मेष राशिफल 30 अक्टूबर: मेष राशि आज पुराने समझौते और बातचीत की डिटेल्स पर दें ध्यान
आज का मेष राशिफल 30 अक्टूबर 2026: जानें आज करवा चौथ पर मेष राशि वालों की पैसों की स्थिति, करियर, लव लाइफ की स्थिति और सेहत कैसी रहेगी। पढ़ें आज का शुभ रंग, शुभ अंक, शुभ मुहूर्त और दिन के खास उपाय।
Aries Horoscope Today 30 October 2026 Aaj Ka Mesh Rashifal, आज का मेष राशिफल: तीस अक्टूबर को आपकी जन्म चंद्र राशि से चंद्रमा पूरे दिन मिथुन राशि के तीसरे भाव में रहेगा। दिन को छोटे, पूरे किए जा सकने वाले कामों में बांटना उपयोगी होगा। जरूरी बातचीत, आवेदन या किसी अधूरे संदेश से शुरुआत कर सकते हैं। उत्साह और काम टालने की इच्छा साथ महसूस हों तो पहले आसान जिम्मेदारी चुनें। वक्री शनि मीन राशि के बारहवें भाव में है। साढ़ेसाती का पहला चरण आराम, खर्च और पुराने दायित्वों की अनदेखी न करने की महत्वपूर्ण अवधि है, नुकसान की घोषणा नहीं। आज अपनी पहल के साथ ऊर्जा की सीमा पहचानना भी जरूरी रहेगा। हर निमंत्रण या अनुरोध स्वीकार करना आवश्यक नहीं है।
मेष राशिफल 30 अक्टूबर: मेष राशि आज पुराने समझौते और बातचीत की डिटेल्स पर दें ध्यान
करियर राशिफल
काम में अपनी बात रखने से पहले उसका उद्देश्य तय करें। यदि किसी अधिकारी या ग्राहक से चर्चा करनी है तो समस्या के साथ एक व्यावहारिक विकल्प भी रखें। तुला राशि के सातवें भाव में वक्री बुध के संदर्भ में पुराने समझौतों और बातचीत का विवरण दोबारा पढ़ना उपयोगी रहेगा। अस्पष्ट निर्देश मिलने पर अनुमान से काम आगे न बढ़ाएं। कारोबारी पाठक प्रस्ताव की शर्तें और अपनी जिम्मेदारी लिखित रखें। विद्यार्थी छोटे अभ्यास, उत्तर लेखन और कठिन विषय की पुनरावृत्ति से शुरुआत करें। केवल आत्मविश्वास के भरोसे तैयारी पूरी न मानें। किसी सहपाठी की मदद मिले तो उसे समझने में लगाएं, उत्तर नकल करने में नहीं। दिन के अंत में कितना पढ़ा, इसके बजाय क्या समझा और कहां गलती हुई, इसका संक्षिप्त आकलन करें।
धन राशिफल
गुरु कर्क राशि के चौथे भाव में उच्च स्थिति में है। घर की सुविधा, अध्ययन सामग्री या पारिवारिक सहयोग उपयोगी हो सकता है, लेकिन इनके साथ रखरखाव और खर्च भी जुड़े रहेंगे। राहु कुंभ राशि के ग्यारहवें भाव में और केतु सिंह राशि के पांचवें भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी समूह से जुड़ी आर्थिक आकांक्षाओं और अपने स्वतंत्र निर्णय के बीच संतुलन मांगती है। किसी परिचित के लाभ का उदाहरण आपके लिए पर्याप्त निवेश आधार नहीं है। अपेक्षित भुगतान को खाते में आने से पहले उपलब्ध रकम न मानें। घरेलू खरीद करनी हो तो जरूरत, कुल लागत और बाद के खर्च अलग लिखें। उधार देने से पहले अपनी अनिवार्य देनदारियां देखें।
लव राशिफल
रिश्तों में सामान्य बातचीत को परिणाम निकालने वाली बहस न बनाएं। यदि जीवनसाथी के साथ किसी घरेलू काम पर सहमति चाहिए तो कौन क्या करेगा, यह साफ कहें। पुरानी बात उठे तो पहले समझें कि सामने वाला समाधान चाहता है या केवल अपनी परेशानी साझा कर रहा है। अकेले पाठक किसी परिचय में रुचि रखते हों तो सहज संवाद रखें, जल्दी प्रतिबद्धता का दबाव न बनाएं। बच्चों की पढ़ाई को लेकर चर्चा हो तो मेहनत और वास्तविक प्रगति पर बात करें, मनचाहा परिणाम तय न मानें। परिवार में सलाह देते समय अनुमति लेना उपयोगी होगा। आज छोटा सहयोग बड़े आश्वासन से अधिक भरोसेमंद लग सकता है।
सेहत राशिफल
काम के बीच विश्राम को बचा हुआ समय न समझें। यदि कई छोटे कामों के कारण मन बिखर रहा हो तो एक समय में एक ही काम करें। नियमित भोजन, पर्याप्त पानी और हल्की शारीरिक गतिविधि दिन को संतुलित रखने में मदद कर सकती है। कर्क राशि के चौथे भाव में मंगल नीच स्थिति में है, इसलिए घरेलू कामों में अपनी क्षमता से अधिक जोर लगाने के बजाय गति सहज रखें। इसे किसी बीमारी का संकेत न मानें। लगातार थकान या असुविधा हो तो चिकित्सकीय सलाह लें। सोने से पहले अधूरे कामों की छोटी सूची बनाकर मन को विराम दें।
शुभ अंक- ९
शुभ रंग- लाल
शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: ११:४२ से १२:२६ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें- आज एक लंबित संदेश भेजें, एक जरूरी दस्तावेज जांचें और एक छोटा काम पूरा करें। इन तीनों के बाद अगली प्राथमिकता चुनें, ताकि पहल का उत्साह अधूरे कामों की भीड़ में न बदल जाए।
क्या न करें- किसी समूह की राय सुनकर तुरंत आर्थिक हामी न भरें। रिश्तों में भी बिना पूरी बात सुने निष्कर्ष न निकालें और अपनी थकान छिपाकर ऐसी जिम्मेदारी न लें जिसे निभाना कठिन हो।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र