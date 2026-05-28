मेष राशिफल 29 मई 2026: मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 29 मई का दिन, पढ़ें विस्तृत राशिफल
Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal, Aries Horoscope 29 May 2026: राशि चक्र की यह पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। आइए जानते हैं, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 29 मई 2026 का दिन…
Aries Horoscope Today 29 May 2026, Aaj ka Mesh Rashifal, मेष राशिफल- 29 मई 2026 को मेष राशि वालों का दिन ठीक-ठाक रहने वाला है। सुबह से ही काम ज्यादा रह सकता है। कुछ लोग अपने काम को लेकर थोड़ा टेंशन में भी रहेंगे, लेकिन धीरे-धीरे चीजें संभल जाएंगी। आज किसी पुराने रुके काम में हलचल दिख सकती है। घर में भी माहौल सामान्य रहेगा। परिवार के किसी सदस्य से जरूरी बात हो सकती है। दिनभर भागदौड़ रहेगी लेकिन शाम तक राहत महसूस होगी। किसी बात को लेकर ज्यादा सोचने से बचें, नहीं तो बिना वजह मन परेशान हो सकता है।
मेष राशि का लव राशिफल
प्रेम जीवन की बात करें तो आज रिश्तों में पहले से सुधार देखने को मिलेगा। अगर पार्टनर से कुछ दिनों से बातचीत कम हो रही थी तो आज माहौल थोड़ा बेहतर हो सकता है। छोटी-छोटी बातों को लेकर बहस करने से बचें। जो लोग शादीशुदा हैं, उन्हें जीवनसाथी का साथ मिलेगा। घर के कामों में भी सहयोग बना रहेगा। सिंगल लोगों की किसी नए इंसान से बातचीत शुरू हो सकती है। हालांकि जल्दी किसी पर भरोसा करना ठीक नहीं रहेगा। रिश्तों में धीरे-धीरे आगे बढ़ना बेहतर रहेगा।
मेष राशि का करियर राशिफल
कामकाज के मामले में दिन व्यस्त रहेगा। नौकरी करने वाले लोगों पर जिम्मेदारी बढ़ सकती है। ऑफिस में नया काम मिल सकता है, जिस वजह से थोड़ा दबाव भी महसूस होगा। हालांकि मेहनत का फायदा आगे जरूर मिलेगा। कुछ लोगों को अधिकारियों से तारीफ भी मिल सकती है। व्यापार करने वालों को आज नए लोगों से फायदा मिल सकता है। रुका हुआ काम धीरे-धीरे आगे बढ़ेगा। अगर कोई नया काम शुरू करने का सोच रहे हैं तो जल्दबाजी न करें।
मेष राशि का आर्थिक राशिफल
पैसों के मामले में दिन सामान्य रहेगा। खर्चे बढ़ सकते हैं लेकिन जरूरत के हिसाब से ही पैसे निकलेंगे। कहीं से रुका पैसा मिलने की उम्मीद बन सकती है। आज उधार देने से बचना बेहतर रहेगा। निवेश करने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना ठीक रहेगा। परिवार की जरूरतों पर खर्च हो सकता है। हालांकि आर्थिक स्थिति पूरी तरह खराब नहीं रहेगी।
मेष राशि का स्वास्थ्य राशिफल
स्वास्थ्य की बात करें तो शरीर में थकान रह सकती है। लगातार काम करने की वजह से सिर भारी लग सकता है। कुछ लोगों को आंखों में जलन या नींद कम आने जैसी परेशानी भी हो सकती है। समय पर खाना खाना जरूरी रहेगा। बाहर का ज्यादा मसालेदार खाना खाने से बचें। थोड़ा आराम भी करते रहें।
कुल मिलाकर दिन सामान्य से अच्छा रहेगा। काम धीरे-धीरे पूरे होंगे। रिश्तों में सुधार दिखेगा और मन भी पहले से हल्का महसूस होगा। बस गुस्से और जल्दबाजी से बचकर चलना बेहतर रहेगा।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
- 25+ वर्षों का अनुभव - फलित ज्योतिष एवं परामर्श
- अब तक 10,00,000+ (10 लाख से अधिक) परामर्श
- विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों में वैदिक ज्योतिष का प्रशिक्षण
पुरस्कार
Legend and Divine Science Award
Purvanchal Ratna Award
Jashn-e-Parivaar Achiever Award
Ratna Samman
Paramshree Award
Gems of Purvanchal Award
Achiever Award
Hindustan Shaurya Samman 2024
Akhil Bharatiya Brahman Mahasabha Samman (2009)
Purvanchal Icon Award 2024 – NB Bharat News
विशेषज्ञता
- वैदिक एवं फलित ज्योतिष
- रत्न विज्ञान (Gemology)
- वास्तुशास्त्र (Vastu Expert)
- ऊर्जा उपचार (Energy Healing)
- ज्योतिषीय परामर्श (Astro Counseling)
- ग्रह दोष विश्लेषण एवं निवारण उपाय