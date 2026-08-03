Aries Horoscope, मेष राशिफल 4 अगस्त: आज सुबह अचानक खर्च से बचें, पढ़ें आज का राशिफल

Aries Horoscope, मेष राशिफल 4 अगस्त: आज सुबह अचानक खर्च से बचें, पढ़ें आज का राशिफल
Aries Horoscope Today 4 August 2026 Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal: मेष राशि राशि चक्र की पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। आइए जानते हैं, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 4 अगस्त 2026 का दिन-
Aries Horoscope Today 4 August 2026 Aaj Ka Mesh Rashifal, मेष राशिफल 4 अगस्त: दिन की शुरुआत थोड़ी धीमी रह सकती है। मन बिना साफ वजह के भारी लगे तो उसे सच मानकर बैठ न जाएं। कुछ काम हाथ में होते हुए भी रुके हुए लग सकते हैं। खर्च, समय और ऊर्जा तीनों पर एक साथ दबाव बन सकता है। घर के माहौल में भी आपको थोड़ी दूरी या थकान महसूस हो सकती है। ऐसे में खुद पर ज्यादा सख्ती न करें। सुबह के हिस्से में अधूरे काम निपटाना, बिल या जरूरी संदेश देख लेना और यात्रा में सावधानी रखना बेहतर रहेगा। दिन बढ़ने पर तस्वीर बदलती दिखेगी। भीतर की हिचक कम होगी और आप फिर से अपने फैसलों पर लौटेंगे। चंद्रमा का यह बदलाव आत्मविश्वास धीरे-धीरे वापस ला सकता है। मंगल और बुध प्रयास के भाव में हैं, इसलिए बातचीत, फोन, लिखित काम, छोटी मीटिंग और दौड़भाग वाले काम आपके लिए उपयोगी रहेंगे। बस जल्दबाजी में किसी की बात काटने से बचें। शाम तक आप महसूस करेंगे कि जो बात सुबह मुश्किल लग रही थी, वह अब संभाली जा सकती है।
Aries Horoscope, मेष राशिफल 4 अगस्त: आज सुबह अचानक खर्च से बचें, पढ़ें आज का राशिफल
लव राशिफल
रिश्तों में संवेदनशीलता ज्यादा रहेगी। सुबह के समय आप अपने मन की बात रोक सकते हैं या सामने वाले की चुप्पी को गलत समझ सकते हैं। बेहतर यही रहेगा कि अनुमान लगाने के बजाय सीधे और नरमी से बात करें। प्रेम संबंधों में खिंचाव के साथ आकर्षण भी रहेगा। दिन के बाद वाले हिस्से में आपका लहजा खुला और गर्मजोशी भरा होगा, जिससे दूरी कम हो सकती है। साथी के साथ छोटी मुलाकात, कॉल या साथ में थोड़ा समय अच्छा असर देगा। विवाहित लोगों को घर और काम के बीच संतुलन रखना होगा। परिवार के किसी सदस्य की बात को व्यक्तिगत आलोचना न मानें। बच्चों से जुड़ी बातों में धैर्य रखें।
करियर राशिफल
कामकाज में शुरुआत में फोकस बिखरा रह सकता है। एक साथ कई संदेश, कॉल या छोटे-छोटे काम आपकी लय बिगाड़ सकते हैं। इसलिए पहले प्राथमिकता तय करें। जो काम दस्तावेज, जवाब, मेल, प्रस्तुति या समन्वय से जुड़े हैं, उनमें सावधानी रखें। दोपहर के बाद आपकी पकड़ बेहतर होगी और आप अपनी बात ज्यादा स्पष्ट तरीके से रख पाएंगे। नए विचार आ सकते हैं और पहल करने का मन भी बनेगा। करियर में खुद को दिखाने का मौका मिल सकता है, लेकिन बहुत आक्रामक रुख न लें। छात्र वर्ग के लिए सुबह रिविजन और शाम प्रैक्टिस या टेस्ट जैसा पैटर्न अच्छा रहेगा। ध्यान जल्दी भटक सकता है, इसलिए छोटे हिस्सों में पढ़ाई करें।
धन राशिफल
पैसों के मामले में दिन संतुलन मांगता है। सुबह अचानक खर्च, पुराना भुगतान, घर से जुड़ा सामान या यात्रा खर्च सामने आ सकता है। अभी जोखिम लेकर पैसा लगाने के बजाय हिसाब साफ रखना ज्यादा जरूरी है। दिन के बाद वाले हिस्से में कमाई बढ़ाने के नए तरीके सूझ सकते हैं, पर तुरंत फैसला न लें। किसी दोस्त या जानकार की सलाह उपयोगी हो सकती है, फिर भी अपनी जरूरत और बजट देखकर ही कदम उठाएं। उधार देने या भावुक होकर खरीदारी करने से बचना ठीक रहेगा।
सेहत राशिफल
ऊर्जा का स्तर सुबह कम महसूस हो सकता है। नींद अधूरी हो तो चिड़चिड़ापन भी बढ़ेगा। पानी, हल्का भोजन और थोड़ा शांत समय आपके लिए फायदेमंद रहेगा। भागदौड़ में छोटी सावधानी जरूरी है, खासकर बाहर निकलते समय। शाम की ओर शरीर और मन दोनों हल्के लगेंगे। हल्की वॉक, स्ट्रेचिंग या गहरी सांसें आपको जल्दी संतुलन में ला सकती हैं। स्क्रीन टाइम कम करें तो सिर और मन दोनों पर दबाव घटेगा।
आज की सलाह: सुबह धैर्य रखें, शाम तक फैसले साफ होंगे, तब ही बड़ा कदम उठाएं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
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जन्म-समय संशोधन
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