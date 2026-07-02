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मेष राशिफल 3 जुलाई: मेष राशि आज जल्दबाजी में न लें धन से जुड़े फैसले, पढ़ें आज का मेष राशिफल

Anita Baranwal लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Aries Horoscope Today 3 July 2026 Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal: मेष राशि राशि चक्र की पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। आइए जानते हैं, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 3 जुलाई 2026 का दिन-

मेष राशिफल 3 जुलाई: मेष राशि आज जल्दबाजी में न लें धन से जुड़े फैसले, पढ़ें आज का मेष राशिफल

Aries Horoscope Today 3 July 2026 Aaj Ka Mesh Rashifal, मेष राशिफल 3 जुलाई: आज सुबह का पहला हिस्सा कामकाज और छवि पर फोकस लेकर आता है। किसी जरूरी जिम्मेदारी, मीटिंग, जवाब या लंबित बात को संभालना पड़ सकता है। मन यह चाहेगा कि सब कुछ जल्दी निपट जाए, लेकिन बेहतर रहेगा कि एक-एक कदम साफ रखें। दिन बढ़ने पर माहौल हल्का होता जाएगा और लोगों से सहयोग मिलने के संकेत बनेंगे। पहचान, नेटवर्क और दोस्तों से जुड़ी बातें ज्यादा सक्रिय रहेंगी। किसी पुराने संपर्क से काम की बात आगे बढ़ सकती है। घर के मामलों में भी ध्यान देना होगा, क्योंकि मन बार-बार निजी आराम और मानसिक शांति की तरफ जाएगा। बुध के वक्री होने से परिवार या घर से जुड़ी किसी बात में दोबारा चर्चा हो सकती है। शब्दों का चुनाव नरम रखें। मंगल वाणी को तेज कर रहा है, इसलिए छोटी बात को बहस में बदलने से बचना जरूरी है। कुल मिलाकर दिन में प्रगति की संभावना अच्छी है, पर सबसे अच्छा नतीजा उसी को मिलेगा जो जल्दबाजी के बजाय समझदारी से चले। अपने दम पर काम करने की क्षमता बनी रहेगी, फिर भी भरोसेमंद लोगों की राय सुनना फायदेमंद रहेगा।

मेष राशिफल 3 जुलाई: मेष राशि आज जल्दबाजी में न लें धन से जुड़े फैसले, पढ़ें आज का मेष राशिफल

लव राशिफल

रिश्तों में अपनापन रहेगा, लेकिन भावनाओं को सही शब्द देना जरूरी होगा। घर, परिवार और साथी से जुड़ी उम्मीदें बढ़ सकती हैं। अगर हाल में दूरी या गलतफहमी रही है, तो दिन का दूसरा हिस्सा बातचीत के लिए बेहतर रहेगा। मन में जो बात है, उसे घुमा कर न कहें। सीधे पर शांत लहजे में रखें। अविवाहित लोगों को किसी जानकार के जरिए दिलचस्प बातचीत शुरू होने का मौका मिल सकता है, पर अभी बहुत जल्दी निष्कर्ष पर न जाएं। परिवार के किसी सदस्य की राय भी आपके रिश्ते के फैसले को प्रभावित कर सकती है। प्यार में देखभाल दिखेगी, लेकिन अधिकार जताने की आदत कम रखें।

करियर राशिफल

करियर के लिहाज से यह दिन उपयोगी है। शुरुआती समय में अधिकारी, क्लाइंट या सीनियर की उम्मीदें ज्यादा लग सकती हैं, इसलिए तैयारी पूरी रखें। उसके बाद सहयोग, रेफरेंस, टीम सपोर्ट और नेटवर्किंग से फायदा मिल सकता है। जो लोग बिजनेस में हैं, उन्हें नए ऑर्डर, पूछताछ या आगे की बातचीत के संकेत मिल सकते हैं, लेकिन हर प्रस्ताव को जांचने के बाद ही हां करें। छात्रों के लिए फोकस ठीक रहेगा, खासकर समूह में पढ़ने या नोट्स साझा करने से मदद मिलेगी। रचनात्मक सोच भी काम आएगी, हालांकि मन बीच-बीच में भटक सकता है। अपनी प्राथमिकताएं लिखकर चलेंगे तो दिन ज्यादा उत्पादक रहेगा।

धन राशिफल

पैसों के मामले में दिन संभला हुआ है, पर खर्च और निवेश दोनों में संतुलन चाहिए। कुछ लोग घर, सुविधा या परिवार की जरूरत पर खर्च कर सकते हैं। आय के नए रास्तों पर सोच बन सकती है, लेकिन जोखिम भरे फैसले जल्दबाजी में न लें। किसी दोस्त या संपर्क से कमाई का आइडिया मिले तो पहले उसकी शर्तें समझें। उधार देने या लेने में साफ बात करना जरूरी होगा। बजट बनाकर चलेंगे तो मन भी शांत रहेगा और बाद की टेंशन भी कम होगी।

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सेहत राशिफल

ऊर्जा ठीक रहेगी, लेकिन मानसिक ओवरलोड से थकान महसूस हो सकती है। काम और घर दोनों को साथ संभालने में दिमाग ज्यादा व्यस्त रह सकता है। नींद, पानी और समय पर भोजन को हल्के में न लें। गर्दन, कंधे या शरीर में जकड़न जैसी सामान्य परेशानी हो तो थोड़ी स्ट्रेचिंग मदद करेगी। बहुत देर तक एक ही जगह बैठने से बचें। भावनात्मक दबाव भीतर न रखें। किसी अपने से बात करने से मन हल्का होगा।

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आज की सलाह- जरूरी फैसले सोचकर लें और बातचीत में आवाज से ज्यादा शब्दों की मिठास रखें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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