मेष राशिफल 31 अक्टूबर : मेष राशि वालों को आज जमकर करनी होगी मेहनत, खर्चों में भी करें कटौती

संक्षेप: Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal, Aries Horoscope 31 October 2025 : राशि चक्र की यह पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। मेष राशि वालों के प्रोफेशनल लाइफ में आज काम का दबाव रहेगा और मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है।

Thu, 30 Oct 2025 08:29 PM

Aries Horoscope Today 31 October 2025, Aaj ka Mesh Rashifal मेष राशिफल: आज प्यार के रिश्ते में थोड़ा सब्र रखें और अपने पार्टनर के साथ कुछ रोमांटिक वक्त बिताने की कोशिश करें। ऑफिस या काम में आपकी लगन और मेहनत का अच्छा नतीजा मिलेगा। सेहत भी आज ठीक रहेगी। रिश्ते में बातचीत बेहतर करने की जरूरत है। प्रोफेशनल लाइफ में आज काम का दबाव रहेगा और मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है। खर्चों पर कंट्रोल रखना जरूरी है। सेहत को लेकर कोई दिक्कत नहीं आएगी।

लव राशिफल: प्यार में आज कुछ अप्रत्याशित बातें हो सकती हैं। पार्टनर आपकी ईमानदारी या कमिटमेंट पर सवाल उठा सकता है, जिससे मन थोड़ा दुखी रह सकता है। बहस करने से बचें और मैच्योर रवैया अपनाएं। एक-दूसरे के साथ वक्त बिताने की कोशिश करें। जो लड़कियां सिंगल हैं उन्हें ऑफिस, ट्रैवल के दौरान, या किसी फंक्शन में कोई प्रपोजल मिल सकता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से दूर रहें और अपने पार्टनर पर भरोसा बनाए रखें।

करियर राशिफल: काम पर नजर बनाए रखें क्योंकि आज करियर में कुछ छोटे झटके आ सकते हैं। कोई सीनियर या साथी आपके काम की अहमियत कम दिखाने की कोशिश कर सकता है, जिससे आपकी छवि प्रभावित हो सकती है। अपने काम से सीनियर्स को इंप्रेस करें और टीम मीटिंग में अपने शब्दों पर कंट्रोल रखें। जो लोग नई जॉब में हैं, उन्हें ऑफिस पॉलिटिक्स से थोड़ा संभलकर रहना चाहिए।

आर्थिक राशिफल: धन का आगमन तो होगी लेकिन सेविंग पर ध्यान देना जरूरी है। भाई-बहन को पैसों की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए मदद करनी पड़ सकती है। प्रॉपर्टी में निवेश करने का योग है। कुछ बिजनेसमैन को नए इन्वेस्टर्स से फंड मिल सकता है। हालांकि, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत जरूरी रहेगा।

स्वास्थ्य राशिफल: सेहत अच्छी रहेगी। सीने या पेट से जुड़ी तकलीफ से राहत मिलेगी। जो लोग शराब या तंबाकू छोड़ना चाहते हैं, उनके लिए आज का दिन शुभ है। पॉजिटिव सोच वाले लोगों के साथ वक्त बिताएं। बच्चों को खेलते वक्त हल्की चोट लग सकती है लेकिन चिंता की बात नहीं होगी। महिलाओं को दोपहर के बाद भारी सामान उठाने से बचना चाहिए।

मेष राशि के गुण- ताकत: आशावादी, ऊर्जावान, ईमानदार, बहुप्रतिभाशाली, साहसी, उदार, हंसमुख, जिज्ञासु

कमजोरी: लापरवाह, तर्क-वितर्क करने वाला, जोर से बोलने वाला, अधीर

प्रतीक: राम

तत्त्व: अग्नि

शरीर का भाग: सिर

राशि स्वामी: मंगल

शुभ दिन: मंगलवार

शुभ रंग : लाल

भाग्यशाली अंक: 5

शुभ रत्न: माणिक्य

मेष अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मेष, तुला

औसत अनुकूलता: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

किस राशि के साथ कम जमेगी: कर्क, मकर

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com