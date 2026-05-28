मेष राशिफल 29 मई 2026: मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 29 मई का दिन, पढ़ें विस्तृत राशिफल

Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal, Aries Horoscope 29 May 2026: राशि चक्र की यह पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। आइए जानते हैं, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 29 मई 2026 का दिन…

Aries Horoscope Today 29 May 2026, Aaj ka Mesh Rashifal, मेष राशिफल- 29 मई 2026 को मेष राशि वालों का दिन ठीक-ठाक रहने वाला है। सुबह से ही काम ज्यादा रह सकता है। कुछ लोग अपने काम को लेकर थोड़ा टेंशन में भी रहेंगे, लेकिन धीरे-धीरे चीजें संभल जाएंगी। आज किसी पुराने रुके काम में हलचल दिख सकती है। घर में भी माहौल सामान्य रहेगा। परिवार के किसी सदस्य से जरूरी बात हो सकती है। दिनभर भागदौड़ रहेगी लेकिन शाम तक राहत महसूस होगी। किसी बात को लेकर ज्यादा सोचने से बचें, नहीं तो बिना वजह मन परेशान हो सकता है।

मेष राशि का लव राशिफल प्रेम जीवन की बात करें तो आज रिश्तों में पहले से सुधार देखने को मिलेगा। अगर पार्टनर से कुछ दिनों से बातचीत कम हो रही थी तो आज माहौल थोड़ा बेहतर हो सकता है। छोटी-छोटी बातों को लेकर बहस करने से बचें। जो लोग शादीशुदा हैं, उन्हें जीवनसाथी का साथ मिलेगा। घर के कामों में भी सहयोग बना रहेगा। सिंगल लोगों की किसी नए इंसान से बातचीत शुरू हो सकती है। हालांकि जल्दी किसी पर भरोसा करना ठीक नहीं रहेगा। रिश्तों में धीरे-धीरे आगे बढ़ना बेहतर रहेगा।

मेष राशि का करियर राशिफल कामकाज के मामले में दिन व्यस्त रहेगा। नौकरी करने वाले लोगों पर जिम्मेदारी बढ़ सकती है। ऑफिस में नया काम मिल सकता है, जिस वजह से थोड़ा दबाव भी महसूस होगा। हालांकि मेहनत का फायदा आगे जरूर मिलेगा। कुछ लोगों को अधिकारियों से तारीफ भी मिल सकती है। व्यापार करने वालों को आज नए लोगों से फायदा मिल सकता है। रुका हुआ काम धीरे-धीरे आगे बढ़ेगा। अगर कोई नया काम शुरू करने का सोच रहे हैं तो जल्दबाजी न करें।

मेष राशि का आर्थिक राशिफल पैसों के मामले में दिन सामान्य रहेगा। खर्चे बढ़ सकते हैं लेकिन जरूरत के हिसाब से ही पैसे निकलेंगे। कहीं से रुका पैसा मिलने की उम्मीद बन सकती है। आज उधार देने से बचना बेहतर रहेगा। निवेश करने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना ठीक रहेगा। परिवार की जरूरतों पर खर्च हो सकता है। हालांकि आर्थिक स्थिति पूरी तरह खराब नहीं रहेगी।

मेष राशि का स्वास्थ्य राशिफल स्वास्थ्य की बात करें तो शरीर में थकान रह सकती है। लगातार काम करने की वजह से सिर भारी लग सकता है। कुछ लोगों को आंखों में जलन या नींद कम आने जैसी परेशानी भी हो सकती है। समय पर खाना खाना जरूरी रहेगा। बाहर का ज्यादा मसालेदार खाना खाने से बचें। थोड़ा आराम भी करते रहें।