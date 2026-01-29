Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Aries Horoscope today 30 January 2026 Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal daily future predictions and bhavishyafal
मेष राशिफल 30 जनवरी 2026: मेष राशि: लव लाइफ रहेगी बेहतर, करियर में मिलेंगे नए मौके, मेहनत से बनेगी नई पहचान

मेष राशिफल 30 जनवरी 2026: मेष राशि: लव लाइफ रहेगी बेहतर, करियर में मिलेंगे नए मौके, मेहनत से बनेगी नई पहचान

संक्षेप:

Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal, Aries Horoscope 30 January 2026: राशि चक्र की यह पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। आइए जानते हैं, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 30 जनवरी 2026 का दिन…

Jan 29, 2026 06:46 pm ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Aries Horoscope Today 30 January 2026, Aaj ka Mesh Rashifal, मेष राशिफल: मेष राशि वालों का आज का दिन निजी और प्रोफेशनल दोनों ही मामलों में संतुलन बनाने का है। प्रेम संबंधों में साथी की भावनाओं को समझना और उनका सम्मान करना जरूरी होगा। अगर आप रिश्ते में ईमानदारी और संयम बनाए रखते हैं, तो उसके अच्छे नतीजे सामने आएंगे। प्रोफेशनल लाइफ में आज स्थिरता रहेगी और किसी बड़े उतार-चढ़ाव की संभावना नहीं है। हालांकि काम का दबाव थोड़ा बढ़ सकता है। सेहत से जुड़ी हल्की परेशानियां सामने आ सकती हैं, लेकिन कुल मिलाकर दिन सामान्य रहेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी, लेकिन खर्च सोच-समझकर करना जरूरी होगा। हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने से मानसिक और शारीरिक रूप से खुद को बेहतर महसूस करेंगे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मेष लव राशिफल: आज प्रेम संबंधों में सकारात्मक माहौल बना रहेगा। भले ही रिश्ते में छोटी-मोटी नोकझोंक या बहस हो, लेकिन उसका असर लंबे समय तक नहीं रहेगा। आप दोनों एक-दूसरे के साथ समय बिताना पसंद करेंगे और आपसी समझ बेहतर होगी। दिन का दूसरा हिस्सा प्रेम प्रस्ताव रखने के लिए अनुकूल माना जा रहा है। अगर आप अपने रिश्ते को लेकर परिवार को बताना चाहते हैं, तो माता-पिता का सहयोग मिलने की संभावना है। कुछ लोगों के जीवन में पुराना प्रेम संबंध दोबारा दस्तक दे सकता है और बीती बातों को सुलझाकर रिश्ता फिर से आगे बढ़ सकता है। शादीशुदा महिलाओं को ससुराल पक्ष के साथ तालमेल बनाए रखने की जरूरत होगी, खासकर जीवनसाथी के माता-पिता और भाई-बहनों के साथ रिश्तों में संतुलन जरूरी रहेगा।

मेष करियर राशिफल: कार्यस्थल पर आज आपकी जिम्मेदारी और मेहनत को परखा जाएगा। आपको नई जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं, जिनके लिए अतिरिक्त समय और मेहनत की जरूरत पड़ेगी। ऑफिस पॉलिटिक्स से दूरी बनाए रखें और अपने काम पर फोकस रखें। कुछ कार्य ऐसे हो सकते हैं जिनमें धैर्य और विनम्रता दिखाना जरूरी होगा। नौकरी के सिलसिले में यात्रा के योग बन सकते हैं। जो लोग नौकरी बदलने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें इंटरव्यू में सफलता मिल सकती है। इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, एविएशन, बैंकिंग और ट्रांसपोर्ट से जुड़े व्यवसायियों के लिए दिन लाभदायक रहेगा। छात्रों के लिए भी आज का दिन अनुकूल है और परीक्षा या प्रतियोगिता में सफलता मिलने की संभावना है।

ये भी पढ़ें:शुक्र के उदय होने से इन राशियों का होगा भाग्योदय, देखें क्या आपको भी होगा फायदा

मेष आर्थिक राशिफल: आर्थिक रूप से आज का दिन मजबूत रहेगा। आमदनी के नए स्रोत बन सकते हैं या पुराने निवेश से अच्छा रिटर्न मिल सकता है। शेयर बाजार में सोच-समझकर किया गया निवेश फायदेमंद रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और ट्रेडिंग से जुड़े लोगों को विशेष लाभ हो सकता है। यह समय पुराने बैंक लोन या उधार चुकाने के लिए भी अच्छा माना जा रहा है। कुछ महिलाएं आज यात्रा से जुड़े खर्च कर सकती हैं, जैसे फ्लाइट टिकट या होटल बुकिंग। बच्चों की पढ़ाई या भविष्य से जुड़ी योजनाओं पर भी धन खर्च हो सकता है, जो आगे चलकर लाभ देगा।

ये भी पढ़ें:1 फरवरी माघ पूर्णिमा पर अद्भुत संयोग, इन 6 राशियों को होगा जबरदस्त फायदा

मेष स्वास्थ्य राशिफल: सेहत को लेकर आज थोड़ी सतर्कता जरूरी है। हल्की-फुल्की समस्याएं जैसे आंखों में जलन, थकान, वायरल बुखार या गले में खराश हो सकती है। हालांकि ये परेशानी ज्यादा गंभीर नहीं होगी और रोजमर्रा के काम प्रभावित नहीं होंगे। सीढ़ियों का इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतें और जल्दबाजी से बचें। आज भारी एक्सरसाइज या जोखिम भरे एडवेंचर स्पोर्ट्स से दूरी बनाकर रखें। मानसिक रूप से खुद को शांत रखने की कोशिश करें। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं और नकारात्मक सोच से दूर रहें, इससे सेहत और मन दोनों बेहतर रहेंगे।

ये भी पढ़ें:कुंभ राशि में शुक्र और बुध के प्रवेश से इन राशियों का शुरू होगा गोल्डन टाइम

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
Aries Aries Horoscope Mesh Rashifal अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने