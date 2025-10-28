मेष राशिफल 29 अक्टूबर: पैसों को मैनेज करने में सावधान रहें आज, करना होगा एक्स्ट्रा घंटे काम

संक्षेप: Aries Horoscope Today 29 October 2025 Aaj Ka Mesh Rashifal Future prediction: मेष राशि राशि चक्र की पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है।

Aries Horoscope Today, मेष राशिफल 29 अक्टूबर 2025: रिलेशन को रोमांटिक और क्रिएटिव बनाए रखें। आज समझदारी भरे प्रोफेशनल फैसले लें। फाइनेंशियल सिचूऐशन अच्छी रहेगी और स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा।

मेष लव लाइफ: रिश्तों में बहस से बचें क्योंकि इसकी आपको भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। आपको फैमिली लाइफ में माता-पिता के दखलअंदाजी से भी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इससे मामले और भी प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। आज आपको एक अच्छा श्रोता बनने की जरूरत है। जीवनसाथी रोमांटिक होना पसंद करेगा। आपको भी माता-पिता के साथ प्रेम संबंधों पर बात करने के लिए तैयार रहना चाहिए। दोपहर में अहंकार के कारण कुछ प्रेम संबंध अचानक से टॉक्सिक महसूस हो सकते हैं।

करियर राशिफल: ऑफिस में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। किसी सीनियर को आपका रवैया पसंद नहीं आ सकता है और यह आपके लिए समस्या पैदा कर सकता है। डेडलाइन का ध्यान रखें। जिन लोगों के पास टीम मैनेजमेंट और प्रोडक्टिविटी जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं, उन्हें आज एक्स्ट्रा घंटे काम करने की आवश्यकता होगी। मैनेजमेंट की नजरों में बने रहने के लिए नाखुश क्लाइंट्स से स्मार्ट तरीके से निपटें। ऑफिस पर आज अहंकार के लिए कोई जगह नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स, निर्माण, ऑटोमोबाइल और स्टेशनरी से जुड़े व्यवसायियों को अच्छा मुनाफा होगा।

फाइनेंशियल लाइफ: धन का आगमन होगा। आज आपको पैसों को मैनेज करने में अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदने में माहिर हैं। वहीं, कुछ महिलाएं आज रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ आर्थिक मुद्दों को भी सुलझा सकती हैं। दोपहर के दौरान शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए समय अच्छा है। अगर आर्थिक स्थिति अनुमति देती है, तो आप विदेश में छुट्टियां बिताने पर भी सोच सकते हैं। बिजनेस करने वले कॉन्फिडेंस से कोई नया व्यापार शुरू कर सकते हैं या रियल एस्टेट में समझदारी भरा निवेश कर सकते हैं।

सेहत राशिफल: आप सेहत के लिहाज से अच्छे हैं। कुछ जातकों को पाचन संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। आज त्वचा संबंधी समस्या भी हो सकती है। प्रोटीन और विटामिन से भरपूर बैलेंस डाइट लेना अच्छा है। महिलाओं को रसोई में चाकू का इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतने की जरूरत है। अगर आपको नींद से जुड़ी समस्या है, तो दवाओं के बजाय प्राकृतिक तरीकों का इस्तेमाल करें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ