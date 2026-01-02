Hindustan Hindi News
मेष राशिफल 3 जनवरी : मेष राशि वाले आज धन के मामले में रहें सर्तक, जल्दबाजी में न करें काम

मेष राशिफल 3 जनवरी : मेष राशि वाले आज धन के मामले में रहें सर्तक, जल्दबाजी में न करें काम

संक्षेप:

Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal, Aries Horoscope 3 January 2026: राशि चक्र की यह पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। मेष राशि वालों की ऊर्जा आज अच्छी और सकारात्मक रहेगी। कोई एक जरूरी काम चुनें और उसी पर ध्यान लगाएं।

Jan 02, 2026 09:04 pm ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Aries Horoscope Today 3 January 2026, Aaj ka Mesh Rashifal, मेष राशिफल: मेष राशि वालों की ऊर्जा आज अच्छी और सकारात्मक रहेगी। कोई एक जरूरी काम चुनें और उसी पर ध्यान लगाएं। बोलचाल में नरमी रखें और छोटे-छोटे लेकिन लगातार कदम उठाएं। इससे काम में भी तरक्की होगी और परिवार के साथ अच्छे पल भी मिलेंगे। आज धैर्य बनाए रखना बहुत जरूरी है। मेष राशि वालों की आज सुबह जोश और उत्साह से भरी रह सकती है। आप काम करने के लिए तैयार महसूस करेंगे। लेकिन जल्दबाजी करने के बजाय शांति से योजना बनाकर आगे बढ़ें। घर और ऑफिस दोनों जगह धीरे-धीरे किया गया काम ज्यादा असर दिखाएगा। दोस्ताना बातचीत से छोटी-मोटी गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। बड़े फैसलों में आज हाथ न डालें। अगर कोई मदद की पेशकश करे तो उसे मना न करें। शाम तक मन हल्का और अंदर से संतुष्टि महसूस होगी।

मेष राशि का लव राशिफल: आज प्यार के मामलों में सबसे जरूरी है शांति से सुनना। अगर आप सिंगल हैं तो मुस्कान और सामान्य बातचीत से बात आगे बढ़ सकती है। छोटी-सी बातचीत आगे चलकर अच्छे रिश्ते का रूप ले सकती है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उन्हें आज साफ बात करनी चाहिए और पार्टनर की तारीफ भी करनी चाहिए। बहस के दौरान तीखे शब्द बोलने से बचें। अगर आपका पार्टनर आज शांत है तो उसे समझें और दबाव न डालें। एक प्यार भरा मैसेज, छोटी-सी मदद या अपनापन रिश्ता मजबूत करेगा। ये छोटे कदम भरोसा बढ़ाएंगे और दिन के अंत तक नजदीकियां बढ़ेंगी। सम्मान, वादा निभाना और साफ व्यवहार आने वाले समय में रिश्ते को स्थिर और संतुलित बनाएगा।

मेष राशि का करियर राशिफल: आज का दिन काम में धीरे-धीरे आगे बढ़ने का है। सबसे पहले एक छोटा काम चुनें और उसे अच्छे से पूरा करें। इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा। अगर कोई काम ज्यादा बड़ा लग रहा है तो मदद मांगने में हिचकिचाएं नहीं, टीम का सहयोग काम आसान कर देगा। किसी नए प्रोजेक्ट या बदलाव पर तुरंत फैसला न लें, पहले सारी जानकारी साफ करें। अपने सीनियर्स को छोटे और साफ अपडेट देते रहें। आपकी मेहनत नोटिस की जाएगी और हफ्ते के अंत तक तारीफ या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। समय को सही ढंग से मैनेज करें, काम की रिपोर्ट रखें और छोटी जीतों को भी सराहें।

मेष राशि का आर्थिक राशिफल: आज पैसों के मामले में सतर्क रहने की जरूरत है। सबसे पहले बिल और जरूरी खर्चों की लिस्ट बना लें। बड़े खर्च या जल्दबाजी वाले निवेश से बचें। अगर कोई पैसा कमाने का ऑफर समझ में न आए तो उसे तुरंत स्वीकार न करें, पहले पूरी जानकारी लें। अगर अतिरिक्त पैसा मिले तो उसका थोड़ा हिस्सा बचत में डालें। आज की समझदारी और साधारण बचत आगे चलकर आर्थिक सुरक्षा देगी और महीने के अंत तक मानसिक शांति भी मिलेगी। सोच-समझकर प्लानिंग और नियमित बचत से धीरे-धीरे हालात मजबूत होंगे।

मेष राशि का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी ऊर्जा अच्छी है, लेकिन संतुलन बनाए रखना जरूरी है। सुबह हल्की सैर या स्ट्रेचिंग से शरीर को एक्टिव करें। दिनभर पानी पीते रहें और थकान लगे तो आराम करें। अगर तनाव बढ़े तो गहरी सांस लें या कुछ देर शांत बैठें। रात को भारी खाना न खाएं, हल्का और सादा भोजन बेहतर रहेगा। आज अगर मोबाइल और स्क्रीन जल्दी बंद करके सोएंगे तो नींद अच्छी आएगी और अगला दिन और बेहतर महसूस होगा। नियमित और छोटे-छोटे हेल्थ केयर कदम आपकी ऊर्जा को लंबे समय तक बनाए रखेंगे।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
