नहीं होगी।
मेष राशि का करियर राशिफल
कामकाज के मोर्चे पर सहयोग और संपर्क दोनों से फायदा मिल सकता है। टीम में आपकी बात सुनी जाएगी, लेकिन हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है। जिन लोगों की मीटिंग, प्रेजेंटेशन या क्लाइंट से बात है, उन्हें पहले से नोट्स साफ रखने चाहिए। करियर में आगे बढ़ने की इच्छा मजबूत रहेगी और कुछ लोग अपनी पहचान बनाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है, खासकर समूह में पढ़ाई, चर्चा या किसी पुराने टॉपिक की दोबारा तैयारी के लिए। ध्यान रहे कि घर से जुड़ी उलझनें पढ़ाई या ऑफिस फोकस को थोड़ा बांट सकती हैं। काम के बीच छोटे ब्रेक लें। अगर किसी सीनियर से सराहना मिले, तो उसे विनम्रता से लें और आगे की जिम्मेदारी समझकर काम करें।
मेष राशि का आर्थिक राशिफल
पैसों के मामले में राहत और समझदारी साथ चल सकती है। आय बढ़ाने या कोई पुराना बकाया मिलने की संभावना है। कुछ लोग सुरक्षित निवेश, जैसे लंबे समय के लिए बचत योजना, निश्चित जमा या संतुलित फंड जैसी दिशा में सोच सकते हैं। जल्दबाजी में बड़ा फैसला लेने के बजाय शर्तें पढ़ना जरूरी रहेगा। परिवार के लिए खर्च भी होगा, पर वह बोझ जैसा नहीं लगेगा। लाभ के मौके हैं, लेकिन हर सलाह पर तुरंत भरोसा न करें। अपनी जरूरत, समय और बजट देखकर ही कदम बढ़ाएं।
मेष राशि का स्वास्थ्य राशिफल
ऊर्जा सामान्य से बेहतर रह सकती है, फिर भी शरीर को सिर्फ काम की मशीन न बनाएं। खानपान में नियमितता रखें, क्योंकि व्यस्त दिन में समय बिगड़ता है। गर्दन, कंधे या शरीर की जकड़न जैसी हल्की परेशानी हो तो स्ट्रेचिंग करें। देर रात तक जागने से अगले दिन की लय बिगड़ सकती है। मन अच्छा रहेगा, पर अधिक सामाजिक व्यस्तता से थकान भी हो सकती है। थोड़ी शांति, थोड़ा पानी और थोड़ी नींद, यही संतुलन बनाए रखेगा।
आज की सलाह: कमाई और तारीफ के बीच संतुलन रखें, कागजी फैसले पढ़कर ही आगे बढ़ें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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