मेष राशिफल 30 जून: मेष राशि आज किसी की बात सुनकर न करें पैसों से जुड़ा ये काम, पढ़ें आज का मेष राशिफल

मेष राशिफल 30 जून: मेष राशि आज किसी की बात सुनकर न करें पैसों से जुड़ा ये काम, पढ़ें आज का मेष राशिफल
Aries Horoscope Today 30 June 2026 Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal: मेष राशि राशि चक्र की पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। आइए जानते हैं, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 30 जून 2026 का दिन-
Aries Horoscope Today 30 June 2026 Aaj Ka Mesh Rashifal, मेष राशिफल 30 जून: आज के दिन का रुख आपके पक्ष में दिखाई देता है। काम बनते नजर आएंगे और भागदौड़ का नतीजा भी मिलने की संभावना है। कई लोगों को अपनी उम्मीद से थोड़ा बेहतर सहयोग, कमाई या सुविधा मिल सकती है। यात्रा, सीखने, कागजी काम या किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेने में फायदा रहेगा। मन में आगे बढ़ने की इच्छा मजबूत रहेगी, लेकिन भीतर हल्की बेचैनी भी साथ चल सकती है। घर और परिवार से जुड़ी जिम्मेदारियां एक साथ सामने आ सकती हैं, इसलिए समय बांटकर चलना बेहतर रहेगा। बच्चों से जुड़ी कोई अच्छी खबर, उनकी प्रगति, या उनकी तरफ से मिला संतोष आपका मन हल्का कर सकता है। सामाजिक दायरे में आपकी बात सुनी जाएगी और छवि भी बेहतर बन सकती है। ग्रहों का संकेत है कि भाग्य साथ दे रहा है, पर घर के माहौल में संवेदनशीलता भी बनी हुई है। इसलिए उत्साह में ऐसी बात न कहें जो बाद में अनावश्यक दूरी बढ़ा दे।
मेष राशि आज किसी की बात सुनकर न करें पैसों से जुड़ा ये काम, पढ़ें आज का मेष राशिफल
लव राशिफल
साथी के साथ बात करते समय स्वर बहुत मायने रखेगा। छोटी बात पर तर्क बढ़ सकता है, खासकर तब जब आप सही होने पर ज्यादा जोर दें। अपने मन की बात खुलकर कहें, पर दूसरे की स्थिति भी समझें। पुराने किसी मुद्दे को फिर से उठाने से बचें। विवाहित लोगों को घरेलू फैसलों पर शांत ढंग से बात करनी चाहिए। प्रेम संबंध में अपनापन रहेगा, लेकिन जवाब जल्दी न मिलने या समय कम मिलने से हल्की खीझ हो सकती है। परिवार में बच्चों या किसी छोटे सदस्य की उपलब्धि से माहौल बेहतर बन सकता है। जिन लोगों के रिश्ते में कुछ दूरी चल रही है, वे शिकायत गिनाने के बजाय एक सरल बातचीत शुरू करें।
करियर राशिफल
पढ़ाई, ट्रेनिंग, इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन या किसी नई जानकारी से जुड़ा काम आगे बढ़ सकता है। जो लोग प्रतियोगी माहौल में हैं, उनके लिए फोकस बनाए रखना जरूरी रहेगा, क्योंकि मन बीच बीच में भटक सकता है। ऑफिस में आपकी मेहनत दिखेगी और सीनियर से सकारात्मक प्रतिक्रिया भी मिल सकती है। टीम में काम करते समय अपनी बात साफ रखें, लेकिन दूसरों की राय काटने की आदत नुकसान कर सकती है। बिजनेस में नए संपर्क और दूर के लोगों से बातचीत उपयोगी रहेगी। यदि कोई योजना अटकी हुई थी, तो उसके लिए रास्ता खुलता दिख सकता है। बुध की स्थिति घर और काम के बीच ध्यान बांट सकती है, इसलिए लिखित बातों, समय सीमा और दस्तावेज पर दोबारा नजर डालें। छात्रों के लिए दिन अच्छा है, बस रिवीजन को हल्के में न लें।
धन राशिफल
आय के मामले में राहत मिल सकती है। कुछ लोगों को उम्मीद से थोड़ा बेहतर भुगतान, प्रोत्साहन या रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना है। परिवार की जरूरतों पर खर्च भी रहेगा। इसलिए हाथ में पैसा आते ही पूरा खर्च न कर दें। घर से जुड़ी खरीदारी, सुविधा या मरम्मत पर बजट बनाकर चलना ठीक रहेगा। किसी की बात सुनकर तुरंत निवेश करने से बचें। बचत का छोटा लक्ष्य भी आगे चलकर उपयोगी रहेगा।
सेहत राशिफल
सेहत सामान्य रहने के संकेत हैं, लेकिन मन की चंचलता थकान बढ़ा सकती है। नींद पूरी न होने पर चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। पानी, हल्का भोजन और थोड़ा टहलना आपको संतुलित रखेगा। स्क्रीन पर ज्यादा समय बिताने से बचें। शाम तक मानसिक दबाव कम करने के लिए कुछ समय खुद को दें। नियमित दिनचर्या से ऊर्जा स्थिर रहेगी।
आज की सलाह- बहस में जीत से ज्यादा रिश्ते की नरमी बचाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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