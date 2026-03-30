मेष राशिफल 31 मार्च 2026: मेष राशि वालों को धन लाभ के संकेत, बातचीत से सुलझेंगे विवाद, नौकरी में होगा फायदा
Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal, Aries Horoscope 31 March 2026: राशि चक्र की यह पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। आइए जानते हैं, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 31 मार्च 2026 का दिन…
Aries Horoscope Today 31 March 2026, Aaj ka Mesh Rashifal, मेष राशिफल- मेष राशि वालों के लिए आज का दिन ठीक-ठाक रहेगा। दिन की शुरुआत सामान्य रहेगी। धीरे-धीरे चीजें आपके पक्ष में आती दिखेंगी। घर और ऑफिस दोनों जगह संतुलन बना रहेगा। कोई बड़ी परेशानी सामने नहीं आएगी। आज आप अपने फैसले खुद ले पाएंगे। जल्दबाजी से बचेंगे तो फायदा होगा। काम के साथ-साथ निजी जीवन पर भी ध्यान रहेगा। दिन बिना ज्यादा तनाव के निकल सकता है।
आगे पढ़ें, मेष राशि का लव, करियर, आर्थिक और स्वास्थ्य राशिफल-
मेष लव राशिफल- रिश्तों के मामले में आज थोड़ा संभलकर चलने की जरूरत है। छोटी बात को बड़ा बनाने से बचें। पार्टनर के साथ बहस हो सकती है। वजह ईगो हो सकता है। आपको लगेगा कि सामने वाला आपकी बात नहीं समझ रहा। वहीं पार्टनर अपनी बात पर अड़े रह सकते हैं। ऐसे में चुप रहना या बात टालना सही तरीका नहीं होगा। आराम से बैठकर बात करें। जो लोग सिंगल हैं, उनके लिए दिन अच्छा संकेत दे रहा है। खासकर महिलाएं अगर किसी फंक्शन या पार्टी में जा रही हैं तो वहां किसी से बात आगे बढ़ सकती है। जो लोग पहले से रिलेशन में हैं, उनके लिए दिन थोड़ा बेहतर हो सकता है। परिवार की तरफ से भी सपोर्ट मिल सकता है। शादीशुदा लोग परिवार बढ़ाने को लेकर सोच सकते हैं।
मेष करियर राशिफल- कामकाज के मामले में दिन सामान्य रहेगा, लेकिन बीच-बीच में दिक्कत आ सकती है। ऑफिस में किसी सीनियर को आपकी बात या तरीका पसंद नहीं आएगा। मीटिंग में आपको टोक दिया जाए तो हैरानी नहीं होगी। इससे मन थोड़ा खराब हो सकता है। लेकिन ध्यान रखें, इसका असर काम पर नहीं पड़ना चाहिए। आज काम को लेकर ढील देना ठीक नहीं रहेगा।कुछ लोगों के लिए दिन अच्छा भी साबित हो सकता है। इंटरव्यू दे रहे हैं तो खबर मिल सकती है। आईटी, बैंकिंग, हेल्थ और एविएशन से जुड़े लोगों को फायदा मिल सकता है। जो लोग अपना काम करते हैं, वे नई डील या पार्टनरशिप पर बात कर सकते हैं। कोई नया काम शुरू करने का भी प्लान बन सकता है। छात्रों के लिए दिन ठीक रहेगा।
मेष आर्थिक राशिफल- पैसे के मामले में आज राहत रहेगी। रुका हुआ पैसा मिल सकता है। पुराने बकाया चुकाने का मौका मिलेगा। घर के लिए कुछ जरूरी सामान खरीद सकते हैं। खासकर इलेक्ट्रॉनिक चीजों पर खर्च हो सकता है। परिवार में अगर प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई मामला चल रहा है तो उसमें भी कुछ हल निकल सकता है। हालांकि निवेश को लेकर थोड़ा सतर्क रहना होगा। बिना सोचे-समझे पैसा लगाना ठीक नहीं रहेगा। जरूरत हो तो किसी जानकार से सलाह लें। बच्चों की पढ़ाई या फीस से जुड़ा खर्च सामने आ सकता है।
मेष स्वास्थ्य राशिफल- सेहत के लिहाज से दिन ठीक है। कोई बड़ी परेशानी नहीं दिख रही। जिन लोगों को पहले से मुंह या हड्डियों से जुड़ी दिक्कत थी, उन्हें राहत मिल सकती है। लेकिन दिनभर का तनाव शरीर पर असर डाल सकता है। इसलिए ज्यादा सोचने से बचें। दिल के मरीज थोड़ा सावधान रहें। हल्की दिक्कत भी नजर आए तो नजरअंदाज न करें। डायबिटीज वाले लोग खाने-पीने पर ध्यान रखें। मीठा कम लें। शाम के समय भारी सामान उठाते वक्त सावधानी रखें। जल्दीबाजी में चोट लग सकती है।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
संक्षिप्त विवरण: डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट