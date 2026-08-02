मेष राशिफल 3 अगस्त: आज धन से जुड़ा रिस्क भरा फैसला न लें, पढ़ें आज का राशिफल

मेष राशिफल 3 अगस्त: आज धन से जुड़ा रिस्क भरा फैसला न लें, पढ़ें आज का राशिफल
Aries Horoscope Today 3 August 2026 Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal: मेष राशि राशि चक्र की पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। आइए जानते हैं, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 3 अगस्त 2026 का दिन-
Aries Horoscope Today 3 August 2026 Aaj Ka Mesh Rashifal, मेष राशिफल : दिन की शुरुआत थोड़ी बिखरी हुई लग सकती है। मन एक साथ कई बातों में उलझेगा। घर की जिम्मेदारियां, निजी खर्च और अपने लिए समय न निकाल पाने की भावना आपको थोड़ा भारी बना सकती है। चंद्रमा बारहवें भाव के असर से अंदर ही अंदर सोच ज्यादा चलेगी। ऊपर से शनि का दबाव भी यह संकेत देता है कि छोटी बातों को लेकर टेंशन बढ़ सकती है। इसलिए हर काम तुरंत निपटाने की जिद न करें। जो जरूरी है, वही पहले करें। छोटे भाई बहन या करीबी लोगों के साथ बात करते समय शब्दों पर ध्यान दें। सामने वाले की बात आधी सुनकर प्रतिक्रिया देने से गलतफहमी हो सकती है। घर के माहौल को हल्का रखने की कोशिश करें। किसी पुराने अधूरे काम को चुपचाप पूरा करने का अच्छा समय है। अगर अकेले थोड़ा समय मिले तो उसे बेकार चिंता में न गंवाएं। मन को साफ करने के लिए लिखकर प्लान बनाना फायदेमंद रहेगा। शाम तक व्यर्थ भागदौड़ से बचेंगे तो थकान कम रहेगी और सोच भी बेहतर होगी।
मेष राशिफल 3 अगस्त: आज धन से जुड़ा रिस्क भरा फैसला न लें, पढ़ें आज का राशिफल
लव राशिफल
साथी के साथ बात करते समय लहजा सबसे अहम रहेगा। छोटी शिकायत भी अगर तीखे शब्दों में निकल गई तो बात जरूरत से ज्यादा बढ़ सकती है। घरेलू माहौल पर इसका असर पड़ सकता है। अभी आपको सही साबित होने से ज्यादा रिश्ता संभालने पर ध्यान देना चाहिए। जो लोग किसी रिश्ते में हैं, वे जवाब देने की जल्दी न करें। पहले समझें कि सामने वाला क्या कहना चाहता है। पुराने गिले फिर से छेड़ने से बचें। परिवार के किसी सदस्य की वजह से भी तनाव आ सकता है, पर बीच का रास्ता निकालना संभव है। नरमी दिखाना कमजोरी नहीं होगी।
करियर राशिफल
काम के मामले में दिन पूरी तरह खराब नहीं है, लेकिन फोकस टूटने का खतरा रहेगा। मंगल और बुध प्रयास वाले क्षेत्र को सक्रिय कर रहे हैं, इसलिए अगर आप सही दिशा पकड़ लें तो काफी काम निपटा सकते हैं। दिक्कत यह रहेगी कि बीच बीच में मन हटेगा या किसी मैसेज, कॉल या छोटी बहस में समय निकल सकता है। ऑफिस में अपनी बात साफ रखें, लेकिन बहस का रूप न दें। छात्रों के लिए अकेले पढ़ना ज्यादा असरदार रहेगा। ग्रुप स्टडी में ध्यान भटक सकता है। जो लोग फ्रीलांस, लेखन, सेल्स या कम्युनिकेशन से जुड़े हैं, उन्हें ड्राफ्ट और डिटेल दोबारा जांचनी चाहिए। किसी जरूरी मेल या दस्तावेज में जल्दबाजी न करें।
धन राशिफल
खर्च आय से थोड़ा आगे निकलने की कोशिश करेगा। जरूरत और इच्छा के बीच फर्क रखना जरूरी होगा। खासकर ऑनलाइन खरीद, घर के सामान, यात्रा या सुविधा पर होने वाला खर्च बढ़ सकता है। अभी बड़ा निवेश या जोखिम भरा फैसला टालना बेहतर रहेगा। बजट लिखकर चलेंगे तो स्थिति संभली रहेगी। किसी को उधार देने या साझा खर्च में बिना हिसाब शामिल होने से बचें। छोटी बचत भी काम आएगी। पैसों का दबाव मानसिक शांति पर असर डाल सकता है, इसलिए जितना साफ हिसाब रहेगा उतनी राहत मिलेगी।
सेहत राशिफल
ऊर्जा का स्तर ऊपर नीचे हो सकता है। नींद पूरी न होने, ज्यादा सोचने या अनियमित खाने से थकान बढ़ेगी। शरीर से ज्यादा मन को आराम की जरूरत है। देर रात जागने से बचें। हल्का भोजन, पर्याप्त पानी और थोड़ी वॉक आपके लिए काफी सहायक रहेगी। अगर स्क्रीन पर लंबे समय तक काम करते हैं तो बीच में छोटे ब्रेक लें। दिन को थोड़ा धीमा करना ही सबसे अच्छा सेल्फ केयर होगा।
आज की सलाह: खर्च लिखकर चलें और रिश्तों में जवाब देने से पहले दो मिनट रुकें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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