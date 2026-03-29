मेष राशिफल 30 मार्च 2026: मेष राशि वालों के लिए दिन रहेगा सामान्य, काम और रिश्तों में बनाए रखें संतुलन
Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal, Aries Horoscope 30 March 2026: राशि चक्र की यह पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। आइए जानते हैं, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 30 मार्च 2026 का दिन…
Aries Horoscope Today 30 March 2026, Aaj ka Mesh Rashifal, मेष राशिफल- आज का दिन सामान्य रहेगा। काम भी चलेगा और निजी जीवन भी ठीक रहेगा। कोई बड़ी परेशानी नहीं दिख रही है, लेकिन लापरवाही से बचना जरूरी है। दिन की शुरुआत थोड़ी धीमी रह सकती है, लेकिन जैसे-जैसे समय आगे बढ़ेगा, स्थिति संभलती जाएगी।
आगे पढ़ें, मेष राशि का लव, करियर, आर्थिक और स्वास्थ्य राशिफल-
मेष राशि का लव राशिफल- प्यार के मामले में दिन ठीक है। पार्टनर के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। बातचीत भी होगी और मन की बात कहने का समय भी मिलेगा। अगर पिछले कुछ दिनों से कोई बात अटकी हुई है तो आज उसे सुलझाने की कोशिश करें। ज्यादा सोचने से बात बिगड़ सकती है। कुछ लोगों को रिश्ते में दूरी महसूस हो सकती है, ऐसे में खुद पहल करना बेहतर रहेगा। घर-परिवार में किसी बात को लेकर हल्का तनाव हो सकता है। किसी सदस्य के रिश्ते को लेकर चर्चा हो सकती है। बेहतर होगा कि आप इसमें ज्यादा न उलझें। जहां जरूरत हो, वहीं अपनी बात रखें।
मेष राशि का करियर राशिफल- काम की बात करें तो ऑफिस में दिन ठीक रहेगा। कुछ लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। शुरुआत में थोड़ा दबाव महसूस होगा, लेकिन धीरे-धीरे चीजें संभल जाएंगी। ऑफिस में राजनीति भी देखने को मिल सकती है। कुछ लोग आपके काम में कमी निकालने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में शांत रहना जरूरी है। मीटिंग में बोलते समय शब्दों का ध्यान रखें। छोटी बात भी बड़ा मुद्दा बन सकती है। आईटी, बैंकिंग, हेल्थ, हॉस्पिटैलिटी और एचआर से जुड़े लोगों के लिए दिन ठीक है। नए मौके मिल सकते हैं। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, वे आज कोई नया प्लान बना सकते हैं, लेकिन तुरंत फैसला लेने से बचें।
मेष राशि का आर्थिक राशिफल- पैसों के मामले में दिन ठीक है। पैसा आएगा, लेकिन खर्च भी रहेगा। आज का दिन सोच-समझकर खर्च करने का है। बचत पर ध्यान दें। बेवजह खर्च करने से बचें। कुछ लोगों को परिवार से जुड़ी संपत्ति का फायदा मिल सकता है। बैंक से जुड़े काम भी पूरे हो सकते हैं। शेयर बाजार में पैसा लगाने से पहले सोच लें। बिना जानकारी के निवेश न करें।
मेष राशि का स्वास्थ्य राशिफल- सेहत की बात करें तो दिन ठीक रहेगा। कोई बड़ी दिक्कत नहीं दिख रही है। जो लोग पहले से बीमार हैं, उन्हें थोड़ा आराम मिल सकता है। घुटनों का दर्द कम हो सकता है। कुछ लोगों को हल्की एलर्जी या वायरल की शिकायत हो सकती है। बच्चों को आंख या नाक से जुड़ी परेशानी हो सकती है। आज भारी सामान उठाने से बचें। खाने-पीने पर ध्यान दें। ज्यादा तला-भुना खाने से बचें। जिन लोगों को दिल से जुड़ी परेशानी है, वे खास ध्यान रखें।
कुल मिलाकर दिन ठीक रहेगा। छोटी बातों को नजरअंदाज करें। काम पर ध्यान दें और जल्दबाजी से बचें।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
संक्षिप्त विवरण: डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट