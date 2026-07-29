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मेष राशिफल 30 जुलाई: मेष राशि आज धन के मामले में सुनी-सुनाई बात पर न लें फैसला, पढ़ें आज का राशिफल

By Anita Baranwal
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Aries Horoscope Today 30 July 2026 Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal: मेष राशि राशि चक्र की पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। आइए जानते हैं, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 30 जुलाई 2026 का दिन-

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मेष राशिफल

Aries Horoscope Today 30 July 2026 Aaj Ka Mesh Rashifal, मेष राशिफल 30 जुलाई: कामकाज और सार्वजनिक छवि के मामले में दिन उपयोगी रह सकता है। लोगों के बीच आपकी बात सुनी जाएगी। किसी मीटिंग, चर्चा या जिम्मेदारी वाले काम में आपकी तैयारी असर दिखा सकती है। फिर भी हर बात में बहुत जल्दी फैसला लेने से बचें। मन के एक हिस्से में घर, परिवार या निजी सुविधा की चिंता भी चलती रहेगी। यही वजह है कि बाहर से आप मजबूत दिखेंगे, लेकिन भीतर हल्की उलझन रह सकती है। चंद्रमा का जोर कर्मक्षेत्र पर है, इसलिए दिन का बड़ा हिस्सा काम, लक्ष्य और समय प्रबंधन में जाएगा। कुछ लोगों को आपकी क्षमता पर भरोसा रहेगा और कुछ लोग आपकी राय मांग सकते हैं। कारोबार से जुड़े लोगों को नए संपर्क, पूछताछ या छोटे स्तर पर नए ऑर्डर की संभावना बन सकती है, पर शर्तें देखे बिना हामी न भरें। मंगल वाणी और धन वाले क्षेत्र में है, इसलिए बोलने का ढंग सीधा रहेगा। इसे थोड़ी नरमी के साथ रखें। इससे सम्मान भी बढ़ेगा और अनावश्यक टेंशन भी नहीं बनेगी।

मेष राशि आज धन के मामले में सुनी-सुनाई बात पर न लें फैसला, पढ़ें आज का राशिफल

लव राशिफल

रिश्तों में आकर्षण और अपनापन बना रहेगा, लेकिन आपकी व्यस्तता सामने वाले को दूरी जैसा महसूस करा सकती है। अगर किसी खास व्यक्ति से बात कम हो रही है तो छोटा सा संदेश भी असरदार रहेगा। प्रेम संबंध में भावनाओं से ज्यादा समय और ध्यान की जरूरत रहेगी। शादीशुदा लोगों को घर के माहौल को शांत रखने के लिए सुनने की आदत बढ़ानी होगी। परिवार में किसी बड़े की बात पहले सख्त लगेगी, बाद में वही काम की साबित हो सकती है। संतान से जुड़ी खुशी मिल सकती है, पर उनकी बात बीच में काटने से बचें।

करियर राशिफल

करियर के लिहाज से यह दिन हौसला बढ़ाने वाला है। वरिष्ठों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल सकती है। यदि आप किसी प्रोजेक्ट, प्रेजेंटेशन या इंटरव्यू जैसी स्थिति में हैं, तो तैयारी का फायदा मिलेगा। जो काम काफी दिनों से अटका था, उसमें आगे बढ़ने का रास्ता खुल सकता है। विद्यार्थियों के लिए ध्यान बंटने की संभावना रहेगी, क्योंकि मन एक साथ कई दिशाओं में जाएगा। बेहतर रहेगा कि विषयों की सूची बनाकर पढ़ाई करें। बुध प्रयास के क्षेत्र को सक्रिय कर रहा है, इसलिए लिखित काम, संचार, आवेदन, मेल और दस्तावेजी काम में गति रखेंगे तो लाभ होगा। कारोबार में विस्तार की सोच ठीक है, लेकिन जोखिम भरे अनुमान पर नहीं, पक्के आंकड़ों पर चलें।

धन राशिफल

पैसों के मामले में दिन मिला जुला है। कमाई की संभावना तो रहेगी, पर खर्च भी साथ साथ याद दिलाते रहेंगे कि बजट संभालना जरूरी है। कोई वस्तु, सुविधा या मनोरंजन पर अचानक खर्च करने का मन हो सकता है। निवेश को लेकर उत्साह रहेगा, लेकिन केवल सुनी सुनाई बात पर कदम न बढ़ाएं। कारोबार में नया ऑर्डर या भुगतान की बातचीत बन सकती है। परिवार से जुड़ा कोई खर्च प्राथमिकता ले सकता है। छोटे लाभ को भी हल्के में न लें। वही आगे राहत देगा।

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सेहत राशिफल

ऊर्जा ठीक रहेगी, लेकिन मानसिक थकान बीच बीच में महसूस हो सकती है। काम का दबाव बढ़ने पर गर्दन, कंधों या नींद के रूटीन पर असर पड़ सकता है। पानी कम न करें। भारी भोजन से सुस्ती बढ़ सकती है। थोड़ी देर खुली हवा में चलना और स्क्रीन से बीच बीच में दूरी रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। मन में चल रही पारिवारिक चिंता को दबाने के बजाय किसी भरोसेमंद व्यक्ति से शांत तरीके से साझा करें।

आज की सलाह: बड़े फैसले उत्साह में नहीं, साफ जानकारी और शांत दिमाग से लें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

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अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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