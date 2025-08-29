Aries Horoscope Today 30 August 2025 aaj ka mesh rashi ka rashifal daily future predictions मेष राशिफल 30 अगस्त : मेष राशि वालों की आर्थिक स्थिति रहेगी अच्छी, करेंगे दान-पुण्य, पढ़ें विस्तृत भविष्यफल, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Aries Horoscope Today 30 August 2025 aaj ka mesh rashi ka rashifal daily future predictions

मेष राशिफल 30 अगस्त : मेष राशि वालों की आर्थिक स्थिति रहेगी अच्छी, करेंगे दान-पुण्य, पढ़ें विस्तृत भविष्यफल

Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal, Aries Horoscope 30 August 2025 : राशि चक्र की यह पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। मेष राशि वाले आज प्रोफेशनल फैसले समझदारी से लें। आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहेगी। 

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेयFri, 29 Aug 2025 07:50 PM
share Share
Follow Us on
मेष राशिफल 30 अगस्त : मेष राशि वालों की आर्थिक स्थिति रहेगी अच्छी, करेंगे दान-पुण्य, पढ़ें विस्तृत भविष्यफल

Aries Horoscope Today 30 August 2025, Aaj ka Mesh Rashifal मेष राशिफल: लव रिलेशनशिप में सुखद पल आपका इंतजार कर रहे हैं। आप आज प्रोफेशनल समस्याओं को सुलझाने में भी सफल होंगे। आज कर्ज निपटाने की कोशिश करें। लव अफेयर को अच्छे से निभाएं। आज प्रोफेशनल फैसले समझदारी से लें। आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहेगी। आज कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या नहीं होगी।

लव राशिफल- लव रिलेशनशिप में वाद-विवाद से दूर रहें और शांति से प्रेमी की बात सुने। दिन का दूसरा भाग नए लवर्स के लिए महत्वपूर्ण है। दिन के दूसरे भाग में कुछ रिश्तों में परेशानियां आएंगी। इन परेशानियों को समय रहते निपटा लें, नहीं तो बाद में दिक्कतें बढ़ जाएंगी। प्रेमी को उसका पर्सनल स्पेस दें और अपने विचार उस पर न थोपें। शादीशुदा जातक परिवार बढ़ाने के बारे में विचार कर सकते हैं। कुछ लव अफेयर्स आज टॅाक्सिक हो सकते हैं। आपको सावधान रहने की आवश्यकता है।

करियर राशिफल- आपको जो टास्क दिए गए हैं उनपर फोकस करें। किसी प्रोजक्ट में काम करते समय आपको क्लाइंट की उम्मीदों पर भी खरा उतरना होगा। सीनियर्स आपको महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दे सकते हैं। जिसके लिए आपको अतिरिक्त काम करने की आवश्यकता होगी। आईटी, इंजीनियर, सेल्सपर्सन और वकीलों को आज कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है और प्रोफेशनल रूप से आगे बढ़ने के लिए अन्य टीम के सदस्यों से बेहतर प्रदर्शन करना होगा। कुछ लोग आज नया संस्थान भी जॅाइन कर सकते हैं। फाइनेंस, बैकिंग और अकाउंट्स से जुड़े लोगों के लिए समय थोड़ा मुश्किल रहेगा। वहीं व्यापारियों को क्लाइंट की नाराजगी का सामना करना पड़ेगा।

ये भी पढ़ें:सितंबर में लगेंगे 2 ग्रहण, मेष समेत इन 3 राशियों की बदलेगी किस्मत

आर्थिक राशिफल- आज कोई बड़ी आर्थिक समस्या नहीं रहेगी। हालांकि कुछ सीनियर्स स्टॅाक मार्केट में पैसा गंवा सकते हैं। दिन के पहले भाग में आप घर की मरम्मत करा सकते हैं। वहीं महिलाएं आज कार्यक्षेत्र में किसी सेलिब्रेशन में धन खर्च कर खुश होंगी। आज आप किसी सामाजिक कार्य या एनजीओ के लिए भी दान कर सकते हैं। व्यापारियों को विदेश में व्यापार करने के लिए धन जुटाने में समस्याएं हो सकती हैं।

स्वास्थ्य राशिफल- आज कोई सीरियरल हेल्थ समस्या नहीं होगी। हालांकि कुछ महिलाओं को स्त्री रोग संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। बच्चों को वायरल फीवर, सर दर्द या स्किन से संबंधित समस्या हो सकती है। कुछ लोगों को जोड़ों में दर्द हो सकता है। वहीं बुजुर्गों को नींद से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। खिलाड़ियों को मैदान में सावधान रहने की आवश्यकता होगी। बुजुर्गों को नेत्र संबंधित समस्याओं के लिए चिकित्सकीय देखभाल की आवश्यकता होगी।

ये भी पढ़ें:2027 तक इन 5 राशियों पर रहेगी शनि की टेढ़ी नजर, रोजाना करें हनुमान जी का ये उपाय

मेष राशि के गुण-

ताकत: आशावादी, ऊर्जावान, ईमानदार, बहुप्रतिभाशाली, साहसी, उदार, हंसमुख, जिज्ञासु

कमजोरी: लापरवाह, तर्क-वितर्क करने वाला, जोर से बोलने वाला, अधीर

प्रतीक: राम

तत्त्व: अग्नि

शरीर का भाग: सिर

राशि स्वामी: मंगल

शुभ दिन: मंगलवार

शुभ रंग : लाल

भाग्यशाली अंक: 5

शुभ रत्न: माणिक्य

मेष अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मेष, तुला

औसत अनुकूलता: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

किस राशि के साथ कम जमेगी: कर्क, मकर

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)