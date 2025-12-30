Hindustan Hindi News
Aries Horoscope Today 31 December 2025 Aaj Ka Mesh Rashifal Future predictions
मेष राशिफल 31 दिसंबर: मेष राशि आज होगा अच्छा प्रॉफिट, ऑफिस में रहना होगा सावधान

मेष राशिफल 31 दिसंबर: मेष राशि आज होगा अच्छा प्रॉफिट, ऑफिस में रहना होगा सावधान

संक्षेप:

Aries Horoscope Today 31 December 2025 Aaj Ka Mesh Rashifal Future prediction: मेष राशि राशि चक्र की पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है।

Dec 30, 2025 08:58 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Aries Horoscope Today 31 December 2025 Aaj Ka Mesh Rashifal, मेष राशिफल 31 दिसंबर 2025: रिश्ते में समस्याओं को सुलझाएं। आज के दिन अपने पार्टनर के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं। आपकी ऑफिस लाइफ में दिक्कतें आएंगी, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ उनका सामना करें। अच्छी स्थिति होने के बावजूद, आज के दिन आपको खर्चों पर कंट्रोल रखना चाहिए। आपकी सेहत खराब हो सकती है। आज लव लाइफ में कोई बड़ी परेशानी नहीं होगी। ऑफिस में नए काम आपको बिजी रखेंगे। अपनी सेहत का ध्यान रखें। आज पैसों की कोई दिक्कत नहीं होगी।

मेष राशि आज होगा अच्छा प्रॉफिट, ऑफिस में रहना होगा सावधान

मेष राशि का आज का लव राशिफल: आज के दिन रिश्ते में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। आपका पार्टनर थोड़ा जिद्दी बर्ताव कर सकता है, और इससे परेशानी हो सकती है। आज आपको अपने कामों को लेकर सावधान रहना होगा। जरूरी फैसले लेते समय पार्टनर की पसंद का ध्यान रखना भी अच्छा रहेगा। मैरिड पुरुष कैज़ुअल हुकअप में शामिल हो सकते हैं। आज के दिन इससे आने वाले दिनों में पारिवारिक जीवन में दरार पड़ सकती है। कुछ सिंगल महिलाओं को भी आज के दिन के दोपहर के टाइम में फंक्शन या इवेंट में जाते समय प्रपोजल मिल सकता है।

मेष राशि का आज का करियर राशिफल: आज के दिन परफॉर्मेंस को लेकर सावधान रहें। किसी टेक्निकल प्रोजेक्ट के फाइनल आउटपुट में दिक्कत आ सकती है। आज के दिन इससे वर्कप्लेस पर दिक्कतें हो सकती हैं। जो लोग लीगल, मीडिया, एकेडमिक, एडवरटाइजिंग और पब्लिशिंग प्रोफाइल संभालते हैं, उनका शेड्यूल बिजी रहेगा। आज के दिन दोपहर का टाइम जॉब इंटरव्यू देने या वर्कप्लेस पर कोई नया कॉन्सेप्ट लॉन्च करने के लिए भी अच्छा है। सरकारी कर्मचारियों का आज लोकेशन चेंज हो सकता है। आज के दिन स्टूडेंट्स को पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए।

मेष राशि का आज का फाइनेंशियल राशिफल: पैसा आएगा। आज के दिन इससे आपको सभी बकाया चुकाने में मदद मिलेगी। आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं लेकिन रिसर्च के साथ। आज के दिन इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सही जानकारी होना अच्छा है। आप आज नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। महिलाएं परिवार में प्रॉपर्टी विवादों को सुलझाने में सफल रहेंगी। आप आज के दिन को फाइनेंशियल समस्याओं को सुलझाने के लिए भी चुन सकते हैं। बिजनेसमैन व्यापार विस्तार के लिए फंड जुटाने में सफल होंगे।

मेष राशि का आज का सेहत राशिफल: आज के दिन सेहत से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। जिन लोगों को सेहत से जुड़ी शिकायतें हैं, उन्हें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। आज के दिन कुछ महिलाओं को सेहत से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, और देर शाम को तेज स्पीड से गाड़ी चलाने से बचना भी अच्छा है। सीनियर लोगों को आज सीढ़ियों का इस्तेमाल करते समय और बस या ट्रेन में चढ़ते समय सावधान रहना चाहिए। छुट्टियों पर जाते समय आज के दिन बैग पैक करते समय सभी दवाएं तैयार रखें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल:djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
