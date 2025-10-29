मेष राशिफल 30 अक्टूबर: आज होगा धन लाभ, ऑफिस जीवन रहेगा मुश्किल, पढ़ें राशिफल

संक्षेप: Aries Horoscope Today 30 October 2025 Aaj Ka Mesh Rashifal Future prediction: मेष राशि राशि चक्र की पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है।

मेष लव लाइफ: आज आपके रिलेशन में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। छोटी-छोटी बातों पर बहस हो सकती है और कुछ रिश्ते टूट भी सकते हैं। आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल रखने की जरूरत है। एक्स लवर के साथ हुए विवाद को सुलझाएं। साथ ही अपने माता-पिता से भी प्रेम संबंध के बारे में बात करके उनकी मंजूरी ले सकते हैं। दोपहर का समय अपने पार्टनर से अपनी फीलिंग्स शेयर करने के लिए अच्छा रहेगा। जबकि मैरिड जातकों को संवाद संबंधी मामलों में सावधानी बरतनी चाहिए।

करियर राशिफल: ऑफिस जीवन मुश्किल और बिजी रहेगा। आपको अहंकार संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। दोपहर का वक्त उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, जो ऑफिस में नए हैं। नौकरी के लिए इंटरव्यू या क्लाइंट सेशन में जाते समय आपको अपने तकनीकी स्किल्स को निखारने की जरूरत है। अहंकार के कारण प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जिन लोगों के पास महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं, उन्हें आज मीटिंग्स और डिसीजन लेने में ज्यादा समय बिताना पड़ सकता है। आपको अपने सहकर्मियों और सिनीयर्स के साथ अच्छे कनेक्शन बनाने की सलाह दी जाती है।

फाइनेंशियल लाइफ: धन का आगमन होगा। आपको खर्चों पर कंट्रोल रखने की जरूरत है। भाई-बहन या दोस्त के साथ फाइनेंशियल विवाद सुलझाने की कोशिश करें। दोपहर में आप दान भी कर सकते हैं। कुछ लंबे समय से लंबित बकाया राशि का भुगतान हो सकता है। साथ ही आप दान भी कर सकते हैं। बिजनेसमैन नए सौदे कर सकते हैं, जिससे व्यापार विस्तार के लिए धन का अच्छा प्रवाह सुनिश्चित होगा।

सेहत राशिफल: स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। वायरल बुखार या गले में संक्रमण जैसी छोटी-मोटी स्वास्थ्य समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं, लेकिन ज्यादातर आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। बच्चों को खेलते समय सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उन्हें हल्की-फुल्की चोट लग सकती है। उम्रदराज जातकों को आज चीनी, ऑयल और कॉफी का सेवन कम करने का ध्यान रखना चाहिए। जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, उन्हें मेडिकल किट साथ रखनी चाहिए।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ